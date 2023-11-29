شارك عدد من طلاب المدارس التابعة لـ مجموعة ABQ التعليمية في برنامج الظل الوظيفي إحدى مبادرات برنامج "اكتشف ذاتك" لطلبة الصف الحادي عشر، المتواجدة في كل من مسقط وصحار.

يهدف هذا البرنامج توسيع آفاق الفرص التدريبية للطلاب، مما يمكنهم من اكتساب خبرات في مجال الأعمال من خلال المشاركة في مختلف المهن والوظائف، حيث يحظى المشاركون على فرصة عمل تدريبية لمدة يومين في مواقع العمل والمشاركة في الأنشطة العملية بهدف الاستفادة من خبرات الموظفين والمتخصصين والتعرف على مهامهم الوظيفية.

ركز البرنامج على تطوير المهارات الأساسية للقرن الحادي والعشرين للطلبة، بالإضافة إلى توفير إرشاد مهني من خلال تفاعل الطلاب مع الخبراء والمختصين كل في مجال إختصاصه. شارك في هذه المبادرة 155 طالبا وطالبة من الصف الحادي عشر من مدارس عزان بن قيس العالمية والسيب العالمية وصحار العالمية، حيث تم توزيعهم على 24 شركة في 11 قطاعا مختلفا تابعة لمجموعة الزبير وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الاخرى.

وحول هذه المبادرة أعرب همايون كبير الرئيس النفيذي لـ ABQ التعليمية عن سعاته بنجاح هذه المبادرة وقال : " نحن في مجموعة ABQ التعليمية، نأمن أن هذه التجربة تعزز الشعور بالإلهام والتحفيز المهني للطلبة، حيث يكتسبون رؤية حقيقية حول المسارات المهنية التي اختاروها. وفي النهاية، تعتبر هذه الخبرة الرابط الحيوي بين التعلم على مقاعد الدراسة والتطبيق في العالم الحقيقي، مما يوفر للطلبة نظرة عن كثب إلى عالم الأعمال ويوجههم نحو اختيار تخصصاتهم المستقبلية. وأضاف: نتطلع بشدة إلى رصد التأثير المستدام لمبادرة الظل الوظيفي في الأعوام القادمة، حيث ستسهم هذه المبادرة بشكل كبير في توجيه الطلبة نحو اتخاذ قرارات واضحة بشأن مستقبلهم المهني.

ومن جهته، أشار عصام البوسعيدي رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك عمان العربي: " إلى أن مشاركة بنك عمان العربي في مبادرة الظل الوظيفي من خلال استضافة عدد من طلبة مدارس المجموعة وإجراء برنامج عملي لهم حول البنك كانت مفيدة بالنسبة لنا وللطلبة على حد سواء، حيث لاحظنا الحماس وحب التعلم من قبل المشاركين. مشيرا بأن التعاون مع مجموعة ABQ التعليمية ومؤسسة الزبير يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، ونحن في بنك عمان العربي نفخر بالمشاركة في هذه المبادرة والمساهمة في خدمة عمان من خلال القيام بدور حيوي في تأهيل جيل المستقبل والمساهمة في رحلتهم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وحول مشاركته في هذه التجربة قال هادي سمر يوسف إحدى طلبة الصف الحادي عشر: أتيحت لي الفرصة لعيش التجربة بشكل مباشر وملاحظة كيف يتفاعل الأطباء مع المرضى وكيف يديرون روتينهم اليومي، لقد زودتنا هذه التجربة الشاملة بالكثير من المعرفة والرؤى العملية، خاصة فيما يتعلق بفهم المسار الأكاديمي الصارم الذي يتبعه الأطباء في العمل وكيفية إدارة الوقت بفاعلية. وأشار: إلى أن هذه التجربة قد ساهمت بشكل كبير في تفهم العمل الذي يقوم به الأطباء المختصون في المستشفيات والتحديات التي يواجهونها. وأضاف: أن هذه التجربة كانت لها أثر كبير في توضيح الكثير من الأمور و تعزيز قراري بدراسة مهنة الطب مستقبلا.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة ABQ هي أكبر مشغل للمدارس الخاصة في السلطنة وتتبع قطاع التعليم في مؤسسة الزبير وتدير ثلاث مدارس دولية متميزة وهي: عزان بن قيس العالمية ومدرسة السيب العالمية ومدرسة صحار العالمية بالإضافة إلى وجود عدد من الحضانات المستقلة لمرحلة ما قبل الروضة في كل من مسقط وصحار ومدرسة الامتياز الخاصة الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا في ولاية بوشر.

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-انتهى-