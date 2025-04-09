دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن شركة NordStella الرائدة في تنظيم الفعاليات والتجارب التفاعلية، عن إطلاق مؤتمرها المنتظر Communicate A.I. في دبي بتاريخ 15 أبريل 2025.

وبعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة السابقة، يتمحور تركيز المؤتمر هذا العام حول استكشاف كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لشكل مجالات عديدة ومنها مجالات العلامات التجارية و المحتوى و الإعلام وسلوك المستهلك. ويركّز المؤتمر أيضًا على تعزيز مهارات التسويق من خلال إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التعلّم من دراسات حالة واقعية وتحليلها، واستخلاص نصائح عملية. وسيستضيف الحدث مجموعة من المبتكرين والمبدعين من مجالات متنوعة لمناقشة آخر تطورات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التسويق، والإعلان، والإنتاج، والتكنولوجيا، والاتصال.

تشهد المنطقة تسارعًا كبيرًا في طموحاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ففي الإمارات وحدها، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي ما يقارب 96 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد بحلول عام 2030، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وفرنسا لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة جريئة بقيمة 100 مليار دولار تهدف إلى ترسيخ مكانتها كقوة تكنولوجية عالمية.

ففي ظل هذا المشهد المتسارع من الابتكار والاستثمار، يرحّب مؤتمر Communicate A.I. بالمسوّقين، والمعلنين، ومديري وكالات الإعلان، والرؤساء التنفيذيين للتسويق، والقياديين في المجال الرقمي، وكل من يهتم بآخر تطورات الذكاء الاصطناعي في مجالات التسويق، والاتصال، والإنتاج، والتكنولوجيا. سواء أكانوا مترددين، أو متحمسين، أو يخطّطون لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة استراتيجية، هذه هي الفرصة لاستثمار الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي في تحقيق نجاح ملموس في مجال التسويق.

قالت سحر رفيق، المديرة العامة لشركة NordStella:

"في هذا العصر الذي تتحكّم فيه البيانات بكيفية اتخاذ القرارات، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة للاستفادة من كمّ هائل من المعلومات، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل.

يُعدّ مؤتمر Communicate A.I. منصة محورية لإعادة رسم مستقبل التسويق، حيث يجمع العقول اللامعة لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدفع الابتكار، ويسهّل عملية اتخاذ القرار، ويُحدث نقلة نوعية في نتائج التسويق. الذكاء الاصطناعي لم يعد فقط مستقبل التسويق، بل أصبح بالفعل جزءًا أساسيًا منه، وهذا من خلال تحديد الجمهور المناسب بدقة، وإنشاء المحتوى، وتحسين الإنفاق الإعلاني، وتعزيز تجربة العملاء في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.

ونحن متحمّسون لأن نكون في طليعة هذا التحوّل، وندعو الشركات إلى أن تبقى مرنة وسريعة الاستجابة في سوق يتغيّر باستمرار."

من أبرز المتحدثين في المؤتمر:

علي شيخالي – رئيس الاستراتيجية الإبداعية، Google الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنجيلا حلاوي – مديرة تطبيقات الأعمال، Microsoft

جنيفر فيشر – الرئيس التنفيذي للابتكار والنمو، Publicis Groupe الشرق الأوسط

الشرق الأوسط لين فخرالدين – المديرة العليا للعلامة التجارية والتجارب، VISA CEMEA

محمد عزّاوي – المدير الإقليمي للتسويق ورئيس قسم رؤى السوق الاستهلاكية، Samsung Electronics الشرق الأوسط

الشرق الأوسط كريم شعنين – الرئيس التنفيذي للتسويق، Papa Johns Pizza (الإمارات، السعودية، الأردن، الهند)

(الإمارات، السعودية، الأردن، الهند) خولة أبو صالح – المديرة الفنية الأولى، مؤسسة دبي للإعلام | Women in Tech Partnerships

سلمى نون – مديرة استراتيجية الذكاء الاصطناعي والبيانات | مؤلفة " Born Dead, Die Alive "، وتعمل على صياغة الأجندة الوطنية للذكاء الاصطناعي في السعودية وتدعم حكومات الخليج في تبنّي الذكاء الاصطناعي

وغيرهم الكثير…

أبرز محاور المؤتمر:

مرحبًا بكم في Potentialis – قوى الذكاء الاصطناعي لمستقبل العمل:

انطلقوا في تجربة مستقبلية ملهمة، حيث يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المهارات، والعمل الجماعي، وثقافة الشركات. كلمة رئيسية تفاعلية تكشف التغييرات الأساسية المطلوبة للقيادة في عصر الذكاء الاصطناعي.

