المنامة - أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن فوز فريقه من طلبة مرحلة البكالوريوس بالمركز الأول في فئة الجامعات ضمن برنامج تحدي التداول الاستثماري «تريد كويست» للعام 2025–2026، الذي تنظمه بورصة البحرين، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بحضور عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين في القطاعين المصرفي والمالي.

وجاء هذا الإنجاز في إطار مشاركة واسعة ضمت أكثر من 225 طالباً يمثلون 10 جامعات و20 مدرسة، إلى جانب 38 مرشداً استثمارياً، حيث تمكن فريق المعهد من تحقيق المركز الأول، إلى جانب حصد عدد من الجوائز المتميزة، من بينها جائزة أفضل عرض تقديمي، بما يعكس تميزهم في مهارات التحليل والعرض الاستثماري.

وضم الفريق كلاً من: الهنوف محمد سهوان، فواز يوسف عبدالرحمن، فراس شاكر السعدي، عبدالله هاني القلاف، علي حسن جواد الفردان، أحمد الصايغ، محمد عبدالله الدرازي، ونادية عبدالجبار المدني.

وقد تسلّم الطلبة جوائزهم من سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، خلال الحفل الذي شهد الإعلان عن الفرق الفائزة في مختلف الفئات، حيث جاء معهد BIBF في المركز الأول ضمن فئة الجامعات.

ويعد برنامج «تريد كويست» من المبادرات التعليمية الرائدة التي انطلقت منذ عام 1997، ويهدف إلى تزويد الطلبة بتجربة محاكاة واقعية لأسواق المال، بما يتيح لهم التعرف على ديناميكيات الأسواق المالية العالمية، واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية، إلى جانب تنمية مهارات العمل الجماعي والتفكير الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، قائلاً:

"يجسد هذا الإنجاز ثمرة النهج التعليمي التطبيقي الذي يتبناه المعهد، والذي يركز على ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، من خلال برامج أكاديمية متقدمة وإشراف مباشر من نخبة من الكفاءات الأكاديمية والخبرات المهنية. ويؤدي أعضاء الهيئة الأكاديمية والمرشدون دوراً محورياً في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم التحليلية واتخاذ القرار، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي."

وأضاف أن مثل هذه المشاركات النوعية تسهم في تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، وتدعم جهود مملكة البحرين في بناء جيل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات القطاع المالي.

ويواصل معهد BIBF جهوده في تقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، وتوفير بيئة تعليمية تطبيقية تواكب احتياجات السوق، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال التعليم والتدريب المالي.

