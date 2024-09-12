الرياض: في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانته العالمية، يشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كشريك استراتيجي في قمة C3 العربية الأمريكية للرعاية الصحية لعام 2024، التي تنطلق أعمالها الاثنين المقبل، بمدينة نيويورك الأمريكية، تحت شعار (تطور الرعاية الصحية المدفوعة بالتكنولوجيا: معالجة التحديات العالمية المستقبلية وتأثير التقنيات المتقدمة)، وذلك بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الولايات المتحدة والعالم العربي في مجالات الرعاية الصحية.

وتستهل أعمال القمة التي تقام بالتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بكلمة ترحيبية لنائب الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور بيورن زويغا، إلى جانب الرئيس المشارك للقمة وأستاذ الطب الدكتور غسان أبو ألفا، ومؤسس القمة ومديرها العام السيد رانسيل بوتر، حيث تتناول أهمية التعاون الدولي في تطوير أنظمة الرعاية الصحية ودورها في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الصحية العالمية في المستقبل.

وضمن جدول أعمال القمة، يلقي رئيس برنامج زراعة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور فراس خليل، الكلمة الافتتاحية بعنوان "الآفاق التي يتيحها الاعتماد على التكنولوجيا في الرعاية الصحية"، كما يشارك المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار، الدكتور إدوارد كبلر، بكلمة بعنوان "قوة صاعدة في مجال التكنولوجيا الحيوية"، فيما يستعرض المدير التنفيذي لمركز طب الجينوم، الدكتور صلاح الباز، تطبيقات علم الجينوم في رعاية المرضى.

وستُدرج قمة C3 هذا العام رسمياً في دليل الجمعية العامة للأمم المتحدة كأول اجتماع رسمي يتناول موضوع الرعاية الصحية خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية. وتجمع القمة قادة الأعمال وصناع السياسات والمعلمين والمتخصصين في الرعاية الصحية من العالم العربي والولايات المتحدة، حيث ستتناول مجموعة من المواضيع البارزة، من بينها تصورات لتصميم المركز الطبي المستقبلي، والتعليم المبكر لتطوير الرفاهية الشاملة، بالإضافة إلى استعراض الوسائل الحديثة للكشف المبكر عن السرطان، وأحدث استراتيجيات الرعاية المتكاملة لتحقيق تحول إيجابي في صحة الأم.

وتأتي مشاركة "التخصصي" في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الصحية العالمية، ومد جسور التعاون والتكامل وتبادل المعرفة من خلال التواجد في المؤتمرات والمناسبات الدولية البارزة، مع تسليط الضوء على تجربة المستشفى الرائدة، وتأكيد الالتزام الدائم بأعلى معايير الجودة والابتكار، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما صُنف في ذات العام من بين أفضل 250 مستشفى في العالم من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

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