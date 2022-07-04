60 دولة من صانع محتوى أكثر من 450 زائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حاز سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي DICM الفعالية السنوية التي توفر منصة تفاعلية للعلامات التجارية في مجال الترفيه والإعلام وصناعة المحتوى على المستويين الدولي والإقليمي وتتيح المجال لتطوير صناعة المحتوى واستكشاف سوق المنطقة بالشكل الأمثل على الجائزة السنوية لأفضل فعالية للمحتوى الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعمل هذا السوق الفريد من نوعه على استضافة صناع المحتوى واعطائهم المجال لإيجاد فرص لتطوير أنشطتهم والتواصل مع مختلف وسائل البث والإعلام ومنصات الترفيه بغرض توسيع شبكة تواصلهم، كما يعمل سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي على تطوير صناعة المحتوى في المنطقة وتمهيد الطريق أمام العديد من صانعي المحتوى العالميين للدخول إلى السوق وساهمت سمعته الطيبة في تغذية وبناء شراكات طويلة الأمد مع المشاركين بفعالياته كل عام الأمر الذي ساهم في إعطائه زخماً أكبر لدى المهتمين للمشاركة على نحو متزايد في فعالياته.

كما نجح سوق دبي الدولي للمحتوي الإعلامي DICM في ملء الفراغ الموجود في سوق صناعة المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمع الراغبين بشراء وبيع المحتوى تحت سقف واحد وتمكن توسيع نطاقه الجغرافي وتطوير نوعية خدماته لتناسب احتياجات المهتمين وساهم في تحسين سبل العمل من خلال تقديم حلول رائدة ومبتكرة عبر موقعه على الإنترنت (Content Business Hub) الذي يعد منبراً ساعد صانعي المحتوى على ترتيب أكثر من 800 اجتماع عمل مع المشترين وذلك على مدار يومين من إصدار نسخته للعام 2021 فقط، كما تضمن الموقع ما يزيد عن 10,000 ساعة من المحتوى القابل للتصفح.

وجمعت نسخة العام 2021 من سوق دبي الدولي للمحتوي الإعلامي DICM أكثر 50 شركة دولية وإقليمية تحت سقف واحد حيث حضرت فعالياته العديد من الشركات من دول مثل تركيا وروسيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا إضافة لحضور أكثر من 450 زائر ومهتم بصناعة المحتوى من أكثر من 60 دولة.

وتأتي أهمية هذا الحدث من كونه يجمع محترفي صناعة المحتوى ويطلعهم على آخر مستجدات القطاع حيث أطلق ندوات سوق صناعة المحتوى عبر الإنترنت " The Content Market Webinar" وهي سلسلة ندوات مجانية عبر الإنترنت تقدم آخر أخبار الصناعة وفرص الأنشطة التجارية فيها.

وأشاد العديد من مديري وسائل الإعلام بالفعالية مؤكدين أهمية المشاركة فيها لكونها تفسح المجال للتعرف على أسواق المنطقة وتساهم في تنمية قطاع الإعلام من خلال التواصل مع المهتمين والتعرف على الفرص التجارية في المجال.

وصرح المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة :" أود بهذه المناسبة المميزة بأن اتقدم بجزيل الشكر لكافة الرعاة والمشاركين على دعمهم المستمر وتعاونهم الذي مكننا من الوصول إلى هذا المستوى من النجاح حيث يشكل سوق دبي الدولي للمحتوي الإعلامي DICM مرجعاً ومنبراً مميزاً لدى صناع المحتوى في المنطقة. أتطلع إلى مزيد من الشراكات المثمرة في المستقبل وإلى ترك بصمة مميزة لهذا الحدث مما يجعله وجهة صناع المحتوى ومختلف المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام من كافة أنحاء العالم."

ويجدر بالذكر بأن سوق دبي للمحتوى الإعلامي هو حدث سنوي تنظمه اندكس للمؤتمرات والمعارض -عضو في اندكس القابضة، وستقام نسخة العام 2022 من هذه الفعالية ما بين ال 23 و ال 24 من نوفمبر في فندق شاطئ جميرا في دبي، وستستضيف فعالياته أكثر من 60 جهة عارضة وما يزيد عن 600 جهة مهتمة بشراء المحتوى والعديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

#بياناتحكومية

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