فرصة للفوز بتذاكر سفر مع طيران العربية

الإمارات العربية المتحدة: تفتح هيئة الشارقة للمتاحف نافذة على التحدي والتشويق للراغبين في عيش أجواء من المتعة، من خلال إطلاق تحدي "البحث عن الكنز" في متحف المحطة وذلك بمناسبة ذكرى مرور 90 عاماً على هبوط أول طائرة ”هانو“ على أرض الدولة في مطار المحطة بإمارة الشارقة في 5 أكتوبر عام 1932 وبهدف تسليط الضوء على دور المحطة كأول مطار في المنطقة في التأسيس لقطاع الطيران في الدولة والمساهمة في تطويره.

ويقام التحدي في المتحف الذي افتتح أبوابه عام 2000 ليعرض تاريخ الطيران في الدولة والمنطقة منذ محاولات الانسان الأولى للطيران وحتى وصوله إلى القمر، كل يوم سبت في 19 و26 نوفمبر الجاري وفي 3 و 10 من ديسمبر المقبل، من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساءً.

ويجمع التحدي بين المهام البدنية والفكرية بأسلوب ثقافي وتعليمي ممتع، حيث يتطلب من الراغبين في المشاركة تشكيل خمسة فرق، يضم كل فريق 3 أشخاص من أفراد الأسرة الواحدة أو الأصدقاء أو حتى زملاء العمل، ليخوضوا تجربة فريدة معاً من خلال اختبار العمل الجماعي وحل مجموعة من الألغاز والتحديات المختلفة التي تركز على تاريخ المحطة والطيران في الشارقة، على أن ألا يقل عمر المتسابق عن 18 سنة، فيما يسمح للمرافقين معهم الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما المشاركة في الفريق دون احتسابهم كأعضاء، كما يتعين على المشاركين تلبية متطلبات التحدي والشروط والأحكام والتي تتضمن إبراز بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بهم عند الحضور للمتحف وإحضار هاتف محمول واحد على الأقل متصل بشبكة الإنترنت وعليه حساب تيكتوك أو انستغرام مفعل.

ويعتبر هذا التحدي الذي رصدت الهيئة للفائزين فيه جوائز تتضمن تذاكر سفر برعاية العربية للطيران، فرصة مثالية لتعزيز ثقافة العمل الجماعي لدى المشاركين، وإتاحة الفرصة لهم لتوسيع مداركهم ومخيلاتهم وزيادة رصيدهم المعرفي من خلال اختبار

معلوماتهم والإضافة إليها في رحلة مشوقة عبر سلسلة من الألغاز والتحديات في متحف المحطة.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني create?l/team/mahatta/ae.sharjahmuseums.booking://httpsae-ar=ang

وتدعو هيئة الشارقة للمتاحف المشاركين في تحدي البحث عن الكنز وعائلاتهم والزائرين من أفراد المجتمع الى استثمار تواجدهم في متحف المحطة لزيارة معرض "محطة الشارقة الجوية: أول هبوط قبل 90 عاماً" الذي تستضيفه الهيئة لمدة عام كامل احتفالا بيوم الإمارات للطيران المدني وليروي تفاصيل هبوط أول طائرة على أرض الدولة عبر الخطوط الجوية البريطانية إلى مطار المحطة بإمارة الشارقة في عام 1932، كما يعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية، واتفاقية الموافقة على إنشاء أول محطة جوية في الشارقة ومراحل بنائها، ولحظة الهبوط الأولى، ومسار الرحلات الجوية التي كانت تنطلق منها الى جانب تخصيص مساحة لعرض مجموعة من الصور الخاصة ب ”هارولد آلسوب“ أحد الشخصيات التي عملت في المحطة خلال الفترة من عام 1932 وحتى عام 1956.

لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف 065733079 أو زيارة الموقع الإلكتروني ae.sharjahmuseums.www://https/

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