تشارك غرفة عجمان في "قمة AIM للاستثمار 2025" بهدف تعزيز التعاون وتنمية العلاقات مع مجتمع الأعمال العالمي، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان ضمن العديد من القطاعات الرائدة "الصناعة، العقارات، البنية التحتية، ريادة الأعمال، الصحة، التعليم، السياحة، الطاقة، الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الحيوية"، وذلك خلال الفترة من7 إلى 9 أبريل 2025، في مركز "أدنيك" أبوظبي.

ويشارك في القمة "دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، هيئة المناطق الحرة في عجمان، شركة الزورا للتطوير العقاري، ومركز ثرا لريادة الاعمال".

وأكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، أن "قمة AIM للاستثمار 2025" منصة عالمية لها دور فعال في تشكيل واقع ومستقبل الاقتصاد والاستثمار العالمي، حيث تجمع في نسختها الحالية ما يزيد عن 25 ألف مشارك وشخصية بارزة ونخبة من كبار المستثمرين العالميين، لتأتي القمة بريادتها العالمية لتشمل محاور نوعية ومنها "مدن المستقبل ـ التجارة العالمية ـ الاستثمار الأجنبي المباشر ـ رواد الاعمال ـ مستقبل التمويل ـ الاقتصاد الرقمي"، ومشاركة غرفة عجمان في القمة يعزز من الجهود المبذولة في الترويج لفرص الاستثمار المحلي وبناء قاعدة شركات عالمية واستكشاف أسواق خارجية جديدة لتنمية حجم التجارة البينية.

من جانبه أوضح على راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، أن مشاركة ورعاية غرفة عجمان لقمة AIM للاستثمار 2025 مع مجموعة من الجهات الحكومية في عجمان، يدعم الجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 عبر تعزيز وتشجيع وتسهيل الاستثمار.

وأضاف "القمة توفر منصة تفاعلية مباشرة للترويج عن فرص الاستثمار في عجمان أمام مجتمع الأعمال العالمي، وتهدف المشاركة إلى جذب الاستثمارات وتمكين الشراكات واستكشاف الابتكارات، لاسيما وأن القمة تركز على قطاعات نوعية ومنها الرعاية الصحية، التعليم، البنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي".

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