– قوى الذكاء الاصطناعي لمستقبل العمل: انطلقوا في تجربة مستقبلية ملهمة، حيث يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المهارات، والعمل الجماعي، وثقافة الشركات. كلمة رئيسية تفاعلية تكشف التغييرات الأساسية المطلوبة للقيادة في عصر الذكاء الاصطناعي. ذكاء المستهلك المعزّز بالذكاء الاصطناعي – من التحليل إلى التجربة فائقة التخصيص:

افهم سلوك الجمهور، توقّع احتياجاتهم، وابتكر استراتيجيات تسويقية شديدة التخصيص باستخدام تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

افهم سلوك الجمهور، توقّع احتياجاتهم، وابتكر استراتيجيات تسويقية شديدة التخصيص باستخدام تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. انطلاقة Google الإبداعية – أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في عرض مباشر:

عرض حصري لأحدث أدوات Google التي تحوّل النصوص إلى صور مذهلة، موسيقى، وفيديوهات، لتغيّر قواعد السرد الرقمي.

الإبداعية – أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في عرض مباشر: عرض حصري لأحدث أدوات التي تحوّل النصوص إلى صور مذهلة، موسيقى، وفيديوهات، لتغيّر قواعد السرد الرقمي. الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي – نقطة التحوّل في العمليات التسويقية:

اكتشف كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في التخلص من المهام المرهقة، وتبسيط سير العمل، وزيادة الكفاءة، ليمنح الفرق وقتًا أكبر للابتكار ووضع الاستراتيجيات.

اكتشف كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في التخلص من المهام المرهقة، وتبسيط سير العمل، وزيادة الكفاءة، ليمنح الفرق وقتًا أكبر للابتكار ووضع الاستراتيجيات. الذكاء الاصطناعي في مواجهة الإبداع البشري – من سيربح؟

مواجهة حيّة وحماسية بين أدوات الذكاء الاصطناعي وأبرز المبدعين البشريين لصنع أفضل فكرة إعلانية — والجمهور هو من سيقرّر الفائز.

مواجهة حيّة وحماسية بين أدوات الذكاء الاصطناعي وأبرز المبدعين البشريين لصنع أفضل فكرة إعلانية — والجمهور هو من سيقرّر الفائز. تجربة العميل المعزّزة بالذكاء الاصطناعي:

اكتشف كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل تفاعل العلامات التجارية مع العملاء لتصبح تجربتهم أكثر سلاسة وذكاءً.

اكتشف كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل تفاعل العلامات التجارية مع العملاء لتصبح تجربتهم أكثر سلاسة وذكاءً. المؤثرون البشريون أم مؤثرات الذكاء الاصطناعي – من يملك المستقبل؟

مناظرة محتدمة حول مستقبل التعاون مع المؤثرين: هل ستتفوّق الشخصيات الافتراضية التي يولّدها الذكاء الاصطناعي، أم ستبقى الأصالة البشرية هي الأهم في أعين الجمهور؟

يحظى هذا الحدث بدعم كبير من شركاء الصناعة البارزين، بما في ذلك: Publicis Groupe ME ، شيربا كومينيكيشنز، MKV Digital وغيرهم ممن يساهمون من خلال القيادة الفكرية، الأبحاث الصناعية، وعروض الابتكار.

يمثّل مؤتمر Communicate A.I. فرصة تحويلية للشركات والمهنيين لاستكشاف الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في عالم التسويق. ويعد الحدث تحليلات عملية قابلة للتطبيق، تساعد في تحقيق النجاح الحقيقي على أرض الواقع. وبينما يواصل الذكاء الاصطناعي إحداث ثورة في كيفية تفاعل العلامات التجارية مع المستهلكين، فإن حضور هذا المؤتمر سيمنح المؤسسات الأدوات اللازمة لتكون في الطليعة، وتتكيف مع التغيرات السريعة، وتستفيد إلى أقصى حد من الاستراتيجيات المعززة بالبيانات.

للتسجيل ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://nordstella.me/upcoming-event/communicate-ai-conference/

حول NordStella:

تبني شركة NordStella على خبرتها الرائدة في النشر لإنتاج فعاليات ذات تأثير حقيقي. وعلى مدار أكثر من عشر سنوات، شاركت في تنظيم مؤتمرات، وندوات، وجوائز، ومهرجانات رفيعة المستوى وناجحة. إلى جانب تنظيم فعاليات بارزة مثل جوائز MENA Effie، مؤتمر Top CEO، تتولى NordStella أيضًا إدارة منصة Communicate – وهي منصة متعددة الأشكال تُعنى بتمكين أصحاب العلاقة من فهم وتفعيل التحول الرقمي الذي يُعيد تشكيل صناعات الإعلان والتسويق في الخليج وخارجه.

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