محمد القرقاوي:

القمة الأكبر عالمياً في اقتصاد صناعة المحتوى تعكس توجهاً استراتيجياً للإمارات في ترسيخ قطاع اقتصادي مستدام في هذا المجال

الحضور العالمي الواسع كان شاهداً على التحول الجديد الذي تصنعه دولة الإمارات في ريادة هذا القطاع بما تمتلكه من مقومات لا تضاهى

سعيد العطر: قمة المليار متابع ترسخ مكانة الإمارات كملتقى عالمي يجمع كل المساهمين في تشكيل مستقبل قطاع صناعة المحتوى

عالية الحمادي: القمة ستضاعف نجاحاتها في الدورات القادمة لتواكب التطورات المتسارعة في قطاع صناعة المحتوى

النسخة الثالثة من قمة المليار متابع 2025 :

مشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً

القمة شهدت تطويراً نوعياً على أجندتها لتشمل أكثر من 340 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً

تكريم سايمون سكويب الفائز بأكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار

برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" يدعم " هيلو أيه آي" و"يوجينيوس" للحصول على تمويل بـ 33.5 مليون درهم

"تاء مربوطة" ومنصة "بنسيل" تفوزان بمسابقة البرنامج بقيمة مليون دولار

افتتاح "مقر المؤثرين" الذي يهدف إلى استقطاب 10 آلاف مؤثر لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة

الإمارات العربية المتحدة: اختتمت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، فعاليات نسختها الثالثة، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واستضافتها دولة الإمارات خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير، في أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقام فعاليات النسخة الرابعة من القمة خلال الفترة من 9 – 11 يناير 2026، بأجندة حافلة بالبرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى ترسيخ دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد صناعة المحتوى وقطاعات الإعلام الرقمي.

وتبني النسخة القادمة من القمة على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة، والتي شهدت زخماً كبيراً بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وحققت قمة المليار متابع في نسختها الثالثة تفاعلاً واسعاً من ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. وجاء الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع (#1BillionSummit) من أعلى الوسوم متابعة حول العالم.

توجهات استراتيجية

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء: "هذا النجاح الكبير الذي تواصل قمة المليار متابع تحقيقه بزيادة مضاعفة في تفاعل صناع المحتوى وأقطاب اقتصاد هذا القطاع الذي يلعب دوراً حاسماً في تشكيل المستقبل، هو محفز لنمو أعمالها في الدورات القادمة، وهذه القمة التي تعتبر الأكبر عالمياً في اقتصاد صناعة المحتوى، تعكس توجهاً استراتيجياً في دولة الإمارات لترسيخ قطاع اقتصادي مستدام و مليء بالفرص في هذا المجال".

وأضاف معاليه: "نجاح القمة، كان نجاحاً لجميع الذين شاركونا هذا الحدث المهم والكبير، من صناع المحتوى والمؤثرين والشركات الاستثمارية والشركات الناشئة والخبراء ومنصات التواصل الكبرى.. هذا الحضور العالمي الواسع كان شاهداً على التحول الجديد الذي تصنعه دولة الإمارات في ريادة هذا القطاع الاقتصادي الواعد.. وقدرتها على تعزيز فرص كبيرة للجميع فيه بما تمتلكه من مقومات لا تضاهى".

ملتقى عالمي

من جانبه قال سعادة سعيد العطر مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: "نجاح قمة المليار متابع في نسختها الثالثة، جاء واضحاً من خلال نتائجها المهمة التي تحققت وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دولة الإمارات كملتقى عالمي يجمع كل الأطراف الذي يساهمون في دفع تقدم هذا القطاع وتشكيل مستقبله وتعزيز فرصه، كما نجحت القمة في استقطاب العدد الأكبر من الشباب من صناع المحتوى، وتفاعل الملايين منهم حول العالم مع فعالياتها، ونحن ندرك أن الشباب هم المحرك الحقيقي لمستقبل قطاع صناعة المحتوى، وهم أيضاً من نعمل على تعزيز فرصهم في اقتصاد هذا القطاع.. الإمارات تهدي اليوم هذه القمة الجامعة والمؤثرة في فعالياتها لشباب العالم ومستقبلهم".

وأضاف سعادته: "استطاعت القمة تحفيز جهود جديدة وفاعلة عبر برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، وغيره من الفاعليات التي استقطبت الداعمين من الشركات الاستثمارية، لدعم أصحاب المواهب والأفكار المبتكرة والمبدعين القادرين على إنتاج المحتوى الهادف، نجاح القمة كان في التعريف بالفرص الهائلة في هذا القطاع الاقتصادي، وفي خلق قنوات للربط بين الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى وبين الشركات الداعمة لتحفيز الفرص وترسيخ قطاع مستدام اقتصادياً في هذا المجال".

