دبي، الامارات: فازت شركة "بي أس في بلوكتشين – BSV Blockchain" في مؤتمر قمة AIBCالأميركية في تورنتو، بجائزة مبادرة بلوكتشين الحكومية لهذا العام.

وحازت مؤسسة بي أس في بلوكتشين على هذه الجائزة نظراً لتفانيها وبناء العلاقات والتواصل التعليمي مع الحكومات. تعمل بي أس في على التعليم ونشر التوعية حول المؤسسة، حلولها ومنتجاتها.

وسيساعد فوز "بي أس في" بجائزة AIBC لمبادرة بلوكتشين الحكومية لهذا العام، على بناء علاقات أقوى مع الحكومات المستقبلية والمنظمات غير الحكومية وسيخلق فرصًا ومشاريع عدة وبالتالي خلق معرفة أفضل حول "بي أس في."

وفي هذه المناسبة، علّق الرئيس المؤسس في BSV، "جيمي نجوين"، قائلاً: "يسعدنا الفوز بهذه الجائزة ونقدر بشدة جهود فريق AIBC المبذولة في الترويج لاستخدام بي أس في بلوكتشين."

وأضاف: "نحن في مؤسسة "بي أس في" ملتزمون بإظهار كيفية استخدام البيتكوين والبلوكتشين فعليًا للعامة، للأفراد والحكومات وبمجالات العمل كافة. ونحن نعمل على توضيح مدى فائدة بروتوكول بيتكوين الأصلي القابل للتطوير والمفيد في إجراء المدفوعات الصغيرة وتطبيقات البيانات الضخمة في جميع أنحاء العالم. هذا ويعتبر التواصل مع الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم، واحد من أهدافنا الرئيسية، لإظهار فوائد واستخدامات بي أس في وحثّهم على استخدام تقنية البلوكتشين."

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حول جمعية "بي أس في بلوكتشين":

"بي أس في بلوكتشين" هي جمعية غير ربحية (Verein) في سويسرا، وهي منظمة عالمية متخصصة بتقنية البلوكتشين تعمل على تطوير "بيتكوين أس في" (بي أس في). تجمع بين الشركات والمشاريع الناشئة والمطورين وتجار المعاملات، ومقدمي الخدمات ومعالجي معاملات البلوكتشين (المعدّنين) وغيرهم في بيئة "بيتكوين أس في" التقنية. وتدعم بي أس في، "بيتكوين أس في"، باعتبارها البيتكوين الأصلية، ذات البروتوكول الثابت وخريطة الطريق الواسعة النطاق والقابلة للتوسع بهدف اعتبارها الأموال الجديدة في العالم والمرجع العالمي

للبلوكتشين للمؤسسات. وتسعى المنظمة إلى بناء بيئة تقنية تتماشى مع الأطر التنظيمية وتعزز السلوك القانوني إلى جانب تشجيع العملة الرقمية والابتكار في تقنية البلوكتشين.

وسبق ل BSVأن نظمت وللمرة الأولى مؤتمرها العالمي في دبي في آيار 2022، المؤتمر الذي حضره أكثر من 2000 شخصًا، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة في مجال البلوكتشين. تناول الحدث العديد من المواضيع كما اضطلع الحاضرون على آخر ابتكارات البلوكتشين في القطاع العام والرياضات الإلكترونية والألعاب عبر الإنترنت والميتافيرس والأصول غير القابلة للاستبدال والويب 3.0 والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وإنترنت الأشياء والمدن الذكية وسلاسل التوريد والترفيه والإعلام والموسيقى والفنون والرياضة والأمن السيبراني والحوسبة وتعدين البلوكتشين والامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG).