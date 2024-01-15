المنامة: يستضيف معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ، بالتعاون مع بنك الإسكان، منتدى التفكير التصميمي في 18 يناير 2024، والذي سيجمع نخبة من المتحدثين الخبراء، محليًا ودوليًا، لاستكشاف الفرص المستقبلية والقوة التحويلية لمجال التفكير التصميمي وكيفية تطبيقه عملياً.

ويهدف المنتدى إلى طرح المناقشات التي تتمحور حول تسخير مبادئ التفكير التصميمي لدفع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار في شتى القطاعات. وسينخرط المشاركون في جلسات مكثفة تهدف إلى الكشف عن الاستراتيجيات المبتكرة ودمج مبادئ التفكير التصميمي في مختلف القطاعات.

وسيقدم منتدى التفكير التصميمي ثلاث محاور رئيسية لتقدم منظور شامل، حيث سيستضيف في المحور الأول متحدثين رئيسيين وخبراء وجلسة نقاشية رئيسية بعنوان "فهم دافع التفكير التصميمي" تناقش التطبيق العملي لهذه المبادئ.

أما المحور الثاني، وهو "استكشاف تأثير الابتكار الرقمي"، فسيتناول التحول الرقمي وعلاقته التآزرية مع استراتيجيات التفكير التصميمي من خلال متحدث رئيس وجلسة نقاشية ديناميكية.

أما المحور الثالث، وهو "توجيه التفكير التصميمي نحو مستقبل مستدام"، فسيركز على تنمية ثقافة الابتكار للجيل القادم واستكشاف استراتيجيات التفكير التصميمي من أجل غد مستدام.

ويفتتح المنتدى بكلمة تلقيها معالي السيدة آمنة أحمد الرميحي - وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الكلمات الترحيبية التي يلقيها الدكتور خالد عبدالله - مدير عام بنك الإسكان والأستاذة مريم ماجد - رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع في معهد BIBF.

وسيقدم الجلسات الرئيسية شخصيات بارزة مثل السيدة أديلا كريستيا - مؤسس مجموعة Ascent Group والمؤسس المشارك لـ Design Thinkers Academy EE، والسيد جون كويل - خبير التفكير التصميمي والابتكار والسيد حمد الفهد - المدير التنفيذي والشريك الإداري لشركة تجاوز، المدرب المعتمد للابتكار والتحول الرقمي التنفيذي، والسيد فريدي ألكانتارا - قائد التصميم والمنتجات في شركة جنرل أسمبلي.

وستضم الجلسات النقاشية الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني، والدكتور حليم شويري، مستشار وخبير استراتيجي في التفكير التصميمي، السيدة أندريا برازاكوفا - نائب الرئيس الأول لشركة Mastercard Foundry & ESG في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد حمد سالمين - مدير واجهة المستخدم/تجربة المستخدم في شركة Benefit، والسيدة صبا سيادي - المدير التنفيذي لمؤسسة المبرة الخليفية، والسيد سيدني ويتلي - كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب العائلة الخاص ومدرب التفكير التصميمي، والسيد مارك هوبكنز، مدير إدارة التكنولوجيا وتجربة العميل في شركة EY، والسيد فواز غزال، الرئيس التنفيذي لشركة فلووس.

وسيتولى إدارة حلقات النقاش السيد هشام أبو الفتح - الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية في بنك البحرين الوطني والسيدة نورهان الظن - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نور للاستشارات والتدريب.

وسيكون هذا المنتدى مفتوح للجمهور الكريم. للمزيد من المعلومات وللتسجيل يرجى زيارة الرابط bibf.com/dtf/

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