الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: شارك وفد من ديوان المحاسبة في دولة الإمارات برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص – رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الـ 9 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عُقد يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي ورؤساء أجهزة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون.

وبحث الاجتماع، الذي ترأسه معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية العُماني، العديد من الموضوعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في دول مجلس التعاون، كما تناول التجربة الإماراتية في مجال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الرئيسية، ومنها تعزيز الجانب المعرفي والبحثي في مجال الرقابة والمحاسبة، وأهمية إبراز أفضل الممارسات المهنية في العمل الرقابي، وتعزيز الثقافة الرقابية ونشرها بين العاملين في مختلف المؤسسات، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة: "تأتي مشاركتنا في هذا الاجتماع انطلاقاً من حرصنا على تعزيز التواصل والتعاون بين الأجهزة المختصة بالعمل الرقابي وتعزيز النزاهة وبما يسهم في تحقيق رؤاها وأهدافها الاستراتيجية، لا سيما في مجال تنمية المعارف والمهارات المتخصصة في مجال العمل الرقابي وتنمية القدرات المؤسسية في مجال التدريب والتطوير والمعرفة".

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