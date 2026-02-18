دبي- الإمارات العربية المتحدة: كشف مهرجان دبي للكوميديا عن إطلاق دورته الثامنة، الأضخم على الإطلاق، بين 8 و18 أكتوبر 2026، والتي تستضيف على مدار عشرة أيام نخبة من أبرز نجوم الكوميديا، وكذلك المواهب الصاعدة، لتقدم باقة متنوعة من العروض الترفيهية العالمية، التي تمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء مليئة بالضحك والمرح.

ويستقطب المهرجان جمهوراً متنوعاً من مختلف الثقافات والفئات العمرية، ممن يفهمون لغة واحدة وهي الضحك. وقد تمكنت دبي من تعزيز مكانتها كمركز عالمي للترفيه، فيما يعتبر المهرجان دليلا على هذا التطور، حيث يوفر منصة مهمة لنجوم الكوميديا في المنطقة والعالم، تتيح لهم استعراض مواهبهم أمام جمهور الإمارة التي تحتضن حوالي 200 جنسية.

وشهد المهرجان نمواً كبيراً منذ دورته الافتتاحية في عام 2015، التي استضافت في سكاي دايف دبي أول عرض للفنان الكوميدي ديف تشابيل في الشرق الأوسط. حيث استقبل المهرجان على مدار دوراته الماضية أساطير الكوميديا ​​وأبرز نجومها الصاعدين، بمن فيهم مو عامر، وباسم يوسف، وجون أشقر، وجاد المالح، ونمر، وفير داس، وغوراف كابور، وماز جبراني، ومورغان جاي، وغيرهم الكثير.

وأكدت دورة عام 2025 من المهرجان حضوره القوي، حيث تألقت عروضه في أربعة مواقع مميزة وبسبع لغات مختلفة، لتتيح للجمهور الاستمتاع بالأداء الكوميدي المميز لأكثر من 70 فناناً من مختلف أنحاء العالم، والذين قدموا ما يزيد على 60 ساعة من الكوميديا ​​خلال 34 عرضاً. ومع ترقب الإعلان قريباً عن أسماء الفنانين الرئيسيين المشاركين في مهرجان دبي للكوميديا 2026، يتطلع الجمهور لخوض تجربة مليئة بالمواقف المضحكة واللحظات التي لا تُنسى.

يمكن متابعة آخر أخبار مهرجان دبي للكوميديا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.dubaicomedyfest.ae/

