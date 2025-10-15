انطلاق المعرضان الرائدان في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) في رحلة مُلهمة تمتد على مدار ثلاثة أيام عنوانها الابتكار وبناء الشراكات وتبادل المعارف في قطاعي البناء والتصميم الداخلي في قطر .

في رحلة مُلهمة تمتد على مدار ثلاثة أيام عنوانها الابتكار وبناء الشراكات وتبادل المعارف في قطاعي البناء والتصميم الداخلي في قطر يسلّط اليوم الأول من جلسات Big 5 Talks الضوء على الاستدامة والبناء الرقمي وإدارة المشاريع، والبناء المعياري .

الدوحة، قطر - افتتح سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، فعاليات معرض “Big 5 Construct Qatar” و “INDEX Design Qatar” رسميًا على أرض مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، في احتفالية دولية تؤكّد على مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في قطاعي البناء والتصميم.

وتستمر فعاليات المعرضين حتى 16 أكتوبر الجاري، حيث يجتمع تحت سقف واحد أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 25 دولة، لعرض أحدث حلول البناء والتصميم وإدارة المشاريع والتجهيز الداخلي والمشتريات. ويعكس هذا الحدث سُبل مساهمة وتكامل قطاعي الإنشاءات والتصميم الداخلي في دفع أجندة التنمية الوطنية ودعم مشاريع البنية التحتية الطموحة في قطر.

وبهذه المناسبة قال السيد محمد كازي، نائب الرئيس لشركة dmg events المنظّمة لهذا الحدث: "يشكّل معرضا Big 5 Construct Qatar وINDEX Design Qatar منصّة مثالية تجمع نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، إلى جانب عرض أحدث المنتجات والحلول التي تدفع عجلة نمو وتطوّر قطاعي البناء والتصميم في قطر. كما سنشهد على مدار الأيام الثلاثة المقبلة فرصًا استثنائية للتعاون وتطوير الأعمال وتبادل الخبرات".

من جانبه، قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات، الجهة المشاركة في تنظيم المعرضين: "يستقطب هذا الحدث أبرز الشركات والعلامات التجارية في مجالي البناء والتصميم، ويتيح فرصًا استثنائية لبناء الشراكات واستكشاف الحلول المبتكرة التي تُسهم في نجاح المشاريع ونمو الأعمال. لقد شهد اليوم الافتتاحي تفاعلًا واسعًا ونقاشات مُلهمة، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي لقطر كمحرك للابتكار والاستدامة في قطاع البيئة العمرانية".

وشهد اليوم الأول نشاطًا مكثفًا في أروقة المعرض، حيث قدّمت الشركات أحدث منتجاتها وتقنياتها في مجالات التصميم والبناء المستدام. ومن بين أبرز المشاركين في معرض Big 5 Construct Qatar شركة Embasol Steel Mills المتخصصة في تصنيع الأنابيب الفولاذية للمشاريع الكبرى، وشركة Le Global Design لخدمات التصميم الداخلي والتجديد الشامل، وشركة Mikroton Kimya San المتخصصة في تقنيات الطلاء الإلكتروستاتيكي، وشركة

Sacoqa لتصميم واجهات الطوب الداخلية والخارجية، وشركة Technotrade Trading Contracting لأنظمة الطلاء والحماية المتقدمة.

في حين استضاف معرضINDEX Design Qatar مجموعة متميزة من العلامات التجارية، من بينهاDesigner Impex التي قدمت منتجات الديكور والإكسسوارات المنزلية، وشركة IKEA التي تمتاز بحلولها المتكاملة للمساحات السكنية والتجارية، وشركة Seiho Machinery & Electric (Nexen Power Track) التي عرضت أنظمتها المتطورة للمسارات الذكية للتصميم الداخلي التي تجمع بين المرونة والأناقة المعاصرة.

جلسات Big 5 Talks في صدارة المشهد المهني

وشهد اليوم الأول من الحدث حضورًا لافتًا في جلسات Big 5 Talks المعتمدة من CPD، والتي قدّمها نخبة من الخبراء البارزين من بينهم المهندسة آمنة الباكر رئيس قسم النمذجة المعلوماتية للمباني في هيئة الأشغال العامة - أشغال، والسيد دانييل غلاسويل المدير التجاري في شركة قطر ريل، والسيد روبرت كيد مدير الاستشارات وتكاليف البرامج في AECOM، والسيد آدريان كامبس رئيس التقييم والاستشارات في شركة Capstone. وتناولت المناقشات العديد من المواضيع المهمة بما في ذلك الاستدامة وإدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية والتميز الهندسي والتقنيات الرقمية، مع تسليط الضوء على الجهود الجماعية للقطاع لتعزيز منظومة البناء في قطر بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية الوطنية في البلاد.

