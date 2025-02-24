أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت قمة AIM للاستثمار عن زيادة المدة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح لجوائز القمة لعام 2025، استجابةً للإقبال الكبير من المشاركين من مختلف أنحاء العالم. يأتي هذا التمديد في إطار حرص القمة على إتاحة الفرصة أمام الجهات والأفراد لاستكمال ملفات الترشح وتعزيز مستوى التنافس، مما يسهم في تسليط الضوء على المبادرات المتميزة والابتكارات الرائدة في مختلف مجالات الاستثمار.

وتتضمن الجوائز فئات متعددة تغطي أبرز محاور القمة، بما في ذلك جوائز الاستثمار، وجوائز مستقبل التمويل، وجوائز مدن المستقبل، وجوائز التصنيع العالمي، وجوائز بطولة العالم للذكاء الاصطناعي، ومسابقة الشركات الناشئة. وتعد هذه الجوائز إضافة قيّمة إلى منظومة الجوائز العالمية المرموقة، حيث تهدف إلى تحفيز التميز والمنافسة في القطاعات الاستثمارية المختلفة.

فرص استثنائية للفائزين

يحظى الفائزون في الجوائز بتقدير عالمي من خلال عرض إنجازاتهم خلال قمة AIM للاستثمار، مما يعزز مكانتهم بين كبار القادة والمبتكرين الدوليين. كما تتيح لهم الجوائز فرصًا متميزة للتواصل مع المستثمرين وصنّاع القرار والتنفيذيين البارزين، بالإضافة إلى تغطية إعلامية واسعة، مما يعزز حضورهم في المشهد الاستثماري العالمي.

أما الفائزون في الجولات النهائية لمسابقة الشركات الناشئة، فسيحصلون على استثمار مضمون، يتيح لهم الدعم اللازم لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاق شركاتهم. كما تقدم القمة جوائز نقدية بإجمالي 200,000 دولار أمريكي، ما يعكس التزامها بتعزيز ريادة الأعمال عالميًا وربط الشركات الناشئة بفرص استراتيجية للنمو والتوسع.

تعزيز التميز والابتكار في الاستثمار

أكد داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية واللجنة المنظمة للقمة، أن الجوائز تمثل منصة مرموقة لتكريم الإنجازات الاستثنائية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عالميًا. وأضاف: "منذ انطلاقها، أصبحت هذه الجوائز مرادفًا للتميز، حيث تحتفي بالمشاريع الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وتسلط الضوء على الابتكار والاستراتيجيات الفعالة والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."

المواعيد النهائية لتقديم الطلبات

• جوائز AIM للاستثمار وجوائز بطولة العالم للذكاء الاصطناعي: حتى 7 مارس 2025

• جوائز مدن المستقبل وجوائز آيم للتصنيع العالمي: حتى 9 مارس 2025

• جوائز مستقبل التمويل: حتى 14 مارس 2025

• مسابقة الشركات الناشئة: حتى 20 مارس 2025

يمكن للراغبين في الترشح الاطلاع على فئات الجوائز المختلفة، ومعايير الأهلية، وإجراءات التقديم والتقييم عبر الموقع الرسمي للقمة www.aimcongress.com/awards

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار تنعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: التوجه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن."

وتستقطب القمة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 170+ دولة، وتشمل فعالياتها مجموعة متنوعة من المنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى معرض وعروض استثمارية دولية، ضمن ثمانية محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.

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