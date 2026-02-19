دبي - سجّلت علامة أومودا محطة مفصلية في مسيرتها التوسّعية في الشرق الأوسط، مع تنظيم "ليلة أومودا للأزياء"، الفعالية الراقية التي جمعت بين التكنولوجيا والموضة ورؤى مستقبل التنقّل في تجربة متكاملة تعكس هوية العلامة المتجدّدة. وقد استقطبت الأمسية نحو 300 من ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، وصنّاع المحتوى، والخبراء في قطاع السيارات، لتؤكّد التزام العلامة المتنامي بدولة الإمارات بوصفها سوقاً استراتيجية للنمو.

وقد تجاوزت الفعالية مفهوم إطلاق مركبة جديدة، لتكرّس حضور أومودا كعلامة تنقّل تستمدّ فلسفتها من أسلوب الحياة العصري، وتخاطب جيلاً من السائقين في المنطقة يجمع بين الحسّ الإبداعي والشغف الدائم بأحدث الابتكارات التقنية.

التكنولوجيا تقود حقبة جديدة من التنقّل

أكّد مارك ما، نائب المدير العام لشركة شيري في منطقة الشرق الأوسط، المكانة المحورية التي تحتلّها المنطقة ضمن الاستراتيجية الإقليمية لعلامة أومودا، مشيراً إلى أنّ العلامة تخاطب الجيل الجديد من مجتمع LOHAS؛ أي الأفراد الذين يمنحون أسلوب الحياة، والاستدامة، والتكنولوجيا، والجماليات، القيمة ذاتها في اختياراتهم اليومية.

وأوضح أنّ توسّع أومودا في المنطقة لا يقتصر على طرح مركبات جديدة، بل يرتكز على تقديم حلول تنقّل ذكية ترتقي بتجربة الحياة اليومية. وفي دولة الإمارات، تعتزم العلامة إطلاق منظومة إنترنت المركبات تدريجياً، إلى جانب أحدث تقنيات مساعدة السائق المتقدّمة، فيما تهدف التحديثات المستمرة لأنظمة المقصورة الذكية والهندسة الإلكترونية إلى ضمان تكاملٍ سلس للتكنولوجيا ضمن تجربة القيادة اليومية في مدن مثل دبي وأبوظبي، حيث تنسجم الابتكارات بانسيابية مع إيقاع الحياة العصرية.

انطلاقة أومودا C7 في الشرق الأوسط

شكّل الكشف عن سيارة OMODA C7 (أومودا C7) اللحظة الأبرز في الأمسية، باعتبارها الكروس أوفر الرياضية متعدّدة الاستخدامات من الجيل الجديد للعلامة على مستوى العالم، والتي وصلت رسمياً إلى دولة الإمارات. وصُمّمت هذه المركبة لتلبّي تطلّعات السائقين الحضريين الواثقين الذين يضعون الجودة في صدارة أولوياتهم، لتعيد صياغة مفهوم "الكروس أوفر الجديد" عبر توازن متناغم بين التصميم الراقي والأداء الديناميكي.

تجسّد أومودا C7 فلسفة "فنّ الحركة" التي تتبنّاها العلامة، ويتجلّى ذلك في تصميم خارجي متوازن يجمع بين الخطوط المنحوتة والتفاصيل الدقيقة، ليمنحها حضوراً قوياً وأنيقاً على الطريق. ويعزّز نظامها الذكي هذه الرؤية من خلال مقصورة تفاعلية متطوّرة وأنظمة مساعدة السائق المتقدّمة، فيما تسهم باقة من التقنيات الذكية سهلة الاستخدام في تخفيف ضغوط القيادة اليومية داخل المدن المزدحمة، لتقدّم تجربة تنقّل أكثر سلاسة وراحة في مختلف الظروف.

