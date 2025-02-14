نجح مصرف عجمان في نيل شهادتي أيزو 9001:2015 وأيزو 10002:2018 في اختبار تدقيق المراقبة 2 الذي أجرته تي يو في راينلاند في 31 ديسمبر 2024. يؤكد هذا الإنجاز تفاني المصرف منقطع النظير في الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية ورضا العملاء. تمثل الشهادتان اللتان تستمر صلاحيتهما حتى يناير 2026 آخر إنجازات المصرف الهامة التي تؤكد التزامه بالتميز في تقديم الخدمات المصرفية والمالية. هنأ سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان الفريق على هذا الإنجاز البارز، مشيداً بجهودهم في الحفاظ على معايير التميز التي يتبناها المصرف.

وفي هذه المناسبة، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، "يعكس حصولنا على شهادتي الأيزو المرموقتين التزامنا المستمر بالتميز في خدماتنا المصرفية وتجارب عملائنا، ويشهد على تفاني كامل فريقنا وجهوده الحثيثة، وبشكل خاص قسم الشؤون التكنولوجية والرقمية. نؤمن في مصرف عجمان بأن الجودة والابتكار متلازمان، وسنواصل رسم معايير جديدة من خلال تقديم خدمات مصرفية رائدة تتمحور حول احتياجات العملاء. تتخطى هذه الشهادات كونها تكريمًا رمزيًا لتلهمنا في سعينا لتقديم خدمات مصرفية سلسة وفعالة تعزز رضا عملائنا وتزيد كفاءتنا التشغيلية."

كما أضاف سالم الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف عجمان، "تعكس هاتان الشهادتان سعينا الدؤوب للالتزام بالتميز في معاييرنا التشغيلية وجودة خدماتنا ورضا عملائنا. نضمن بمواصلة تحسين العمليات وتبني أفضل الممارسات محافظة مصرف عجمان على مكانته في طليعة القطاع المالي وتقديم حلول متطورة وخدمات استثنائية. لم يكن هذا الإنجاز ممكنًا لولا تفاني وخبرات فريقنا، وسنواصل تركيزنا على الابتكار والكفاءة ورضا العملاء في كافة مساعينا."

يعد أيزو 9001:2015 المعيار المعترف به دوليًا لأنظمة إدارة الجودة، ويضمن أن تواصل عمليات المؤسسة تلبية توقعات العملاء والمتطلبات التنظيمية. أثبت مصرف عجمان بحصوله على هذه الشهادة قدرته على تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات وتبسيط العمليات الداخلية وتطوير مستوى تقديم الخدمات للحفاظ على نهج يركز على العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر معيار أيزو 10002:2018 إطار عمل معتمدًا عالميًا للإدارة الفعالة للشكاوى. تسلط هذه الشهادة الضوء على التزام مصرف عجمان بزيادة تفاعله مع عملائه وتحسين الاستجابة لتعليقاتهم وتبنيه للشفافية والسرعة في آلية تعامله مع الشكاوى. يواصل المصرف من خلال اعتماده لأفضل ممارسات إدارة مخاوف العملاء بناء الثقة والعلاقات طويلة الأمد مع عملائه.

يركز مصرف عجمان على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتعزيز خدماته المصرفية وضمان تجربة عملاء سلسة وفعالة. يرسخ هذا التقدير من تي يو في راينلاند مكانة مصرف عجمان كمؤسسة بفكر مستقبلي والتزام عالٍ بمعايير الجودة الدولية. ومع استمرار التكنولوجيا في رسم مستقبل الخدمات المصرفية، يلتزم مصرف عجمان بتطبيق حلول مبتكرة تعزز من تجربة العملاء والتحول الرقمي والكفاءة التشغيلية بشكل عام.

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae

للتواصل الإعلامي:

هينا بخت

المدير التنفيذية

شركة إيفوبس للتسويق والعلاقات العامة

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