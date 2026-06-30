المنامة، مملكة البحرين : نظمت منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين مؤخراً فعالية "BIG BANG 2026"، والتي جمعت أعضاء المنظمة في أمسية احتفالية مميزة شهدت تكريم أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء القدامى، تقديراً لعطائهم المتواصل وإسهاماتهم البارزة في دعم مسيرة المنظمة وتعزيز مكانتها كمجتمع ريادي حيوي يواصل النمو والتطور عاماً بعد عام.

وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة المبادرات والأنشطة التي تحرص منظمة رواد الأعمال في البحرين على تنظيمها على مدار العام، بهدف إثراء تجربة الأعضاء وتعزيز التواصل بينهم، من خلال مزيج متكامل يجمع بين التعلم، وتبادل الخبرات، وبناء العلاقات المهنية والإنسانية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لنجاح مجتمع رواد الأعمال.

وخلال الأمسية، قام السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين، بتقديم جوائز تقديرية لأعضاء مجلس الإدارة، عرفاناً بدورهم القيادي وجهودهم الكبيرة في قيادة مختلف اللجان والمبادرات والبرامج التي نفذتها المنظمة خلال العام، وما أسهموا به من تنظيم فعاليات وتجارب تعليمية وتواصلية أتاحت للأعضاء فرصاً قيمة للتعلم والنمو وتبادل الخبرات.

كما شهدت الفعالية تكريم عدد من الأعضاء القدامى الذين حافظوا على ارتباطهم الفاعل بالمنظمة لسنوات طويلة، تقديراً لالتزامهم المستمر وإسهاماتهم في ترسيخ قيم ريادة الأعمال والتعلم المستمر والعمل المجتمعي، حيث شكلت تجاربهم ومسيرتهم الريادية مصدر إلهام للأعضاء الجدد، وأسهمت في تعزيز استدامة المنظمة وترسيخ ثقافة المشاركة والتعاون داخلها.

وشكلت فعالية "BIG BANG 2026" مناسبة استثنائية جمعت أعضاء المنظمة في أجواء احتفالية مميزة، تخللتها فقرات ترفيهية وعروض متنوعة، إلى جانب الاحتفاء بالإنجازات والعلاقات التي نشأت وتطورت داخل مجتمع المنظمة على مر السنوات. كما أتاحت الأمسية للأعضاء فرصة للتواصل وتبادل الأحاديث والتجارب في أجواء عكست روح الصداقة والتعاون والانتماء التي تميز مجتمع رواد الأعمال في البحرين.

وتعكس هذه الفعالية نهج منظمة رواد الأعمال في البحرين في بناء مجتمع متكامل لا يقتصر دوره على تطوير الأعمال وتنمية المهارات القيادية فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الروابط الإنسانية والمهنية طويلة الأمد بين الأعضاء، انطلاقاً من إيمانها بأن النجاح الريادي المستدام يقوم على المعرفة والخبرة والعلاقات الوطيدة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين، قائلاً: "يمثل نجاح منظمة رواد الأعمال في البحرين انعكاساً مباشراً لالتزام أعضائها وروح العطاء والتعاون التي تجمعهم، ولذلك حرصنا خلال هذه الأمسية على تكريم الأشخاص الذين كان لهم دور مؤثر في دعم مسيرة المنظمة وصناعة تجارب ذات قيمة حقيقية لأعضائنا على مدار العام".

وأضاف: "إن تكريم أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء القدامى يمثل تقديراً مستحقاً لعطائهم والتزامهم المتواصل، كما يجسد أهمية القيادة القائمة على الخدمة والعمل التطوعي في بناء مجتمع ريادي قوي ومستدام. ونحن نعتز بما قدموه من وقت وخبرات وجهود أسهمت في تعزيز روح التعاون والانتماء داخل المنظمة".

واختتم تصريحه قائلاً: "لقد كانت فعالية BIG BANG أكثر من مجرد مناسبة للاحتفال بالإنجازات، فقد شكلت فرصة لتجديد الروابط بين الأعضاء وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى مجتمع رواد الأعمال في البحرين. ونؤمن بأن العلاقات التي تُبنى داخل المنظمة تمثل إحدى أهم القيم التي يحصل عليها الأعضاء، وتشكل أساساً للتعاون والتعلم والنمو المستمر على المستويين المهني والشخصي".

وجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال في البحرين تعتبر فرعاً من الشبكة العالمية "EO" التي تضم أكثر من 18,000 رائد أعمال في 220 فرعاً موزعة على أكثر من 75 دولة. ويبلغ عدد أعضاء فرع البحرين 37 رائد أعمال بحرينياً يديرون شركات يتجاوز حجم أعمالها 120 مليون دولار، ويوفرون نحو 3,900 فرصة عمل. ويقود المنظمة مجلس إدارة يضم 15 رائد أعمال برئاسة رجل الأعمال السيد فريد بدر، وتهدف المنظمة إلى تمكين أعضائها من النمو وتبادل الخبرات في بيئة محفزة وداعمة، وبما يسهم في ربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

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