يواصل أولمبياد "ألِف الدولي للشطرنج 2023" فعالياته العالمية، حيث يتنافس 80 لاعباً مواطناً في بطولة عيد الاتحاد، الجمعة 1 ديسمبر، ضمن بطولاته الأربع المقررة إقامتها بإمارة الشارقة، بوصفها عاصمة للثقافة.

وتنظم الأولمبياد، مجموعة ألِف، الشركة الرائدة في تطوير مجتمعات ووجهات وتجارب نمط الحياة الرائدة في الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف "الراعي الرسمي للأولمبياد": إن بطولة اليوم الوطني للشطرنج جاءت بتوقيت متزامن مع اليوم الوطني الإماراتي، لتكون مصدر فخر للمتنافسين، وفرصةً للوفاء لصُنَّاع روح الاتحاد، يستمدّوا منهم القوة والعزيمة.

وأكد أن المكاسب الراسخة لأولمبياد "ألِف الدولي للشطرنج" ما كانت لتتحقق لولا إيمان القيادة الرشيدة بأهمية التنافس الرياضي والثقافي والعلمي، ومنحه قدراً عالياً من الاهتمام، وجعل الرياضة أسلوب حياة مليئة بتحقيق المنجزات، لافتاً إلى أن مجموعة ألِف أسعدها أن تكون الراعي الرسمي للأولمبياد، لما له من أهمية في تنمية المواهب وتطوير القدرات.

وعبّر عن اعتزازه برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، للأولمبياد الدولي الذي يُقام للمرة الأولى بالشارقة، مما يشكل حافزاً في إعداد أجيال واعية وقادرة ومنتجة لتمثيل الإمارات خير تمثيل بمختلف المنافسات، ورفع علم الإمارات عالياً في جميع المحافل العالمية.

وأشاد باللاعبين الذين نسجوا خيوط التألّق في بطولات الأولمبياد، مؤكداً أنهم سفراء لأوطانهم في ميادين التنافس الشريف، مشيراً إلى أهمية مثل هذا الأولمبياد في عكس صورة حضارية عن البلد المُنظّم، وأن المؤسسات بالإمارات قادرة على التحدّي وإثبات الذات.

يُذكر أن أولمبياد "ألِف الدولي للشطرنج 2023"، يعتبر أكبر تجمع للشطرنج على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، يُشارك فيه 1000 لاعب ولاعبة من 25 دولة، حيث يشهد الأولمبياد 4 بطولات متنوعة، في مقدمتها بطولة "سوبر ستارز"، ثم بطولة اليوم الوطني وتليها بطولة "ستار المفتوحة"، وتُختتم ببطولة "الفيوتشر".

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-انتهى-

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة 10 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

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