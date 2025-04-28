دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، للمشاركة في مؤتمر TOKEN2049 دبي، أحد أكثر مؤتمرات قطاع الويب 3.0 أهمية في صياغة مشهد الأصول الرقمية العالمي، وذلك بصفتها الراعي الذهبي للحدث. ويؤكد هذا الدور الاستراتيجي على المكانة الرائدة للمنصة في قطاع البلوك تشين والتزامها بتقديم حلول متطورة للعملات الرقمية تخلق قيمة كبيرة على أرض الواقع.

وينعقد مؤتمر TOKEN2049 دبي في مدينة جميرا من 30 أبريل ولغاية 1 مايو، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 15,000 مشارك من أكثر من 160 دولة، بما في ذلك رواد القطاع والمبتكرون والجهات التنظيمية والمطورون والمستثمرون من المؤسسات. ولا تقتصر مشاركة Bybit على تقديم رعايتها فحسب، بل تعكس أيضاً التزامها المستمر بإثراء معارف القطاع وحفز وتيرة نموه الإقليمي وتمكين مجتمعه المتنامي. ويجسد TOKEN2049 منصة فريدة لتبادل الأفكار والابتكار وإقامة الحوارات البنّاءة، وهو ما ينسجم بدقة مع مساعي ورؤية Bybit.

وفي هذا السياق، قال بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit: "يجمع مؤتمر TOKEN2049 ألمع العقول في عالم العملات الرقمية، لذلك تفخر Bybit بالمساهمة في إثراء هذه الحوارات العالمية. ونحن هنا لنشارك خبراتنا ونقدم الدعم لمجتمع العملات الرقمية ونؤسس المستقبل الواعد للقطاع. ونؤمن بقوة بهذا المجتمع المتنامي، لذلك يأتي المؤتمر ليجسد منصة متميزة لجميع المعنيين بقطاع الويب 3.0 لتعزيز التعاون وتحفيز النمو ودعم قطاع تداول العملات الرقمية بشكل مشترك".

إطلاق خدمة مدفوعات العملات الرقمية المبتكرة Bybit Pay في دبي

سيشهد مؤتمر TOKEN2049 حدثاً رئيسياً يتمثل بإطلاق خدمة Bybit Pay بدبي ضمن بث حي. ولأول مرة، سيتمكن الحضور من تجربة مدى سهولة الدفع بالعملات الرقمية عبر تجربة بسيطة مبتكرة تمنحهم كوب قهوة مجاني. وسيتمكن الزوار أيضاً من مسح رمز الاستجابة السريع في جناح Bybit ، ومشاركة تجربتهم على منصة X، والحصول على كوب قهوة مجاني آخر، في بادرة مبتكرة لاستكشاف تصاعد أهمية العملات الرقمية في الحياة اليومية.

وتم إطلاق خدمة Bybit Pay لأول مرة في البرازيل، حيث بدأت في إحداث تحول نوعي بمشهد المدفوعات من خلال ربط العملات التقليدية بالعملات الرقمية بطريقة سلسة وبديهية. ويجسد هذا الابتكار الجيل المقبل من منصات المدفوعات المصممة لتبسيط تجربة المعاملات المالية وفتح آفاق جديدة من الكفاءة لكل من المستهلكين والشركات.

Bybit ضمن أسبوع TOKEN2049

وبخلاف الفعالية الرئيسية، تُنظم Bybit أسبوعاً كاملاً من الفعاليات المصاحبة لمؤتمر TOKEN2049 (من 28 أبريل إلى 2 مايو)، يتضمن سلسلة من الفعاليات الجانبية المهمة، والكلمات الرئيسية، وورش العمل، والعروض التوضيحية، والجلسات الحوارية الخاصة، جميعها مصممة لتمكين مجتمع الويب 3.0 وتعزيز التعاون العالمي، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار في مجال البلوك تشين وتبني العملات الرقمية على مستوى العالم.

ومن أبرز ما سيشهده الحدث:

تجربة الجناح الرئيسي (الجناح P33): سيكتشف الزوار أحدث ابتكارات Bybit في مجالات التداول والمدفوعات وتعزيز تفاعل المجتمع. وسيمثل الجناح مركزاً تفاعلياً يعرض أبرز المزايا المبتكرة لمنصة التداول وأحدث منتجاتها.

