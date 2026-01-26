الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت "منارة" (Manara)، المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسريع مسارات كفاءات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، منتدى "Cloud Catalyst" التقني 2026 في العاصمة الرياض. امتدى المنتدى على مدار يومي 18 و19 يناير، ليكون منصة استراتيجية لاستعراض مهارات النخبة الصاعدة من مهندسي البرمجيات في المملكة.

وسعى المنتدى على ربط كبار شركاء التوظيف في السعودية مع الكوادر الهندسية المتميزة من خريجي برامج "منارة"، والتي تُنفذ بدعم تقني من "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS). وشهد الحدث تنظيم أضخم هاكاثون للذكاء الاصطناعي التوليدي بمشاركة أكثر من 1000 مطور، عبر تقنيات مبنية بخدمات AWS، بما يدعم الأولويات الوطنية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

استثمار استراتيجي بقيمة 2.8 مليون دولار

تزامنًا مع انطلاق المنتدى، وقعت "منارة" اتفاقية جديدة للأثر الاجتماعي مع AWS تهدف لاستثمار ما يصل إلى 2.8 مليون دولار أمريكي حتى فبراير 2028. وتهدف هذه الشراكة إلى تدريب واعتماد أكثر من 5000 مهندس برمجيات في المنطقة، مع تركيز استراتيجي على أسواق المملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر.

صرّح عمرو السلوكي، الرئيس التنفيذي لمنصة "منارة"، قائلاً: "في ظل التبني المتسارع للتقنيات السحابية، تعمل مبادرات مثل Cloud Catalyst على ضمان أن مهندسينا ليسوا مجرد مواكبين للتطور، بل هم قادة في رسم مستقبل التكنولوجيا".

الأثر البشري والمهني

وعن تجربة البرنامج، قال عمر بدوي، أحد المشاركين: "منحتني الجامعة الأساس النظري، لكن "منارة" صقلت مهاراتي كمهندس برمجيات محترف. إن الوصول لتقنيات AWS السحابية وأنا لا أزال طالباً جعلني أسبق أقراني بمراحل". وأكدت سيرينا بركات، مديرة منتجات الذكاء الاصطناعي في شركة PSI، قائلة: "خبرة عمر التقنية و كفاءته تجعل منه ركيزة أساسية في فريقنا".

تتوفر حلول "منارة" حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://manara.tech

حول "منارة" (Manara)

تأسست "منارة" في "سيليكون فالي"، وهي اليوم أكبر منصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمهندسي البرمجيات وعلماء الحاسوب. تلتزم المنصة بتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للمواهب التقنية من خلال نقل أفضل ممارسات "سيليكون فالي" وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الإقليمي، ودعم الحكومات والشركات في بناء منظومات تقنية متكاملة ومستدامة.

للتواصل الإعلامي press@manara.tech

-انتهى-

#بياناتشركات