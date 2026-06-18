باريس، واصل الجناح الإماراتي في معرض "يوروساتوري 2026" دوره كمنصة رائدة لتعزيز الشراكات الدولية للجهات الوطنية الإماراتية، حيث استقبل 3,125 زائراً خلال اليوم الثالث من المعرض، وشهد عقد 92 اجتماعاً بين الجهات الإماراتية المشاركة وشركات الدفاع والوفود الدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كشريك موثوق في منظومة الدفاع العالمية.

ويُقام الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، ليشكل منصة موحدة تستعرض القدرات الدفاعية الوطنية، من خلال جمع أبرز الجهات والشركات الإماراتية العاملة في قطاع الدفاع تحت سقف واحد للتواصل مع شركاء الصناعة العالميين واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

وخلال اليوم الثالث، عقدت مجموعة "إيدج" عقدت 19 اجتماعاً، فيما أجرت شركة "ريسورس للصناعات"14، كما نظمت شركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI) 12 اجتماعاً ولقاءً مع ممثلي الوفود المشاركين. ويعكس التعاون بين الشركات الوطنية المشاركة في يوروساتوري والجهات الدفاعية الدولية التزام دولة الإمارات ببناء شراكات استراتيجية عالمية طويلة الأمد.

وفي السياق ذاته، عقدت مجموعة "أدنيك"، التي تشارك في المعرض للترويج للفعاليات الوطنية المتخصصة في قطاع الدفاع والأمن،47 اجتماعاً في الجناح الإماراتي وجناحها الخاص، تناولت النسخ المقبلة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيديكس 2027"، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس"، ومعرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" 2029، ومعرض المحاكاة والتدريب “سيمتكس"، إضافة إلى المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2029".

وشهد الجناح الإماراتي توقيع عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقّعت مجموعة "إيدج"

ومجموعة "إي إم أند إي" EM&E الإسبانية، الرائدة في مجال ابتكار وتقنيات الدفاع والأمن، اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك في دولة الإمارات. كما وقّعت مجموعة "إيدج" مذكرة تفاهم مع شركة "ثيرموتينيكس" Thermoteknix البريطانية، المتخصصة في تطوير تقنيات التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء، وأنظمة الرؤية الليلية، وأنظمة الرؤية المعززة بالواقع المعزز لخدمة قطاعي الدفاع والأمن. ووقّعت المجموعة أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة "أورسا ماجيور" Ursa Major الأمريكية المتخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية، والتي تقوم بتصنيع محركات الصواريخ وأنظمة الدفع الخاصة بالتقنيات فرط الصوتية.

كما استقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات عدداً من قادة القطاع والوفود العسكرية، إضافة إلى زيارة اللواء المتقاعد شارل بودوان، الرئيس التنفيذي لشركة "كوجيس إيفنتس" COGES Events المنظمة لمعرض يوروساتوري 2026. وتعكس زياراتهم واطلاعهم على المنتجات والحلول الوطنية التي تعرضها الصناعات الدفاعية الإماراتية مستوى الجودة والتنافسية المتنامية التي يتمتع بها قطاع الدفاع الوطني على الساحة العالمية.

وسيواصل الجناح الإماراتي استقبال الزوار على مدار اليومين الأخيرين من معرض "يوروساتوري 2026" في الأجنحة الداخلية G415 وH415 بالقاعة 5A، والجناح الخارجي EXTPE6A – A190 في مركز معارض فيلبنت بباريس، مستعرضاً أحدث الابتكارات الإماراتية في مجالي الدفاع والأمن، ومواصلاً تعزيز التواصل مع كبار قادة الصناعة والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

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