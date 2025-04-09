أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد شركاء قمة AIM للاستثمار 2025 المكانة الرائدة التي تحظى بها القمة كمنصة للاستثمار الرائدة عالميًا ودورها في جمع نخبة صناع القرار، قادة الأعمال، المستثمرين، والمسؤولين الحكوميين، بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز تدفق الاستثمارات الدولية.

وتحظى فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2025 بدعم +400 شريك محلي ودولي وعالمي، والذين أكدوا أن القمة أصبحت تجمعاً عالمياً لتبادل الخبرات والأفكار وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي، فضلًا عن دورها في إثراء المشهد الاقتصادي في أبوظبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار.

وتضم قائمة الشركاء مجموعة سعود بهوان العُمانية "شريك استراتيجي"، شركة جلفار الخليج للصناعات الدوائية "شريك رئيسي"، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف التنمية الدولي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات كشركاء ذهبيين، وموانئ أبوظبي وهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصر بأبوظبي وغرفة عجمان كشركاء فضيين، ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي شريك الوجهة الثقافية، وأبوظبي العالمي ADGM شريك محور مستقبل التمويل، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي شريك محور التجارة العالمية، واتحاد غرف الإمارات شريك داعم.

كما تشمل القائمة مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (البحرين)، وشركة سيمنس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، شركاء محور التصنيع العالمي، شركة IFZA، الشركة الرائدة إقليميًا في مجلس المدن الذكية بدولة الإمارات، و GSMA، وWeGo ، وموئل الأمم المتحدة للمدن الذكية ( UN-Habitat)، شركاء لمحور مدن المستقبل، شركة AI 360 INNOVATION، وشركة AI Alliance، شركاء محور الاقتصاد الرقمي، والشركاء الإعلاميين وكالة أنباء الإمارات وشبكة أبوظبي للإعلام، ومنصة نبض، ومجلة أريبيان بزنس.

أعرب عبد الله بن محمد بهوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعود بهوان، عن رغبته في مواصلة هذا التعاون، مؤكدًا أن الشراكات الاستراتيجية لطالما كانت جوهر نجاح المجموعة، وأن هذه الشراكة تعكس التزام المجموعة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية، مما يفتح آفاقًا واعدة لاستكشاف فرص جديدة في عالم الاستثمار والتوسع على المستوى العالمي.

واضاف قائلًا: "بفضل محفظة أعمالها المتنوعة التي تشمل السيارات، والمركبات الثقيلة، ومعدات البناء، والمعدات الصناعية، والخدمات البلدية والمدنية، والعقارات، والتصنيع، والمشاريع الجاهزة، والسفر والسياحة، تُعدّ مجموعة سعود بهوان قوة دافعة في قطاعات متعددة، وأكد أن إرضاء العملاء يمثل أولوية قصوى للمجموعة، حيث يتم استثمار موارد كبيرة في تطوير شبكة وطنية متكاملة من الفروع والمرافق الحديثة. وأضاف أن هذه الجهود تسير جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات تسويق مبتكرة ومبادرات تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وضمان أعلى مستويات رضاهم."

وبدوره أكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار الخليج للصناعات الدوائية، اعتزازه بهذه الشراكة قائلاً: "على مدار أكثر من أربعين عامًا، استطاعت شركة جلفار أن تؤسس لنفسها مكانة ريادية في قطاع الصناعات الدوائية، لتصبح واحدة من أبرز الشركات الوطنية المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي داخل دولة الإمارات. لقد نجحنا في تعزيز الابتكار وتحقيق معايير عالمية في تصنيع الدواء، مما ساهم في دعم منظومة الرعاية الصحية محليًا وإقليميًا.

وتأتي شراكتنا اليوم مع مؤسسة الإمارات للدواء وقمة AIM للاستثمار تأكيدًا على التزامنا المستمر بتطوير القطاع الصحي من خلال دعم المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات الفعالة. نهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، مما يسهم في تحقيق أمن صحي مستدام على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية".

من جهته أعرب الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، عن فخره بالمشاركة في قمة AIM للاستثمار 2025 والشراكة مع هذا الحدث البارز، قائلاً: "إن دخول المصرف في علاقة شراكة استراتيجية مع النسخة الحالية من قمة الاستثمار يعكس إيماننا المطلق بأنَّ دولة الإمارات تركز على أهمية العمل المشترك، وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق التنمية والازدهار، من خلال التعاون مع مختلف دول العالم لصياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالشمولية والاستدامة والعالمية."

وأضاف: "يواصل مصرف التنمية الدولي، بصفته البنك الرائد في القطاع المصرفي العراقي، تقديم خدمات مصرفية متكاملة تشمل المؤسسات والشركات، و يعد أول مصرف عراقي يحصل على ترخيص من المصرف المركزي الإماراتي في عام 2022، مما مكنه من توسيع نطاق خدماته وتعزيز الروابط الاقتصادية بين العراق والإمارات. ، لنكون الجسر المالي الرائد بين العراق و الإمارات العربية المتحدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الازدهار المشترك."

