احتفى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات، وذلك خلال فعالية أُقيمت بمقر المعهد.

ويهدف البرنامج، المدعوم من صندوق العمل تمكين، إلى تأهيل الباحثين عن عمل من البحرينيين عبر مسار تدريبي يمتد لستة أشهر، يوفر تدريباً عملياً مدفوع الأجر يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل، لا سيما في قطاع المبيعات الذي يُعد من القطاعات الحيوية الداعمة لنمو الأعمال.

ويعد تنظيم المعهد لهذا البرنامج جزءًا من جهوده لتعزيز توظيف البحرينيين وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

كما يأتي دعم "تمكين" تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2026 والتي تركز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، والمساهمة في طرح المبادرات التي تربط المهارات بفرص العمل المتاحة في السوق، واتباع نهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، هذا إلى جانب تطوير الآليات، وتعزيز الحوكمة والثقافة المؤسسية لدى الصندوق.

وتعليقاً على هذا التعاون، صرح السيد خالد البيات نائب الرئيس التنفيذي لتطوير وتنفيذ البرنامج، في صندوق العمل "تمكين" قائلاً:” نحن فخورون بتخرج الدفعة الثانية من هذا البرنامج النوعي الذي أطلق بهدف تزويد الكوادر البحرينية الطموحة بفرص اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل وبالأخص في مجال المبيعات. ويأتي استمرار شراكتنا مع المعهد لتخريج دفعتين متتاليتين نتيجة ما لمسناه من مخرجات مميزة، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا في تقديم دعم ذو تأثير ملموس يسهم في فتح آفاق واسعة أمام البحرينيين للانطلاق نحو فرص وظيفية واعدة ومستدامة."

وفي تصريح لها، أكدت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة بمعهد BIBF، أن البرنامج يمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين التدريب والتوظيف، مشيرةً إلى أن توفير تدريب عملي مدفوع الأجر للباحثين عن عمل يسهم في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، حيث أثمرت هذه الدفعة عن حصول عدد من المشاركين على فرص عمل فعلية، ما يعكس فاعلية البرنامج في تحقيق أثر ملموس ومستدام.

وضمت هذه الدفعة 27 خريجاً بحرينياً، خضعوا لمسار تدريبي يجمع بين التدريب النظري والميداني، حيث التحقوا ببرامج تدريب عملي في عدد من المؤسسات الرائدة في المملكة.

وركز البرنامج على تطوير مهارات الاتصال، وإدارة علاقات العملاء، وتقنيات البيع، والتميز في خدمة العملاء، إلى جانب تنمية المهارات المهنية مثل العمل الجماعي والاحترافية والقدرة على التكيف، بما يضمن جاهزية الخريجين لتلبية متطلبات أصحاب العمل.

وتضمنت الفعالية الختامية تقديم عروض تسويقية أمام لجنة تحكيم متخصصة، تم خلالها تقييم المشاركين وفق معايير مهنية تعكس مدى استيعابهم للمهارات المكتسبة وقدرتهم على توظيفها في بيئات العمل الفعلية.

نبذة عن معهد BIBF

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981، ويُعد الذراع التدريبي لمصرف البحرين المركزي وأحد أبرز مزودي التعليم والتدريب المهني والأكاديمي في المنطقة. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، أسهم المعهد في تطوير الكفاءات في مملكة البحرين وامتد أثر برامجه ليشمل مؤسسات ومهنيين في عدد من الدول في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصولاً إلى أسواق دولية أخرى.

ويقدم المعهد حلولاً تعليمية متكاملة بالشراكة مع جامعات وهيئات مهنية عالمية مرموقة، تغطي طيفاً واسعاً من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات المصرفية والمالية، الصيرفة الإسلامية، التطوير التنفيذي، الدراسات الأكاديمية، القيادة والإدارة، التأمين، والتحول الرقمي. ويسهم هذا الامتداد الدولي في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتميز في بناء القدرات المهنية، وتعزيز حضورها في منظومة التعليم والتدريب على المستوى العالمي.

