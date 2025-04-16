الرياض ـ جامعة الخليج العربي: استعرض أكاديميون من جامعة الخليج العربي، خلال مشاركتهم في فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم "EDGEX 2025" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، جهود كلية الطب والعلوم الصحية في تطوير التعليم الطبي من خلال التكنولوجيا والمحاكاة السريرية المتقدمة. جاء ذلك خلال محاضرة قدّمها كل من الأستاذ المساعد بقسم الجراحة، الدكتور عبدالله إسماعيل محمد، ومديرة مركز المحاكاة والمهارات السريرية، الأستاذة المساعدة بقسم التعليم الطبي، الدكتورة ريم الأنصاري.

وناقشت الجلسة التي حملت عنوان "من الفصل الدراسي إلى العيادة: كيف تحول المحاكاة التعليم الطبي"، التحول النوعي الذي تقوده الجامعة في مجال التعليم الطبي، بدءًا من تبني منهج تعليمي مبتكر، وصولًا إلى اعتماد أحدث تقنيات المحاكاة الطبية التي تعزز جاهزية الطلبة وتكفل سلامة المرضى.

وسرد الدكتور عبدالله إسماعيل تجربته الشخصية كخريج من جامعة الخليج العربي، مستعرضًا تطور الجامعة وتبنّيها التعليم الإلكتروني والتقني، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ساهم في بناء بيئة تعليمية تواكب المعايير العالمية، وتستقطب الطلبة من مختلف دول الخليج.

من جانبها، بيّنت الدكتورة ريم الأنصاري أهمية ردم الفجوة بين التعليم النظري والخبرة العملية في التكوين الطبي، موضحة أن التدريب القائم على المحاكاة يتيح للطلبة اكتساب مهارات حياتية ومهنية في بيئة آمنة، قبل مواجهة المرضى في الواقع. ولفتت إلى أن التدريب بالمحاكاة يقدّم هذه الفرصة بشكل آمن وفعّال، مشيرة إلى أن مجالات حيوية مثل الطيران، والجيش، والرياضة تعتمد على المحاكاة كأساس للتدريب، بينما لا يزال التعليم الطبي متأخرًا نسبيًا في هذا الجانب.

وتطرّقت الأنصاري إلى الإمكانيات المتقدمة التي يوفرها مركز المحاكاة والمهارات السريرية بجامعة الخليج العربي، مشيرة إلى أنه يُعد من بين الأكثر تطورًا في المنطقة. ويضم المركز غرف تدريب تحاكي بيئة المستشفيات، مزوّدة بأحدث التجهيزات، من دمى تفاعلية، وتقنيات الواقع الافتراضي، ومحاكيات جزئية، إلى أنظمة تسجيل متطورة لمراقبة الأداء وتحليله. كما أوضحت أن المركز يعتمد فلسفة تعتبر الخطأ فرصة للتعلّم، حيث يُشجّع الطلبة على خوض التجربة، وارتكاب الأخطاء، والتفكير النقدي، والتطوير المستمر من خلال التغذية الراجعة من قبل مدرّبين مختصين.

وشبّهت الأنصاري التجربة التدريبية في المركز بفرق سباقات الفورمولا 1، حيث لا يتم التركيز فقط على المهارة الفردية، بل على أداء الفريق ككل بتناسق ودقة عالية؛ وهو النهج ذاته الذي تتبعه الجامعة لتدريب طلابها على التعامل مع السيناريوهات الطبية الطارئة، مثل الكود الأزرق والتحولات المناوبية.

وأكدت أن المحاكاة ليست مجرد نشاط جانبي، بل جزء لا يتجزأ من المنهج الطبي في الجامعة منذ السنة الأولى، حيث يبدأ الطلاب بتطبيق المعرفة النظرية في بيئة تدريبية واقعية تتيح لهم خوض التحديات والتعلم منها.

واختتمت بالقول:

"المحاكاة لا تحل محل الخبرة، لكننا في جامعة الخليج العربي نبنيها بحيث يتخرج الأطباء لا وهم يتمتعون فقط بالذكاء الأكاديمي، بل بقدرات الجاهزية الحقيقية، والثقة، والإنسانية، للانطلاق في ميدان الممارسة الطبية بكافة تخصصاتها."

-انتهى-

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