في إطار تأكيده على التوجه الاستثماري الواعد للمغرب، صرح السيد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، بأن مشاركة الوكالة كشريك ذهبي في الدورة الرابعة عشرة من قمة AIMللاستثمار 2025 تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف السيد علي صديقي أن المغرب بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتوفرعلى بنية تحتية بمواصفات عالمية، مكنته من تطوير قطاعات اقتصادية مهمة كصناعة السيارات والطائرات وغيرها، كما انخرط في إصلاحات هيكلية كبرى، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وجعل المملكة المغربية أرضًا مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأشار السيد علي صديقي إلى أن قمة AIMللاستثمار تمثل منصة مثالية لتعزيز الشراكات مع المستثمرين والمؤسسات من دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو والتقدم للمغرب على الساحة العالمية.

وقال سعادة فهد عبدالقادر القاسم – مدير عام أوقاف أبوظبي: "تأتي مشاركتنا في قمة AIM للاستثمار 2025 تأكيدًا على التزامنا بتطوير منظومة الأوقاف من خلال استثمارات مبتكرة ومستدامة، بما يعزز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي. نحرص على استكشاف فرص التعاون مع مختلف الجهات لتعظيم الأثر الإيجابي للأوقاف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل. ونحن في أوقاف أبوظبي نسعى جاهدين لنكون شركاء في تقدم دولتنا وتعزيز رفاهية مجتمعنا و تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للاستثمار ورؤوس الأموال".

وأكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، أن رعاية ومشاركة غرفة عجمان في قمة AIM للاستثمار 2025 يأتي في إطار التزامها بدعم بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، حيث قال: "تحرص غرفة عجمان على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية العالمية التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعد قمة AIM للاستثمار 2025 فرصة مثالية لبحث أحدث التوجهات الاستثمارية واستكشاف الشراكات التي تعزز استدامة ونمو الاقتصاد، كما تلتزم الغرفة بتعزيز دور إمارة عجمان كمركز حيوي للاستثمار، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الإمارة، إلى جانب بناء جسور تواصل جديدة مع المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم."

من جانبه، قال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب: "تأتي مشاركة غرفة أبوظبي كشريك مجتمع الأعمال في « قمة AIM للاستثمار» للعام الثالث على التوالي، تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانتها التنافسية لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تعكس هذه المشاركة حرصنا على مواكبة أحدث توجهات الاستثمار الذكي لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وتبرز القمة كمنصة استثمارية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض آخر المستجدات ومناقشة حلول مبتكرة لمستقبل الاقتصاد العالمي".

وأضاف الظاهري "أن استراتيجية غرفة أبوظبي ترّكز على تطوير بيئة الأعمال، وتوفير ممكّنات مبتكرة ومستدامة تساهم في تعزيز تنافسية الشركات المحلية، وتعزيز علاقاتها وشراكاتها، إلى جانب تمكين رواد الأعمال وفتح آفاق جديدة أمامهم لاستكشاف الفرص الواعدة لدفع مسيرة النمو التجاري والاستثماري على المدى الطويل، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للاستثمار واقتصاد المستقبل".

وقال مبارك الشامسي، مدير "مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض" في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ، شريك الوجهة الثقافية في قمة AIM للاستثمار 2025: "تمنحنا القمة منصة مثالية لتسليط الضوء على أبوظبي باعتبارها وجهةً عالميةً رائدةً، ومنارةً للابتكار والاستثمار في مختلف مجالات الثقافة والسياحة. ونمضي في تطوير منظومة متكاملة داعمة لهذه القطاعات، وتوظيف قوة الشراكات المحلية والإقليمية والدولية تحقيقاً لأهدافنا الطموحة، وبما يتماشى مع رسالتنا الرامية إلى توفير تجارب تُثري حياة مجتمعنا وزوارنا على حد سواء. ونسعى، من خلال الشراكة مع قمة AIM للاستثمار 2025، إلى استعراض رؤيتنا للتنمية السياحية والثقافية المستدامة، والفرص الواعدة التي تمهد الطريق لمزيد من التقدم والازدهار للجميع".

وأعرب سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، عن فخر الاتحاد بدعم قمة AIM للاستثمار 2025، التي تُعد من أبرز المنصات العالمية التي تعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.



وقال سعادته: "يأتي دعم اتحاد غرف الإمارات لهذه القمة في إطار التزامنا المستمر بتعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتسهيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. إن قمة AIM توفر فرصة استثنائية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الاتجاهات الاقتصادية، واستكشاف فرص استثمارية مستدامة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وخارجها."

بدوره، توجه داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية بالشكر والتقدير لكافة شركاء الحدث قائلاً: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع شركائنا الداعمين، الذين كان لهم دور محوري في نجاح قمة AIM للاستثمار وترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة. إن التزامكم المستمر وثقتكم بنا يشكلان دافعًا قويًا لمواصلة الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم. نعتز بشراكتنا معكم ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر في الدورات القادمة، سعيًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستدامة."

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