المحتوى الهادف

من جانبها أكدت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ، مدير قمة المليار متابع، أن النسخة الثالثة من القمة حققت نقلة نوعية في مكانتها كأكبر ملتقى من نوعه يجمع المؤثرين وصناع المحتوى وأطراف هذا القطاع من حول العالم للحوار حول أهم قضاياه، وكان لهذه النسخة أثر بالغ مع تبني شعار "المحتوى الهادف"، حيث حفزت أجندة الفعاليات مناقشات وأفكاراً مبتكرة وكذلك شراكات لتشجيع إنتاج المحتوى الهادف والإيجابي الذي يحمل قيمة عالية لتنمية المجتمعات وازدهارها".

وقالت: "حملت هذه النسخة مستجدات بالغة الأهمية، كان من أبرزها جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، إضافة إلى الحضور الواسع لكبرى منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأحداث المهمة التي عملت على تحفيز نشاط فاعل في القطاع.. وسنعمل على تعزيز هذه النجاحات في الدورات القادمة من القمة التي ستواكب مختلف التطورات في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي الذي يشهد قفزات متواصلة ويحتاج إلى سرعة وجاهزية في مواكبته".

أجندة بفعاليات نوعية

وشهدت النسخة الثالثة من القمة تطويراً نوعياً على أجندتها، كان من أبرزها إطلاق أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، وتهدف إلى تشجيع صناع المحتوى الذين يترك محتواهم بصمة إيجابية، ويغير المجتمعات نحو الأفضل، ويصنع أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثر في صناعة العقول، ويقرب الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخ قيم التراحم والتعاطف بين البشر، حيث فاز فيها صانع المحتوى سايمون سكويب من المملكة المتحدة.

كما أطلقت قمة المليار متابع في نسختها الثالثة برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" "1B Pitches" التابع لها، والذي يعد الأول من نوعه، بهدف الإسهام في توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، وأعلنت القمة بالشراكة مع شركة "شروق" دعم برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" بـ 50 مليون درهم، حيث استقبل البرنامج 500 طلب مشاركة من 40 دولة، وشهد إقبالاً لافتاً من الشركات الناشئة والتي بلغت 250 شركة مسجلة، ومن الأفراد الذين يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، كما نجحت القمة في جمع أكثر من 10 صناديق استثمارية لتحقيق أهدافها في دعم الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى، ودعم البرنامج " هيلو أيه آي" و"يوجينيوس" للحصول على تمويل بـ 33.5 مليون درهم، كما فاز كل من "تاء مربوطة" ومنصة "بنسيل" بمسابقة البرنامج بقيمة مليون دولار.

وشهدت قمة المليار متابع افتتاح "مقر المؤثرين" الذي يجمع المؤثرين من صناع المحتوى ورواد اقتصاده من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز تأثيرهم وتطوير أعمالهم للمساهمة في استدامة اقتصاد صنّاع المحتوى والنهوض بإمكانياته وآفاقه المستقبلية، وترسيخ موقع الإمارات عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، ويهدف مقر المؤثرين إلى استقطاب 10 آلاف مؤثر لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة.

3 مسارات

وتميزت أجندة النسخة الثالثة من القمة بالتوسع في فعالياتها، لتشمل جميع الجوانب والمجالات المؤثرة في اقتصاد صناعة المحتوى، حيث تم زيادة مدة فعاليات القمة إلى 3 أيام، لتغطية هذه الجوانب بشكل متكامل وفق 3 مسارات رئيسية هي مسار التكنولوجيا، ومسار الاقتصاد، ومسار المحتوى،

وقدمت النسخة الثالثة من القمة أكثر من 340 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل ومناظرة وخطاباً ملهماً، شارك فيها الخبراء والمتخصصون من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، وعدد من أبرز المؤثرين وأهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة والعالم، وقدموا تجاربهم الملهمة وخبراتهم حول أهم توجهات الإعلام الرقمي والمسارات التي يتخذها، وأبرز الممارسات في هذا القطاع، وسلطوا الضوء على أهم المستجدات في عالم الأعمال والاقتصاد والاستثمار وصناعة المحتوى.

كما ناقشت فعاليات القمة الأفكار حول مستقبل صناعة المحتوى وكيفية بناء محتوى مؤثر وحماية الملكية الفكرية ومكافحة المعلومات المضللة، إضافة إلى كيفية استخدام أدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء المجتمعات الرقمية لدعم المحتوى وتقديم كل ما هو مفيد للبشرية.

وتميزت النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، كذلك، بأنها جمعت كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، في مكان واحد، حيث التقت سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وشركة ميتا "فيسبوك، وإنستغرام، واتساب"، مع جمهور قمة المليار متابع، وقدمت فعالياتها الخاصة التي ناقشت خلالها مستقبل القطاع ودعم صناع المحتوى والمؤثرين للوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور وتحقيق التأثير الإيجابي.

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