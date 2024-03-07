حملة ترويجية جديدة تقدم باقات سفر مصممة بعناية لتسليط الضوء على المشهد السياحي في كل من قطر والسعودية

أعلنت قطر للسياحة بالتعاون مع هيئة السياحة السعودية واكتشف السعودية (التابعة للمسافر)، باعتبارها شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تحت عنوان "Double the Discovery"، وذلك أثناء مشاركتهم في معرض برلين الدولي للسياحة بهدف الترويج لأبرز معالم الجذب والوجهات السياحية في البلدين ، بما يتيح للزوار الدوليين لكلتا البلدين فرصة رائعة لاستكشاف أبرز المعالم السياحية والمراكز الثقافية والمواقع التاريخية في كل من قطر والمملكة العربية السعودية عبر رحلة واحدة.

وبفضل باقات السفر المصممة بعناية، تضع حملة "Double the Discovery" بين أيدي المسافرين عالماً من الفرص والمزايا، حيث توفر لهم تجارب فريدة وغامرة تسلط الضوء على المشاهد الطبيعية المتنوعة والمنشآت المعمارية الأيقونية والتقاليد التراثية الأصيلة في كلا البلدين.

تعتبر الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر والحائزة على أرفع الجوائز العالمية، شريك الطيران الرسمي للحملة، كما ستعمل كلا من " Visit Qatar " و" Visit Saudi" بتحديد الاسواق الرئيسية لإطلاق والترويج لباقات السفر من خلال منظمي الرحلات السياحية في كل سوق. كما تعد اكتشف قطر واكتشف السعودية شركتين محليتين تعنى بإدارة الوجهات في قطر والمملكة العربية السعودية.

وتعليقًا على إطلاق الحملة، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: " يأتي إطلاق الحملة الجديدة في إطار تحقيق التكامل بين الوجهات السياحية الخليجية المختلفة، وتقديم تجربة ثقافية وترفيهية وتراثية غنية لملايين الزوار من حول العالم، وتعريف العالم على مزايا ثقافتنا العربية والخليجية. نتطلع من خلال هذه التعاون المشترك إلى زيادة أعداد الزوار بما يتناسب مع الطموحات والأهداف الاستراتيجية السياحية لكل من قطر والسعودية"، وأضاف:" أن تضاعف أعداد الزوار في عام 2023، واستقبال 4 ملايين زائر العام الماضي، هو مؤشر قوي على مدى تميز التجربة السياحية في قطر على كافة المستويات، وعلى مدى تنوع رزنامة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المختلفة، بالإضافة إلى تميز خدمات ومرافق قطاع الضيافة والسفر والمواصلات، وهي كلها من عوامل الجذب السياحي الرئيسية لأي وجهة ناجحة".

ومن جانبه قال السيد فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: "تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً، اذ استقبلت أكثر من 20 مليون زائر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 16 مليون زائر في عام 2022. وباعتبارها احدى نقاط الجذب السياحي والترفيهي بمنطقة الشرق الأوسط، تقدم المملكة لزوارها باقة سفر مميزة ورزنامة غنية من الفعاليات الرياضية والموسيقية والثقافية ليتمكنوا من قضاء أوقات رائعة. إن هذه الحملة التي تم اطلاقها بالتعاون مع Visit Qatar سوف تقدم للزوار فرصة مهمة لتجربة المزيد من المواقع الثقافية والتراثية في المنطقة، بالإضافة إلى استكشاف المدن الحديثة والنابضة بالحياة".

وأضاف مزمل حسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "يسعدنا أن نتعاون مع قطر للسياحة والهيئة العامة للسياحة السعودية من خلال شركتنا لإدارة الوجهات "اكتشف السعودية"، لتعزيز تجارب الزوار القادمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي. لن يقتصر دور هذه المبادرة على دفع حركة السياحة في المملكة بما يتماشى مع أجندة السياحة الوطنية للمملكة العربية السعودية فقط، حيث ان هذه المبادرة ستمنح المسافرين أيضًا الفرصة لاستكشاف هاتين الوجهتين المثيرتين خلال زيارة واحدة، مع فرصة تجربة أفضل الخدمات."

وفي إطار هذه الحملة، سيتم توفير أدلة إرشادية شاملة للسياح وذلك لتزويدهم بالمعلومات اللازمة والبيانات المفصلة الخاصة بأفضل المعالم والأنشطة التي يمكنهم القيام بها ومراكز التسوق والمطاعم التي تتوفر في كل من قطر والسعودية. وتهدف هذه الأدلة الإرشادية إلى مساعدة المسافرين في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من زيارتهم واكتشاف أفضل ما تقدمه كل مدينة.

بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية للمدن، سوف تشمل باقات السفر المشتركة التي يتم تقديمها ضمن الحملة تذاكر الطيران والإقامة وتوفير المواصلات بما يلائم شتى التطلعات ويغطي فترات إقامة مختلفة.

وتقدم "اكتشف قطر" باقات متنوعة من "رحلات التوقف" التي تلبي شتى الاهتمامات، بما في ذلك تقديم فئات وأنواع مختلفة من الفنادق والأماكن الشاطئية. وتتوفر هذه الباقات عبر ثلاث فئات: هي العادية والمتميزة والفاخرة، بما يضمن حصول المسافرين على خيار الإقامة المثالي الذي يلائم نمط حياتهم وميزانيتهم.

