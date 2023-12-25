المنامة: رحّب معرض فولفو في سترة بوفد من طلبة بوليتكنك البحرين ليستكشفوا عن كثب مزايا أحدث طرازات فولفو الكهربائيّة بالكامل (C40 Recharge) النقية. وكان في الحضور مدير الوكالة – فولفو البحرين السيد مناف قاسم، ومشرف المبيعات السيد يوسف أحمد البلوشي الذي قدّم للزوّار شرحًا مفصلًا عن خصائص السيّارة ومميّزاتها.

وبهذه المناسبة قال السيد مناف قاسم: "شكّلت هذه الزيارة مصدر معلومات مهم للمشاريع التدريبيّة الخاصة بالطلبة، إذ قدمت لهم فرصة قيّمة للاطلاع على خصائص سيّارة فولفو (C40 Recharge) وفهم تقنياتها المتطورة بالتفصيل. فنحن نسعى إلى دعم مسيرة الطلبة الأكاديميّة من خلال تزويدهم برؤى ومعرفة ثرية وتعزيز درايتهم بالقطاع، ولا سيّما حلول النقل المستدامة الناشئة."

تغطي سيّارة فولفو (C40 Recharge) مسافة تصل إلى 444 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وتأتي مزوّدة بخدمة (Google) المدمجة، وهو ما يتيح ميزة الاستفادة من خدمات (Google Assistant) و(Google Maps) و(Google Play). كما تتمتع بمصابيح بيكسل (LED) ذكية، والتي تنير الطريق بكفاءة من دون البريق الساطع الذي قد يعوق مجال رؤية مستخدمي الطريق الآخرين.

وتأتي إضافة سيّارة فولفو (C40 Recharge) إلى السوق البحرينيّة انعكاسًا للنمو المتزايد لشعبية السيّارات الكهربائيّة في المملكة، كما تؤكّد على التزام فولفو الراسخ بالاستدامة. وكانت العلامة التجاريّة قد أعلنت مؤخرًا عن خططها للتخلّي عن استخدام الوقود الأحفوري تمامًا والتحوّل إلى شركة محايدة مناخيًا بحلول العام 2040.

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