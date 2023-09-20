في نسخته الثانية..

شهدت النسخة الثانية من مؤتمر CLOUDTECH SUMMIT 2023، توصيات ملهمة تمثلت في سلسلة من الجلسات التي استضافت نخبة من الخبراء والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. وكان من بين المتحدثين البارزين في المؤتمر عبد الرحمن البوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فورتي كلاود، والدكتورة عزة الشناوي، مديرة مصر وشمال إفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفيسز، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، ومحمد إبراهيم مدير أعمال إقليمي للحوسبة السحابية، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة تريند مايكرو، وكريستين جواريت مديرة مبيعات التقنية السحابية للشرق الأوسط لشركة AMD.

تم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع شركة فورتي كلاود، الشريك الاستراتيجي لأمازون ويب سيرفيسز (AWS) في منطقة مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وركزت توصيات المؤتمر على أهمية التوسع في مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين أداء الأعمال وتجاوز التحديات في العصر الرقمي. وهذا يساعد المؤسسات على التعامل بفعالية مع الأعباء المعقدة وتقليل التكاليف.

تميز المؤتمر بتسليط الضوء على خدمات Amazon Web Services (AWS) ودورها الحيوي في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. كما تمكن هذه الخدمات المنظمات من إعادة ابتكار عملياتها باستخدام البيانات في مراحلها المختلفة، بدءًا من نقل البيانات وانتهاءً بتحليل البيانات الكبيرة، وتحليل السجلات، وتحليل البث، وتعلم الآلة (ML) بأفضل أداء. وتقدم AWS خيارات متعددة لتخزين البيانات و القدرة على حماية و استعادة البيانات فى حالات الكوارث.

وعن التحديات التى تواجه القطاعات المختلفة في التطور التكنولوجي قال البوشى في تصريحات له: اي تغيرات تكنولوجية بمثابة تحدي جديد للمستخدمين سواء في استخدام التكنولوجيا ذاتها وإيجاد الطاقة البشرية التي تنفذ الحلول التقنية، وهذا التحدي في كل القطاعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، ولذلك نتواجد بخبراتنا ومهندسينا ونواكب التطورات التكنولوجية لشركائنا بتدريب الموظفين والمهندسين داخليا وخارجيا، كما تتماشي التكنولوجيا المستخدمة من FORTE CLOUD بأهداف التنمية المستدامة من نماذج تكنولوجية تتبع الاشتراطات البيئية التى تقلل المخاطر وأشار إلى أنه يستهدف أن يكون المؤتمر CloudTech Summit بشكل سنوى ويكون بتواجد مضاعف مع التطرق إلى موضوعات أعمق مثل التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي وغيرها وسيتم الإعلان عن المؤتمر القادم 2024 قريبا، مشيرا إلى تخطيط FORTE CLOUD لاستجلاب احدث التكنولوجيا في كافة القطاعات لرفع مستوى الإنتاج مما يصب في مصلحة الاقتصاد والإنتاج وكذلك نقل التجارب العلمية الحديثة.

في الوقت ذاته أشاد البوشي بخدمات أمازون ويب سيرفيس (AWS) التي تضم أكثر من 200 خدمة مختلفة تخدم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هذه الخدمات تعتبر نموذجًا متقدمًا في مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتنوع في الأعمال.

و قد تم تقديم خمسة نماذج جديدة من خدمات فورتي كلاود في المؤتمر، منها Clonomey ، وFORTE Cloud Checkup، وFORTE Concord، و Gridlab و FORTE Lumi Scan، و أكد عبد الرحمن البوشي على دور التكنولوجيا السحابية الرائد في تطوير أعمال المؤسسات وتحقيق الفوائد الاقتصادية وتعزيز تحليل وتخزين البيانات بشكل شامل.

من جانبها أشادت الدكتورة عزة الشناوي، مديرة مصر وشمال إفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفيسز، بالتعاون المثمر مع القطاعات الحكومية في مصر والذي بدأ منذ عام 2017. حيث تتمثل هذه الشراكة في تأهيل الكوادر البشرية لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات في تدريب 500 متدرب في مجال تعلم الآلة (ML)، مما سهم في تفوق مصر في منطقة الشرق الأوسط.

فيما أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، دور التكنولوجيا السحابية في تحسين جاهزية الشباب والخريجين لسوق العمل وزيادة كفاءة تقديم الخدمات بتكاليف منخفضة. وأوضح أن المعهد يسعى إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل في مجالات التحول الرقمي المتنوعة.

يشار إلى أن الحوسبة والتكنولوجيا السحابية تلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا، حيث تمثل حلول مراكز البيانات السحابية أكثر من 95% من الإنتاجية العالمية. وتصبح "السحابة" ضرورية لمواكبة التحديات المتعلقة بتخزين البيانات المتزايدة.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "CLOUDTECH SUMMIT 2023 - نظرة على المستقبل التكنولوجي والتحول الرقمي في مصر" حظي بحضور واهتمام واسعين خلال الجلسات الـ 15 التي نظمها، برعاية من Amazon Web Services AWS (AWS) وبالشراكة مع شركات مثل Trend Micro و AMD و OpenText و Genesys. سيتم الإعلان عن المؤتمر القادم في عام 2024 قريبًا، حيث يتطلع مؤتمر CloudTech Summit 2024 إلى تقديم المزيد من المعرفة والتحفيز للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي في مصر والمنطقة.

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- انتهى -