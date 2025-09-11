المنامة: اختتم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتعليم والتدريب في المنطقة، بالتعاون مع معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي (Cambridge IIF)، وبمشاركة معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة (CISL) كشريك مساهم، النسخة التاسعة من برنامج كامبريدج لقادة التمويل الإسلامي، والذي عُقد في شهر أغسطس الماضي في كلية الثالوث - كامبريدج (Trinity Hall Cambridge) العريقة في المملكة المتحدة.

وشهد البرنامج - المدعوم من صندوق العمل "تمكين" - مشاركة أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذياً من 15 دولة حول العالم، من بينهم رؤساء تنفيذيون ورؤساء مجالس إدارة وخبراء دوليون، إلى جانب 21 متحدثاً من أبرز الشخصيات العالمية في مجال التمويل الإسلامي والاستدامة. وقد تضمن البرنامج جلسات حوارية وورش عمل متقدمة ودراسات حالة تطبيقية، إضافة إلى أنشطة لبناء القدرات وفرص للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، قائلاً: "نفخر باختتام النسخة التاسعة من برنامج كامبريدج لقادة التمويل الإسلامي، والذي يجسّد التزام مملكة البحرين بدعم مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي. وقد أتاح البرنامج للمشاركين فرصة فريدة للتفاعل مع نخبة من القيادات الدولية، واكتساب خبرات عملية ومعارف حديثة تسهم في تعزيز قدرتهم على قيادة القطاع نحو مزيد من الابتكار والاستدامة."

ومن جانبه، أكد الدكتور رضوان ملك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهد BIBF ومدير البرنامج، أن هذه النسخة حققت نجاحاً بارزاً من خلال تفاعل المشاركين مع الخبراء والمتحدثين الدوليين، مضيفاً: "لقد شكل البرنامج منصة متكاملة لتبادل الرؤى والتجارب، وأسهم في بناء شبكة مهنية قوية بين قادة التمويل الإسلامي من مختلف أنحاء العالم."

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج كامبريدج لقادة التمويل الإسلامي يُعد من أبرز المبادرات العالمية لتطوير الكفاءات التنفيذية في القطاع المالي الإسلامي، حيث ساهم منذ انطلاقه عام 2013 في إعداد مئات القادة من أكثر من 35 دولة. ويأتي تنظيمه انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى بناء رأس مال بشري متميز قادر على دعم نمو وتنافسية القطاع المالي الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي.

- انتهى -