المنامة: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن شراكتة الاستراتيجية مع بنك الإسكان لتنظيم منتدى التفكير التصميمي، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 في مقر المعهد بخليج البحرين. لمناقشة مستقبل التفكير التصميمي وتعزيز ثقافة الابتكار في القطاع المالي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، وقام بتوقيع الاتفاقية ممثلاً للمعهد الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الشيخ، فيما وقعها نيابة عن بنك الإسكان المدير العام الدكتور خالد عبدالله، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويهدف المنتدى إلى استكشاف حلول واستراتيجيات مبتكرة لتحقيق نمو الأعمال المستدامة، ومناقشة مناهج وتطبيقات التفكير التصميمي على المستويين المحلي والعالمي، حيث سيتم عرض كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة منها لصالحها، الأمر الذي يعزز مكانة المعهد وبنك الإسكان كقادة الفكر في مجال التفكير التصميمي.

ويستضيف المنتدى نخبة من كبار صناع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز الفرص التي تقدمها عمليات التفكير التصميمي في دفع النمو الاقتصادي المستدام. كما سيتم تقديم ورش عمل تنفيذية وجلسات نقاشية بهدف توفير تجارب تعليمية عملية واستكشاف الإمكانات التحويلية للابتكار. كما سيتناول المنتدى موضوعات مهمة بما فيها المبادئ الأساسية للتفكير التصميمي، ودراسة تأثيرات الابتكار الرقمي، وتوجيه التفكير التصميمي نحو تعزيز مستقبل مستدام.

وبهذه المناسبة أشاد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، بالتعاون المستمر الذي يجمع بين المعهد وبنك الإسكان في تنظيم فعاليات ومؤتمرات على المستوى الوطني، تركز على الاستدامة والحوكمة قائلاً: "بناءً على نجاح منتدى "نحو قيادة اقتصاد مستدام" الذي تم تنظيمه من قبل المعهد وبنك الإسكان في عام 2021، تأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية البنك في السعي نحو الابتكار والاستدامة."

كما أكّد الدكتور الشيخ أهمية هذا المنتدى في خلق منصة شاملة لتبادل أفضل الخبرات والمعارف لتعزيز خبرات مبتكري الحلول، والخدمات، والمنتجات، من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي. وأعرب عن فخره بالتعاون مع بنك الإسكان لإطلاق هذه المبادرة، باعتباره أحد أبرز المؤسسات المالية التي تدعم وتشجع الابتكار، لتحفيز التفكير الإبداعي والابتكاري في القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتعزيز تأثير المملكة وقدرتها التنافسية في المشهد العالمي الديناميكي.

ومن جانبه أعرب المدير العام لبنك الإسكان الدكتور خالد عبد الله عن سعادته بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتنظيم هذا المنتدى المتميز في مجال التفكير التصميمي، وذلك لاكتساب الخبرات وتبادل الأفكار والآراء مع خبراء قادة الفكر، حيث ان الإبتكار والمساهمة في تطوير القطاع المالي هي مسؤولية مشتركة بين القطاعات وأفراد المجتمع.

كما اكد الدكتور خالد على ان مثل هذه المنتديات تخدم جيل المستقبل، وذلك من خلال تشجيعهم وتزويدهم بأفضل الخبرات والمعارف في التقنيات التكنولوجيه والابتكار، وتوفير تجارب عملية تمكنهم من التحول نحو الابتكار الرقمي والتفكير التصميمي.-

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نبذة عن معهد «BIBF»

يعتبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتزم المعهد بالتميّز مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، و يعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في:

الخدمات المصرفية والمالية،

الصيرفة الإسلامية،

التنمية التنفيذية،

المحاسبة والتمويل،

الدراسات الأكاديمية،

القيادة والإدارة،

إدارة سلسلة التزويد،

التأمين،

التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال.