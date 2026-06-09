دبي، الإمارات العربية المتحدة - اختتمت شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC)، التابعة لمجموعة غباش، بالتعاون مع شركة إميرالد إيكو تكنولوجيز الإماراتية، مشاركتها بنجاح في معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحلية المياه (3-4 يونيو)، حيث عرضتا تقنية أكواكلور® (Aquachlor®) لانتاج محلول فعال من المواد المؤكسدة المختلطة. وأبرز هذا العرض المشترك قدرة التقنية على توفير معالجة مياه أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة لتطبيقات تحلية المياه، ومياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء المنطقة.

وعرضت الشركتان خلال مشاركتهما كيف تُسهم هذه التقنية في مساعدة المشغلين الإقليميين على خفض تكاليف التشغيل وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الخطرة القائمة على الكلور.

وقد أتاح هذا العرض الناجح لشركتي EEIC و Emerald Ecotechnologies فرصة التواصل المباشر مع الجهات المعنية في قطاعات الأعمال المستهدفة التي تسعى إلى تحسين بنيتها التحتية الحالية للمرافق.

وتنسجم هذه الجهود مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، التي تعطي الأولوية لاستدامة الموارد المائية، ومرونة البنية التحتية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في الوقت الذي تواصل فيه الدولة توسيع استثماراتها في مشاريع تحلية المياه واسعة النطاق.

ومن المشاريع النموذجية التي تم عرضها خلال المشاركة كان مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي (SWRO) في أم القيوين، التابعة لشركة "نقاء"، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية لمعالجة مياه الشرب حوالي 684,000 متر مكعب يوميًا. وقد تم اختيار نظام AQUACHLOR® كبديل لثاني أكسيد الكلور في المحطة، ومن المقرر تشغيله في وقت لاحق من هذا العام. وبمجرد تنفيذه، من المتوقع أن يحقق المشروع انخفاضًا بنسبة 91% في النفقات التشغيلية، مع الحفاظ على أداء تطهير متبقٍ مستقر وجودة مياه شرب مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، دون وجود منتجات ثانوية ضارة للتطهير مثل البرومات والكلورات والكلوريت.

وخلال حديثه في "معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحلية المياه"، سلط بيتر غناتيوك، الرئيس التنفيذي لشركة إميرالد إيكوتكنولوجيز، الضوء على الطلب المتزايد على بدائل أكثر أمانًا وأقل تكلفة لأنظمة التطهير التقليدية القائمة على الكلور أو ثاني أكسيد الكلور، حيث تواصل المرافق في جميع أنحاء المنطقة تحديث البنية التحتية للمياه وتوسيع قدرة تحلية المياه.

بدوره، صرح رامز باربالكار، رئيس وحدة أعمال تكنولوجيا المياه في شركة EEIC، قائلاً: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها الإقليمية في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المتقدمة للمياه وتحليتها، مع تركيز متزايد على الكفاءة التشغيلية والاستدامة والأمن المائي طويل الأجل. وبصفتنا شركة هندسية وتوريد وإنشاء تدعم مشاريع المرافق والبنية التحتية المعقدة في جميع أنحاء المنطقة، تعمل EEIC بشكل وثيق مع المشغلين للمساعدة في دمج تقنيات عملية وقابلة للتطوير في البنية التحتية الحيوية للمياه. ومن خلال شراكتنا مع شركة إميرالد إيكو تكنولوجيز، عرضنا في هذا الحدث حلولاً تُسهم في تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز السلامة التشغيلية."

ومن جهته، أضاف بيتر غناتيوك، الرئيس التنفيذي لشركة إميرالد إيكو تكنولوجيز: "تبحث شركات المرافق التحتية اليوم عن تقنيات قادرة على تحقيق أداء تعقيم أقوى مع تبسيط العمليات وخفض تكاليف دورة الحياة. وقد لاحظنا خلال المعرض اهتماماً إقليمياً متزايداً بالحلول الفعالة والرخيصة التي تقلل من الطلب على نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة."

كما تدعم الحلول التي تم استعراضها خلال المشاركة جهود القطاع على نطاق أوسع للحد من المنتجات الثانوية للتطهير، وتحسين التحكم في الأغشية الحيوية داخل شبكات توزيع المياه، وتعزيز السلامة التشغيلية من خلال تقليل التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة وتخزينها.

وقد وفر هذا الحدث منصة استراتيجية للشركتين لعرض كيف يمكن لتقنية المؤكسدات المختلطة المتقدمة أن ترفع بشكل فوري من مستوى السلامة التشغيلية والكفاءة التجارية لشبكات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد نجاح المعرض، باتت كل من EEIC وإميرالد إيكو تكنولوجيز في وضعٍ مثالي لتسريع نشر هذه الحلول المستدامة، مما يُسهم في بناء جيل جديد من البنية التحتية المرنة للمرافق في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء

تأسست شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) في العام 2002، وهي إحدى شركات مجموعة غباش، وتُعد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات في مجالات الهندسة والتوريد والإنشاء. وتفخر هذه الشركة بفريق عملها الذي يضم أكثر من 500 متخصص، إلى جانب ما تُقدّمه من تقنيات متطورة تمكّنها من تنفيذ المشاريع المعقدة في مجالات الميكانيكا والكهرباء والقياس والتحكم. وتتوزع مشاريع الشركة عبر قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطاقة والمرافق، ومعالجة المياه وإدارتها، والبنى التحتية الذكية. وتشمل قاعدة عملائها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مثل مجموعة أدنوك، إلى جانب كبار المقاولين في قطاع الهندسة والتوريد والإنشاء. وتُركّز الشركة اليوم على تطوير حلول الطاقة المتجددة والمستدامة، وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل شركات المقاولات وأكثرها جذباً للكفاءات في القطاع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكترونيvisit eeic-uae.com ، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني info@eeic-uae.com. كما يمكنكم متابعة الشركة على منصة لينكدإن.

نبذة عن إميرالد إيكو تكنولوجيز، ذ.م.م

تُعدّ إميرالد إيكو تكنولوجيز شركة دولية متخصصة في تقديم حلول معالجة المياه الكهروكيميائية الحاصلة على براءات اختراع، والتي تتميز بكونها آمنة بيئيًا وفعّالة من حيث التكلفة. وتُستخدم مولدات Aquachlor® لإنتاج المؤكسدات المختلطة في مختلف أنحاء العالم لمعالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وأحواض السباحة، والمياه الصناعية، والمرافق الترفيهية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.eng.emerald.eco:

* المصدر: "ايتوس واير"

للاتصال:

طوني حماد

مدير شؤون التسويق لدى المجموعة

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