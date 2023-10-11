مشاركة كبار الخبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي لتبادل رؤى الأعمال القابلة للتنفيذ حول تأثير الذكاء الاصطناعي

حدث حصري لكبار الشخصيات يوم الأربعاء 15 نوفمبر في نادي كابيتال كلوب، بمركز دبي المالي العالمي

يحضر حفل الاستقبال، الذي يقام تحت رعاية أوليفر وايمان، كبار رجال الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت منصة أريبيان جلف بيزنس إنسايت (AGBI)، منصة أخبار الأعمال من الجيل التالي، أنها ستستضيف حفل استقبال حصري لكبار الشخصيات، يشهد حضور عدد من أبرز المفكرين والرواد من جميع أنحاء العالم لمناقشة التوجهات والفرص الناشئة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

وتقام فعالية "الكوكتيلات والمقبلات والذكاء الاصطناعي" من الساعة 6:30 إلى 9:30 مساءً في نادي كابيتال كلوب بمركز دبي المالي العالمي يوم 15 نوفمبر، تحت رعاية أوليفر وايمان، ويشهد الحدث حضور عدد من المدعوين حصرياً من كبار قادة الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى جلسة نقاش مباشرة تضم كبار الخبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا لبحث رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات والصناعة في المنطقة.

وستكون الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والفوائد القابلة للقياس لنشر هذه التكنولوجيا، والعقبات المحتملة أمام الدمج، من بين المواضيع التي يناقشها المتحدثون، الذين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.

وفي تعليق له، قال جيمس دروموند، رئيس تحرير أريبيان جلف بيزنس إنسايت: "يسعدنا أن ننظم هذا الحفل الخاص، وأن نرحب بقادة الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر في الفرص التي سيجلبها الذكاء الاصطناعي إلى مختلف القطاعات وتقديم رؤى حول الاتجاهات المتطورة من جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "تتبنى منطقة الشرق الأوسط الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر الحكومات والمؤسسات والشركات الناشئة في البحث والتطوير وتطبيقات التكنولوجيا الناشئة. ويؤكد النهج الديناميكي الذي تتبعه المنطقة في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات على التزامها بالتحول إلى مركز عالمي للتكنولوجيا، ونحن نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا المدعوين للانضمام إلى الحوارات في نوفمبر.

يعد حفل الاستقبال الذي تنظمه منصة أرابيان جلف بزنس إنسايت للذكاء الاصطناعي الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي تحفز على الحوار المفتوح وتبادل الخبرات بين جميع الضيوف والمتحدثين.

لمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة في حفل الاستقبال هذا المخصص لكبار الشخصيات والمدعوين فقط، يرجى التواصل مع: events@agbi.com

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