شراكات استراتيجية ودعم مؤسسي رفيع

يحظى المعرضان بدعم من شركاء رسميين بارزين بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وهيئة قطر للسياحة (Visit Qatar)، إلى جانب بنك قطر الوطني (QNB) بصفته الراعي المصرفي الرسمي، وبنك قطر للتنمية شريك التنمية والتطوير، وشركة Power Projects الراعي الذهبي، وشركة Enbat شريك الاستدامة، بالإضافة إلى EQUES وLanyady رعاة شارات التعريف. كما تشمل قائمة الشركاء مجموعة المناع الشريك الرسمي للنقل والمواصلات، وفندق سيتي سنتر روتانا الدوحة الشريك الرسمي للفنادق، إلى جانب دعم من معهد البناء (CIOB)، والمعهد الأمريكي للخرسانة (ACI)، والمعهد الملكي للمسّاحين القانونيين (RICS)، وجمعية المهندسين الأستراليين – فرع قطر.

ويقام معرضا “Big 5 Construct Qatar” و“INDEX Design Qatar” في الفترة بين14-16 أكتوبر 2025. والحضور مُتاح ومجاني لجميع المهتمين والمتخصصين والذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

حول Big 5 Construct قطر

معرض Big 5 Construct قطر هو أكبر حدث للبناء في قطر، حيث يجمع الشركات المحلية والدولية لعرض المنتجات والخدمات والابتكار والخبرات والمعرفة لصناعة البناء في البلاد. وكجزء من Big 5، أكبر وأشمل مجموعة من فعاليات البناء في العالم، يُتيح معرضBig 5 Construct قطر للزوّار فرصة استثنائية للتواصل مع 10.000 متخصصٍ في الصناعة للاطلاع على أحدث المنتجات والحلول الرائدة من أكثر من 250 عارضًا دوليًا ومحليًا بالإضافة إلى الحصول نقاط مجانية في التطوير المهني المستمر CPD من خلال المشاركة في برنامج المحادثات الخاص بالحدث.

حول معرض INDEX Design قطر

يعد معرض INDEX Design قطر جزءًا من مجموعة INDEX للفعاليات والمعارض، وأكبرها معرض INDEX دبي، الذي يفتخر بإرث يمتد لأكثر من 30 عامًا. ويحضر المعرض عشرات الآلاف من المتخصصين في القطاعات ذات الصلة كلّ عام للتواصل مع العلامات التجارية والمُصنّعين العالميين لاكتشاف أحدث الاتجاهات في قطاع التصميم الداخلي.

حول dmg للمعارض والمؤتمرات

تُعد dmg events واحدة من أبرز الشركات العالمية في تنظيم الفعاليات المباشرة وجهاً لوجه وتقديم خدمات المعلومات، حيث تتمثل رسالتها في تسريع وتيرة الأعمال من خلال ربط المجتمعات المهنية الصحيحة ودعم مسيرة النمو والابتكار عبر مختلف الصناعات.

وبفضل حضورها العالمي في أكثر من 25 دولة، وتنظيمها لما يزيد على 115 فعالية كبرى سنوياً، رسّخت الشركة مكانتها كاسم موثوق ورائد في هذا القطاع، إذ تستقطب فعالياتها أكثر من 650 ألف مهني ومشارك سنوياً في مجالات متنوعة تشمل التشييد والضيافة والديكورات الداخلية والطاقة والدهانات والترفيه والأغذية والمشروبات والنقل.

وتدير الشركة 13 مكتباً حول العالم في كلّ من السعودية والإمارات ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والهند، ما يمنحها حضوراً محلياً فاعلاً يتيح لها خدمة عملائها بشكل أفضل وبناء شراكات قوية قائمة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة. ومن أبرز فعالياتها العالمية: Big 5 GlobalوADIPEC وGastech وEGYPES وThe Hotel Show وINDEX وThe Saudi Food Show.

تأسست dmg events عام 1989، وهي مملوكة بالكامل لمجموعة Daily Mail and General Trust plc (DMGT) www.dmgt.co.uk

