القاهرة: استضافت ماونتن ڤيو فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من Creative Industry Summit، بمنطقة الأعمال في آي سيتي القاهرة الجديدة "Heartwork"، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، في خطوة تعكس رؤية ماونتن ڤيو في دعم الاقتصاد الإبداعي في مصر وتوفير منصات تجمع المبدعين ورواد الأعمال وقادة الفكر لتبادل الخبرات والأفكار وبناء فرص جديدة للتعاون والنمو، في إطار رؤية أشمل تهدف إلى تطوير مجتمعات مستدامة وأكثر حيوية واتصالًا.



ويجسد Heartwork هذه الرؤية من خلال تقديم نموذج حديث لمنطقة أعمال متكاملة تحتضن الشركات والأفراد والمجتمعات الإبداعية في بيئة مرنة تواكب احتياجات المستقبل وتدعم الأنماط الجديدة للعمل والتفاعل، بما يتيح تجربة أكثر شمولًا داخل بيئة العمل، ويعزز الإنتاجية والابتكار والتواصل الإنساني وجودة الحياة. كما يمثل Heartwork إضافة نوعية لمشروع آي سيتي القاهرة الجديدة، ويعزز مكانته كوجهة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات والتجارب المجتمعية في مكان واحد.



في هذا الإطار، قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "نؤمن في ماونتن ڤيو أن الإبداع والابتكار يتحققان بصورة أكبر من خلال بيئات تجمع بين الأفكار والخبرات والتخصصات المختلفة، وتشجع على التواصل والتفاعل الإجتماعي. ومن هذا المنطلق، جاء Heartwork ليكون أكثر من مجرد منطقة أعمال، بل منصة تجمع بين الأعمال والثقافة والإبداع، وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو وتبادل المعرفة وبناء شراكات قادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام."



وعلى صعيد تطورات منطقة الأعمال، تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى منHeartwork ، فيما تتواصل أعمال المرحلة الثانية، والمقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري. ويعكس هذا التقدم الإنشائي القوي جاهزية المشروع لاستضافة المزيد من الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والإبداعية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دوره كمركز متكامل للأعمال والإبداع والتفاعل المجتمعي.



ويعمل هذا الحدث على توفير مساحة تفاعلية تُمكّن الحضور، من الطلاب وحتى القيادات التنفيذية، من تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة وبناء شبكات مهنية فاعلة تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الإبداعي بصورة عملية وتعاونية، وصناعة الثقافة وفرص النمو المستقبلي، ليصبح منصة رئيسية تجمع تحت مظلتها المبدعين ورواد الأعمال وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات الإبداعية والمجالات المتقاطعة مع الابتكار والتكنولوجيا والأعمال.

نبذة عن ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

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