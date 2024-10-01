المعرض يسلط الضوء على أهداف المملكة الطموحة مع توقعات بحضور حوالي 400 جهة عارضة وأكثر من 30 ألف زائر

منصات المعرض الأربع تستكشف مستقبل القطاع ومستجداته وفرصه الواعدة مع أبرز رواد القطاع

الرياض، المملكة العربية السعودية: تستضيف المملكة العربية السعودية معرض CPHI الشرق الأوسط، أحدث الفعاليات الرائدة والمتخصصة بقطاع الصناعات الدوائية في المنطقة، وذلك برعاية وزارة الصحة وبتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويُقام المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 10 و12 ديسمبر المقبل، في إنجازٍ مميز لقطاع الصناعات الدوائية سريع النمو في الشرق الأوسط، وبالتزامن مع تصدر المملكة لقطاع التقنية الحيوية، من خلال خططها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج اللقاحات والتصنيع الحيوي وعلم الجينوم. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الصناعات الدوائية في المملكة إلى 11.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، ويُعد الأكبر في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.52 في المائة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مهند المحجوب، مدير مجموعة تحالف: "تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خامس أكبر سوق للأدوية في العالم، بما يعزز مكانة السعودية بوصفها مركزاً عالمياً لفعاليات الصناعات الدوائية. وتعد المملكة وجهة مميزة لشركات الأدوية متعددة الجنسيات، بفضل النمو السنوي المتوقع للسوق حتى عام 2032. ويشكل معرض CPHI الشرق الأوسط ملتقى للشركات التي تمثل مستقبل الصناعات الدوائية لمساعدتها على بناء شراكات طويلة الأمد في المنطقة وسائر العالم".

من جانبه، قال آدم أندرسن، نائب الرئيس التنفيذي لمعارض الأدوية بشركة إنفورما ماركتس: "يشكل مشروعنا في الشرق الأوسط إنجازاً هاماً يحتفي بمرور 35 عاماً على إطلاق معرض CPHI. وكلنا ثقة بأن المعرض سيقدم قيمة مميزة للمشاركين والحضور والجهات المعنية، بفضل الموقع الاستراتيجي للمملكة والطلب المتزايد على منتجات وخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة. وينسجم إطلاق الدورة الأولى من الفعالية مع أبرز أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثل بمضاعفة نسبة التصنيع المحلي من 20% إلى 40%".

وتتوقع شركة تحالف أن يشغل المعرض مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع، وحضور ما يقارب 400 مشترك وأكثر من 30 ألف زائر، ومشاركة 100 دولة تقريباً، ويضم المعرض أهم جهات القطاع المحلية والعالمية، مثل زيتا فارما، وشركة سدير للأدوية، وشركة تبوك الدوائية، وأدوية الحكمة، وشركة بايونير الدوائية، وسبيماكو، وجلفار، وإيبيكو، ودله فارما، وشركة إم إس فارما، ومختبرات دكتور ريدي، والعديد من الجهات الأخرى. كما تحتضن النسخة الأولى أربع منصات رئيسية متخصصة، هي المستقبل والابتكار والتقنية الحيوية والاكتشاف. ويقوم الخبراء خلالها باستعراض أحدث التوجهات والتحديات والفرص، بمن فيهم مثل أنيل كين، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للشؤون التقنية والعلمية لدى ثيرمو فيشر ساينتيفيك؛ وزكية الكردي، مسؤولة السياسات العامة والشؤون التنظيمية لدى فارماكوبيا الأمريكية؛ وكلوديا بالم، المستشارة التنفيذية الأولى للشؤون الاستراتيجية في الشرق الأوسط لدى برايس ووترهاوس كوبرز؛ وفيصل بن دايل، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية و المدير العام لشركة باكستر المحدودة؛ ومساعد الخليف، مستشار الاستراتيجية بالأمانة العامة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما يعتبر معرض CPHI الشرق الأوسط أحدث الفعاليات المتخصصة لشركة تحالف، وجزءاً هاماً من استراتيجية التوسع الرائدة لشركة تحالف في السعودية، والتي تتضمن إطلاق أكثر من 20 نشاط تجاري بين الشركات وبين الشركات والأفراد ضمن المملكة بحلول نهاية عام 2025، الأمر الذي يسهم في ضخ أكثر من مليار دولار أمريكي ويشكّل رافداً اقتصادياً قوياً في العاصمة الرياض.

نبذة عن معرض CPHI الشرق الأوسط

يشكل معرض CPHI الشرق الأوسط فرصة مميزة للتواصل ويمثل إلهاماً لبناء شراكات ضمن المجتمع الطبي على مستوى العالم. ويدعم المعرض جهود الابتكار في القطاع الطبي من خلال فعالياته العالمية، لتمكين الجمهور من الوصول إلى عدد كبير من الفرص. كما تساعد الحلول الرقمية المميزة التي يوفرها في تمكين تواصل الحضور بالقطاع في كل خطوة. ويحظى المعرض بتاريخ حافل يضم 10 فعاليات متوزعة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

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