ومن جانبه، قال السيد ستيفن رينولدز، نائب الرئيس الأول لشركة اكتشف قطر: "يسر اكتشف قطر أن تكون جزءاً من هذه المبادرة مع قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة. إن حملة Double the Discovery توفر للمسافرين فرصة فريدة لاستكشاف أبرز المعالم السياحية والمراكز الثقافية والمواقع التاريخية في كلا البلدين في رحلة واحدة. وبهدف توفير تجربة سلسة للمسافرين الدوليين، تقدم هذه الحملة للمسافرين باقات سفر مصممة بعناية توفر لهم تجارب فريدة وغامرة تمكنهم من مشاهدة الطبيعية الآخاذة والمنشآت المعمارية الأيقونية، إضافة إلى تجربة التقاليد التراثية الأصيلة في كلا البلدين."

وستقدم "اكتشف السعودية" مجموعة متنوعة من الباقات الجذابة مثل "ليلتين في جدة، وليلتين في مكة، وليلتين في المدينة المنورة"، و"ليلتين في جدة، و3 ليالٍ في العُلا". وتسمح هذه الباقات للزوار بالتعرف على التاريخ الغني والتراث الثقافي الذي تتميز به المملكة، بالإضافة إلى الاستمتاع بترتيبات مريحة لخيارات الإقامة والانتقالات.

وفي إطار سعيها لتعزيز الآفاق السياحية للعائلات والمسافرين من هواة المغامرات في كل من قطر والسعودية، تهدف الحملة الجديدة التي تم تدشينها في كلا البلدين إلى توفير مجموعة متنوعة من الفرص السياحية للعائلات، وكذلك للمغامرين سواء كانوا فرادى أو جماعات. وتركز هذه الحملة المشتركة على تقديم تجارب متنوعة مثل التسوق واستكشاف المعارض الفنية والمراكز الثقافية وممارسة أنشطة تعليمية وزيارة الوجهات الشاطئية والاستفادة من الخيارات التي توفرها مرافق الاسترخاء العصرية.

مركز للفنون والمعارض

تحتضن الدوحة مجموعة واسعة من المعارض الفنية والمتاحف عالمية المستوى، والتي يأتي على رأسها متحف الفن الإسلامي الذي يضم مجموعة من أعظم مقتنيات الفن الإسلامي في العالم وتشمل الخزف والمسكوكات والزجاج والمشغولات الخشبية والمجوهرات والنسيج. ويستضيف المتحف أيضاً العديد من المعارض الفنية الخاصة بنخبة من أبرز الفنانين المحليين والعالميين على مدار السنة. ونظراً لأن مدينة جدة السعودية تحتضن موقعاً مدرجاً على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وهو "سور جدة"، وكذلك بعض المنازل العتيقة التي تم ترميمها وتحويلها إلى مقاهٍ ومعارض فنية، فإن المدينة تزخر بالكثير الذي تقدمه لعشَّاق الفنون والتاريخ. وتضم مدينة جدة أيضاً مراكز تسوق فاخرة ومطاعم عالمية بما يلبي تطلعات هؤلاء الذين يفضلون تجارب سياحية أكثر انغماساً في الطابع الحضري للمدن.

جنة التسوق

تضم مدينة الدوحة مجموعة رائعة من مراكز التسوق العصرية والفاخرة وكذلك الأسواق العتيقة، بداية من مركز فيلاجيو بطابعه الكلاسيكي وصولاً إلى بلاس فاندوم بطرازه الباريسي الساحر. أما العاصمة السعودية الرياض، فتقدم خيارات متميزة في التسوق تتيح من خلالها أشهر العلامات التجارية في العالم عبر مراكز التسوق التي توجد بها. وإلى جانب التسوق، يمكن للزوار أيضاً تناول أشهى الأطعمة والمأكولات في مجموعة من أرقى المطاعم والمقاهي التي توفر أشهر الأطباق العالمية جنباً إلى جنب مع أشهى المأكولات السعودية.

أجواء مثالية للاسترخاء

تُعتبر قطر، شبه جزيرة تحيط بها مياه الخليج العربي الزرقاء والصافية. ولكونها تزخر بالعديد من المنتجعات الشاطئية ذات الرمال الذهبية، والتي يُخصص بعضها للسيدات حصرياً، تقدم قطر ضيافة عالمية المستوى من خلال ما توفره من شواطئ ساحرة ومنتجعات صحية وأنشطة مائية ممتعة.

العودة إلى الماضي

في قطر، نرحب بالزوار الراغبين في استكشاف المنحدرات الصخرية البيضاء في رأس بروق، وهي شبه جزيرة تقع على الساحل الغربي لدولة قطر وتضم بقايا استقرار بشري تعود لعصور ما قبل التاريخ فيما يمتزج فيها الجمال الطبيعي للصحراء مع بعض الفنادق والمطاعم الجديدة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالسياحة التاريخية عبر استكشاف "مسار المتاهة" في العلا السعودية، وهي واحة خصبة ظلت طريقاً لتجارة البخور على مدى آلاف السنين. وتحتضن السعودية أيضاً مقابر "الحِجر" المحفورة بعناية في صخور الصحراء والبالغ عددها 111 مقبرة، وهي أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة، ويعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بمشهد غروب الشمس في إحدى العجائب الجيولوجية والتي تسمى "صخرة الفيل".

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-انتهى-