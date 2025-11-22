(عمّان، الأردن ): يواصل مجمع الملك الحسين للأعمال مشاركته كشريك رسمي للابتكار في مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025، الذي يعقد تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، على مدار الفترة من من 18 إلى 20 تشرين الثاني 2025.

وفي إطار هذه المشاركة، يحظى المجمع باهتمام واسع من المشاركين محققاً أصداءً إيجابية من خلال جناحه الخاص (اللاونج)، حيث يعرض ضمنه نموذجاً عملياً لمنظومته الابتكارية المعززة ببنية تحتية متطورة وببيئة مجتمعية شاملة ومتكاملة الخدمات والموارد ومتنوعة الحوافز والمزايا التنافسية والتسهيلات المالية التي يقدمها، والتي يعمل على تطويرها باستمرار لدعم بيئة الأعمال في الأردن لا سيما للشركات الناشئة، وذلك عبر استضافة عدد من الشركات الريادية المتميزة التي يوفر لها منصة استراتيجية حيوية لاستعراض حلولها وتقنياتها الحديثة، وللتفاعل مع الزوار والإعلاميين والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والأمنية المشاركة.

ويسلط المجمع الضوء، من خلال جناحه، على دوره كمحرك للتطور التكنولوجي وريادة الأعمال على المستويين الوطني والإقليمي، وكحلقة وصل فعالة تربط الابتكار بالريادة والاستثمار بالفرص لتحفيز النمو المستدام. وفي هذا السياق، يستعرض المجمع ضمن جناحه جانباً من التحولات الرقمية التي يقودها لتقديم بوابة أعمال ذكية متكاملة تسهم في بناء الاقتصاد الرقمي المستدام المنشود، متضمنة العديد من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها إطلاق أول منظومة ذكية افتراضية متكاملة للأعمال على مستوى الأردن والمنطقة، مجمع الملك الحسين للأعمال الافتراضي، وذلك بالشراكة مع شركة "هيدرا"، إحدى أبرز المشاريع التي انطلقت في أعمالها من داخل المجمع، هذا إلى جانب رقمنة وإطلاق العديد من الخدمات النوعية، ابتداءً من الموقع الإلكتروني الجديد، مروراً بخدمة الرد الآلي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية داخل المجمع بما فيها منصة التنقلات الذكية.

وفي تعليق لها، قالت مديرة التسويق والاتصال والتأجير في مجمع الملك الحسين للأعمال، المهندسة عرين غنيمات: "في عالم يشهد تحولات سريعة، تظل رؤية المملكة في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي والأمن السيبراني منارة استراتيجية تقود مسيرة النمو المستدام التي نحرص على دعمها بكل ما نمتلكه من أدوات ومزايا. وقد هدفنا من خلال مشاركتنا في مؤتمر C8 2025، إلى ترجمة دورنا الداعم للرؤى الوطنية من خلال المساهمة في تحويل المؤتمر إلى منصة حقيقية لربط الأفكار بالفرص، والمواهب بالاستثمار، والتكنولوجيا بالاستدامة؛ لا سيما في ظل دورنا الحيوي الذي نقوم به لمواصلة توفير منظومة أعمال متكاملة تجمع بين البنية التحتية الذكية والمجتمع الريادي والفرص الاستثمارية النوعية."

وأضافت المهندسة غنيمات: "نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد الرقمي في الأردن والمنطقة يبدأ من التعاون، ويمر بالابتكار، والقدرة على تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم التنافسية وتعزز النمو على المستويين الإقليمي والعالمي."

ويشار إلى أن مؤتمر C8 2025 الذي يعد الحدث الأول من نوعه في المملكة، يجمع تحت سقف واحد أكثر من 300 متحدث دولي من القادة والمسؤولين والخبراء في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المستقبلية من أكثر من 70 دولة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات وبحضور ما يزيد على 15 ألف زائر.

هذا ويواصل مجمع الملك الحسين للأعمال ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في المملكة، من خلال تعزيز بيئة الأعمال الذكية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، واحتضان الشركات الريادية ودعم نموها. ومع مشاركته في مؤتمر ومعرض C8 2025، يؤكد المجمع على التزامه بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة للتحول الرقمي والابتكار، وترسيخ موقع الأردن كمركز ريادي للتقنيات المستقبلية والأمن السيبراني في المنطقة.

