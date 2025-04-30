د. احمد جلال: ملتزمون بتوفير مجموعة من الحلول التمويلية المتكاملة والخدمات المصرفية المبتكرة لدعم المنتجين والمصدرين

ياسمينة الحسيني: رؤيتنا تعزيز الاستثمار من أجل التصدير ودعم جهود الدولة لزيادة معدلات الصادرات

القاهرة: أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات "EBank" عن مشاركته كراعي رسمي في النسخة الثالثة من مؤتمر "يوم المصدر"، الذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك. تم عقد المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل ، تحت شعار "صُنع في مصر - من المحلية إلى العالمية".

تأتي رعاية EBank لهذا الحدث في إطار استراتيجية البنك كمؤسسة مالية رائدة في دعم وتنمية الصادرات المصرية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في رفع قدرات الشركات المصرية على المنافسة عالميًا، وبما يدعم جهود الدولة لتحقيق المستهدف القومي لزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات التصديرية الحيوية.

شهد المؤتمر هذا العام حضور معالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والقيادات الاقتصادية، مما يعزز من أهمية الحدث كمحطة رئيسية، في دعم ملف التصدير والاستثمار التصديري.

يهدف المؤتمر إلى وضع ملف التصدير على الأجندة الوطنية، وتسليط الضوء على المصدرين المتميزين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المصدرين، ومقدمي الخدمات والهيئات الحكومية وسفراء الدول العربية والأفريقية، والأجنبية المهتمة بالتجارة البينية.

ويعد "يوم المصدر" جزءًا من مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها جمعية المصدرين المصريين مطلع عام 2024، والتي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار التصديري، وتحفيز بناء بيئة أعمال داعمة للتوسع في الأسواق الدولية، خاصةً مع التركيز هذا العام على تنافسية الصادرات المصرية، ودور الاستثمار الصناعي، وأهمية تطوير المناطق الصناعية كبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

و تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية، يشارك فيها نخبة من الشخصيات العامة والخبراء الاقتصاديين، كما تم خلاله تكريم كبار المصدرين والمستثمرين لعام 2024، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.

أعرب الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات "EBank"، عن فخره بمشاركة البنك ورعايته الرسمية للنسخة الثالثة من مؤتمر "يوم المصدر". وقال: "هذه الخطوة تأتي ضمن التزام البنك بدعم خطط الدولة في تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، التي نعتبرها السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو للاقتصاد المصري".

وأضاف: "في EBank نؤمن بأن بناء اقتصاد قوي ومنافس عالميًا، يبدأ من دعم المنتجين والمصدرين، ولذلك نضع في مقدمة أولوياتنا توفير مجموعة من الحلول التمويلية المتكاملة، والخدمات المصرفية المبتكرة، بالإضافة إلى مبادرات متنوعة لتمكين الشركات المصرية من تعزيز قدراتها التنافسية ودخول أسواق جديدة بثقة".

وأكد: "منفتحون في EBank على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، ودعم القطاعات الواعدة، والمساهمة الفعالة في مبادرات رفع كفاءة الصادرات المصرية، وكان هذا واضحاً في اطلاقنا العام الماضي ل Export Club والذي يعد أول عرض بنكي في مصر يهدف إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للمصدّرين تحت مظلة واحدة ويهدف إلى تقديم خدمات وامتيازات حصرية للشركات المصدرة. إن رعايتنا لهذا المؤتمر تأتي انطلاقًا من رؤيتنا الاستراتيجية، بأن المستقبل ينتمي لمن يستثمر في التصدير".

وقالت ياسمينة الحسيني الرئيس التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي بالبنك المصري لتنمية الصادرات "EBank": "يعد دعم المصدرين من صميم الرؤية الاستراتيجية للبنك، ونواصل تطوير أدواتنا وخططنا لدعم تنافسية الصادرات المصرية، خصوصًا اننا نؤمن أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد بشكل أساسي على دعم الصادرات وتعزيز قدرات المصدرين".

وأضافت: "من خلال استراتيجياتنا طويلة المدى، نعمل على توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية، والاستشارية التي تلبي احتياجات المصدرين في مختلف القطاعات، مع التركيز على تيسير الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوفير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع متطلبات كل مرحلة من مراحل دورة التصدير."

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات "EBank"، يشغل أيضًا عضوية مجلس أمناء اكاديمية التصدير الخاصة بجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، وهو ما يؤكد على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك في دعم وتنمية قطاع التصدير في مصر. ويجسد التزامه المتواصل بدعم المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الدولة، نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وقدرة على النفاذ للأسواق العالمية حيث استهدف البنك منذ تأسيسه عام 1983 تعزيز الصادرات المصرية في جميع القطاعات. ومنذ ذلك الحين، استطاع بناء قاعدة قوية من الشركات الكبيرة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمؤسسات المالية والأفراد، بفضل تركيزه على رضا العملاء من الشرائح المختلفة بصفة عامة ودعمه المتواصل للمصدرين بصفة خاصة.

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