في الداخل، تضع أومودا C7 الراحة والسلامة والجودة في مقدّمة أولوياتها. فقد صُمّمت المقصورة بعناية لتوفّر مساحة مدروسة ومواد فاخرة وتجهيزات متقدّمة، بما يخلق بيئة قيادة هادئة وراقية تنسجم مع أنماط الحياة العصرية في دولة الإمارات.

وتتوافر أومودا C7 بخيارَين لمنظومة الدفع. تأتي النسخة العاملة بالبنزين بمحرك 1.6 لتر TGDI متصل بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، يولّد قوة 197 حصاناً وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر. أما النسخة المزوّدة بتقنية SHS فتجمع بين محرك تيربو بسعة 1.5 لتر وناقل حركة هجين مخصّص، لتقدّم قوة إجمالية تبلغ 347 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 515 نيوتن متر، مع مدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى 95 كيلومتراً.

وتبدأ أسعار أومودا C7 بنسختها العاملة بالبنزين من 88,900 درهم إماراتي، فيما يبدأ سعر طراز OMODA C7 SHS (أومودا C7 بتقنية SHS) من 114,900 درهم إماراتي. واحتفالاً بإطلاق هذا الطراز الجديد، يمكن للعملاء الاستفادة من عرض حجز مبكر حصري بقيمة 4,000 درهم إماراتي على كلا النسختين، ما يعزّز القيمة التنافسية التي يقدّمها هذا الطراز ضمن فئة الكروس أوفر.

ارتقاء استراتيجي بمحفظة الطرازات

شهدت الفعالية أيضاً الكشف عن النسخة المُحدَّثة من OMODA C5 SHS (أومودا C5 بتقنية SHS)، الطراز الرياضي العملي الذي صُمّم ليلائم متطلبات التنقّل الحضري الديناميكي. وبفضل منظومة دفع متقدّمة مزوّدة بمحرك تيربو، توفّر أومودا C5 SHS تسارعاً سريع الاستجابة، وأداءً سلساً، وكفاءة ملحوظة في استهلاك الوقود، ما يجعلها خياراً مثالياً للقيادة اليومية في مدن دولة الإمارات. وتجمع هذه المركبة بين تصميم جريء بروح معاصرة، ومرونة عملية، وتقنيات ذكية تعزّز راحة السائق وثقته، لتجسّد التزام أومودا بتقديم ابتكار يرتكز على الأداء ويواكب تطلّعات الجيل الجديد من السائقين. ومعاً، تعزّز كل من أومودا C7 وأومودا C5 SHS حضور العلامة في السوق الإماراتية، من خلال مجموعة متكاملة من طرازات الكروس أوفر والسيدان، صُمّمت لتنسجم مع أساليب الحياة المتنوّعة وتلبّي احتياجاتها المتجدّدة بكفاءة وأناقة.

حين تلتقي التكنولوجيا بعالم الموضة

شهدت الأمسية لحظة استثنائية تمثّلت في ظهور عارضات أزياء يرتدينَ تصاميم راقية مستوحاة من لغة تصميم أومودا، إلى جانب الروبوت AiMOGA على منصة العرض، في مشهد حوّل حفل الإطلاق إلى استعراض مستقبلي يمزج بين الموضة والتكنولوجيا. وجسّد هذا العرض فلسفة العلامة التي ترى في التكنولوجيا عنصراً ملموساً وتفاعلياً، يندمج بانسيابية في تفاصيل أسلوب الحياة المعاصر.

ومع ترسيخ دولة الإمارات مكانتها كمركزٍ إقليمي للابتكار، تواصل أومودا توسيع حضورها في الشرق الأوسط، بالتوازي مع استعدادها لأداء دور الشريك الرئيسي في أسبوع الموضة في لندن 2026، في خطوة تعكس رؤيتها العالمية الجديدة، حيث تتقاطع الموضة مع مستقبل التنقّل ضمن هوية متجدّدة تتجاوز الحدود التقليدية.

-انتهى-

#بياناتشركات