كلمة رئيسية: سيشارك بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit خلال TOKEN2049 دبي وجهة نظره حول تطور الذكاء الاصطناعي في تداول العملات الرقمية والمسار المقبل لتبني العملات الرقمية والويب 3.0 عالمياً.

فعاليات جانبية مصممة بطابع خاص: بالإضافة إلى المؤتمر الرئيسي، تنظم Bybit مجموعة متكاملة من الفعاليات الجانبية خلال أسبوع TOKEN2049، بهدف إثراء الحوارات حول الويب 3.0، وتبادل الرؤى، ودعم مختلف جوانب منظومة العملات الرقمية. وينطلق الأسبوع بفعالية يوم العروض كريبتو بين Crypto Hub و Bybit Crypto Ark (28 أبريل)، حيث يجتمع المطورون والمبتكرون لعرض منتجاتهم بشكل عملي، والتواصل مع بعضهم الآخر، والمشاركة في نقاشات يقودها مجتمع العملات الرقمية، وذلك في المقر الرئيسي لمنصة Bybit بدبي.

وفي نفس اليوم، ستجمع جلسة مركز دبي للسلع المتعددة و VARAلمناقشة السياسات نخبة من الجهات التنظيمية ورواد القطاع للخوض في مسألة التوازن بين الابتكار والامتثال في مجال الأصول الرقمية في دولة الإمارات. وفي وقت لاحق من المساء، تستضيف Bybit ورشة عمل خاصة لكبار الشخصيات حول المنتجات المالية، حيث توفر جلسة تواصل حصرية لكبار متداولي العملات الرقمية وشركاء البلوك تشين لمناقشة الأدوات الاستثمارية الاستراتيجية والخدمات المميزة.

ويوم 29 أبريل، تجتمع الشركات التابعة ضمن لقاء Bybit الحصري لتبادل استراتيجيات تداول العملات الرقمية والتواصل مع مديري منتجات الويب 3.0، يلي ذلك ورشة عمل Wunderbit x Bybit حول التداول عبر الروبوتات، والتي تتعمق في فهم آليات ومخاطر التداول الآلي. وفي اليوم نفسه، تُقام قمة RWA Gulf 2025 التي تستضيف نخبة من ممثلي المؤسسات المرموقة من القطاعات المالية والمصرفية لمناقشة أصول العالم الحقيقي المرمّزة، حيث يتحدث جيري لي من Bybit عن فرص تحقيق العوائد عبر منصات التداول المركزية.

وتقدم فعالية Bybit Pay: Life is Paid Bit Bybit يوم (1 مايو) تقدم نظرة حصرية على أدوات المقبلة للدفع بالعملات الرقمية وميزات المتاجر.

ويختتم أسبوع TOKEN2049 بفعاليةBybit Institutional Symposium يوم (2 مايو)، حيث يجتمع العملاء من المؤسسات وشركاء منظومة العملات الرقمية ليوم كامل لاستعراض استراتيجيات القطاع الكبرى، والتعمق في خارطة الطريق للمنتجات، واستكشاف فرص التعاون الجديدة، ليختتم فعاليات بمأدبة عشاء رسمية للاحتفال بأسبوع حافل دفع نحو تحول نوعي في قطاع العملات الرقمية بدبي.

وتم تصميم لقاءات الويب 3.0 هذه لإثراء الحوارات ومشاركة المعلومات وتسريع وتيرة الابتكار وتوطيد علاقات التعاون وتعزيز التواصل ضمن القطاع. وتؤكد مشاركة Bybit الفاعلة على مساعيها الواسعة لدعم تبني العملات الرقمية عبر التعليم وتطوير البنية التحتية والابتكار بناءً على التعاون.

وبينما ترسخ دبي مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، تفخر Bybit بالإسهام في هذه الحوارات ودعم الأفكار الخلاقة ومجتمع القطاع وتقنياته لاستشراف مستقبل قطاع التمويل.

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