يدخل عالم إدارة الثروات العالمية حقبة مفصلية من التحوّلات الهيكلية، تقودها تطلعات العملاء المتغيرة، وتسارع الابتكار التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية المستمرة. وفي ظل ما يصفه الخبراء بأنه أكبر موجة انتقال للثروات عبر الأجيال في التاريخ، تتجه الشركات الاستشارية إلى إعادة صياغة نماذجها التقليدية القائمة على الأداء والعائدات فقط، نحو تبني منظومات متكاملة تضع في صميمها الوصول الفعّال، والحوكمة المؤسسية، والمشورة الاستراتيجية طويلة الأمد، لضمان استدامة العلاقة مع الجيل التالي من أصحاب الثروات.

في طليعة هذا التحول يقف بيتر دويل، مؤسس قمة Capital Wealth Summit وأحد أبرز الخبراء العالميين في استراتيجيات جمع رؤوس الأموال، حيث نجح في حشد ما يزيد على 900 مليون دولار عبر شبكات المستثمرين الدولية. ويؤكد دويل أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة صياغة جوهرية لنماذج الاستشارات الاستثمارية، لمواكبة بيئة مالية متغيّرة تتداخل فيها عمليات تكوين رأس المال، مع الوصول إلى الأسواق الخاصة، وأطر الحوكمة، وهيكلة الاستثمارات طويلة الأجل. استناداً إلى هذه الرؤية، صمّم دويل القمة لتكون أكثر من مجرد مؤتمر تقليدي، إنما كمنصة استراتيجية متقدمة تهدف إلى تمكين القيادات الاستشارية من التعامل بفاعلية مع التحولات الهيكلية في الأسواق، وضمان قدرتهم على صياغة قيمة مستدامة لعملائهم عبر الأجيال.

مع تطوّر الأسواق الخاصة والائتمان البديل من مجرد مخصصات هامشية ضمن المحافظ إلى ركائز أساسية في الاستراتيجية الاستثمارية، تبرز حاجة متزايدة لاعتماد معايير التفكير المؤسسي في إدارة الثروات الخاصة. فقد أصبحت أدوات مثل الإقراض المباشر، والائتمان المنظّم، واستثمارات الملكية الخاصة، تستلزم مستويات متقدمة من التحليل المتخصص، وامتثالاً صارماً لمعايير العناية الواجبة، فضلاً عن خبرات متقدمة في مجال هيكلة الصفقات الاستثمارية طويلة الأجل.

بموازاة ذلك، تُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الاستشارية المتقدمة تحولاً جذرياً في نموذج تقديم خدمات إدارة الثروات وتخصيصها وتوسيع نطاقها. فقد ساهمت التحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات العناية الواجبة الرقمية، وأدوات التقارير الذكية الخاصة بالعملاء في رفع سقف التوقعات من حيث الكفاءة والشفافية وتوليد الرؤى الدقيقة، لتؤسس نموذجاً جديداً لتجربة التفاعل مع العملاء واكتساب ثقتهم المستدامة.

في خضم هذا التحول العالمي، تبرز قمة CWS 2026 كمنتدى حصري للتواصل والحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، يركز على كيفية حويل الخبرات العملية في تكوين رأس المال والاستشارات في إدارة الثروات إلى رؤى استراتيجية قابلة للتطبيق. ستُعقد القمة، التي يقتصر الحضور فيها على الدعوات الخاصة، في 14 أبريل 2026 في فندق سانت ريجيس وسط مدينة دبي، لتجمع أكثر من 300 من أبرز المستشارين الماليين، ومديري الثروات، والبنوك الخاصة، والمكاتب العائلية، ومديري الاستثمار (CIOs)، والاستراتيجيين الاستثماريين، ومخصصي رؤوس الأموال تحت سقف واحد.

هذا وتساهم مشاركة الرعاة الرئيسيين، CGW - Consult Group Worldwide، و Manhattan Private Credit Markets، و SixSenses Private Credit، في تسليط الضوء على التزام القمة بحوار جوهري راسخ يستند إلى أسس مؤسسية واضحة، مع تركيز خاص على تصميم رأس المال، وآليات إتاحة الفرص الاستثمارية، وبناء أطر الحوكمة المستدامة.

تقدم قمة Capital Wealth Summit 2026 مفهوماً جديداً لإدارة الثروات، باعتبارها شراكة إشرافية طويلة الأمد، تزوّد المستشارين برؤى وأدوات عملية قابلة للتطبيق تمكّنهم من توجيه استراتيجيات رأس المال وإدارة انتقال الثروات بين الأجيال بكفاءة عالية. وفي ظل دخول صناعة الاستشارات المالية مرحلة تحول جديدة، ترسّخ القمة معياراً متقدّماً للقيادة الاستراتيجية من خلال دمج الوصول إلى رأس المال الخاص، والرؤى المؤسسية، وأساليب التفاعل الحديثة مع العملاء، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة.

