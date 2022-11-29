دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستقبل مطارات دبي عشاق كرة القدم بمجموعة من الألعاب والعروض والفعاليات الممتعة، وذلك في احتفاءً ببطولة كأس العالم والمشجعين المسافرين عبر مطار دبي الدولي (DXB) ، ودبي ورلد سنترال (DWC).

تشمل الأنشطة عروض رقص حية واستعراضات العلم في أيام مختارة في كلا المطارين، ما يضفي المزيج من البهجة على مباني المسافرين.

ومن بين المفاجآت كرة أديداس العملاقة التي تم وضعها في كلا المطارين - في كل من صالة المغادرين ومنطقة العائلات في المبنى رقم 3 من مطار دبي الدولي DXB، ومنطقة المغادرين في دبي ورلد سنترال DWC. يمكن لعشاق اللعبة رؤية عمالقة اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريم بنزيمة بتقنية الواقع الافتراضي عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في هذه المواقع. كما يمكن للزوار أيضاً شراء ملابس ومنتجات كأس العالم الرسمية من متاجر أديداس المخصصة لكأس العالم في كلا المطارين.

يضم المبنى 3 كذلك صالة ألعاب Game Space، أول صالة ألعاب في المنطقة يتم افتتاحها داخل مطار. تحتوي الصالة على 40 محطة ألعاب، يضم كلٌّ منها شاشات قياس 50 بوصة ومقاعد متجاورة للألعاب الفردية أو الجماعية. ويأتي إطلاق مطار دبي الدولي هذه الصالة الوقعة في قلب منطقة العائلات بمطار دبي الدولي DXB عند البواباتB في مبنى المسافرين 3، بهدف تقديم تجربة ترفيهية للمسافرين ممتعة قبل موعد المغادرة.

ولضمان حصول المشجعين مع نتائج المباريات أولاً بأول حتى أثناء سفرهم، قامت JCDecaux بالشراكة مع مطارات دبي، لعرض نتائج مباريات بطولة كأس العالم أولاً بأول على شاشات الإعلانات عبر المواقع الرئيسية في مطار دبي الدوليDXB. كما يمكن لعشاق كرة القدم الاستمتاع بمشاهدة المباريات مباشرة عبر شاشة العرض في منطقة المشجعين في المبنى 3.

وبالتعاون مع مطارات دبي، قدمت Careem خصماً بنسبة 10% على جميع الرحلات من وإلى مطار دبي ورلد سنترال، بحد أقصى 15 درهماً إماراتياً لكل رحلة، وبواقع 4 رحلات كحد أقصى شهرياً لكل راكب.

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