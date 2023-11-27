برعاية منصور بن زايد آل نهيان.. انطلاق فعاليات معرض "أبوظبي الدولي التاسع للتمور" وسط مشاركة عربية ودولية واسعة

تنظمه مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

نهيان بن مبارك: بتوجيهات ودعم منصور بن زايد، حققت "الجائزة" نقلة نوعية في تنمية قطاع التمور من خلال" سلسلة المهرجانات الدولية في سبع دول منتجة للتمور"

عبد الوهاب زايد: التمور لم تعد عنصر غذائي فقط، بل هي أمن غذائي، ومصدر لصناعات غذائية لا حدود لها

المشاركون: معرض ابوظبي الدولي للتمور فرصة لبناء شراكات دولية وتوسيع النطاق الجغرافي لتصدير التمور العربية الى العالم



أبوظبي: بدأت صباح اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 فعاليات معرض أبوظبي الدولي التاسع للتمور الذي تنظمه مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ويأتي هذا المعرض بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للأغذية بدورته الثانية، وسط حضور عربي ودولي كبير، والذي يستمر لغاية 29 نوفمبر 2023 في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

وفي تصريح صحفي أشاد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الداعم الأول لزراعة النخيل وإنتاج التمور، التي بفضلها ساهمت "الجائزة" في تلبية رؤية القيادة، وحققت نقلة نوعية في تنمية قطاع التمور، من خلال سلسلة المهرجان الدولية للتمور، معرباً عن تقدير معاليه للمستوى الرفيع الذي حققه معرض ابوظبي للتمور خلال تسع سنوات بصفته حاضنة لمنتجي ومصنعي ومصدري التمور العربية والدولية، فقد بات المعرض يشبه البوتقة التي تنصهر فيها الخبرات الوطنية والعربية والدولية في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور، التي ساهمت بدورها بشكل كبير في جودة المنتجات المعروضة وزيادة في سمعة التمور وارتفاع الطلب عليها في الأسواق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تتولى الأمانة العامة للجائزة، الإشراف على تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور الدولية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة المكسيكية. وأضاف معالي الشيخ نهيان بأن معرض أبوظبي الدولي للتمور يعتبر بوصلة ومؤشر أداء لمهرجانات التمور الدولية، وبوتقة لصهر الخبرات لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي في المنطقة.

من جهته فقد أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بأن معرض أبوظبي الدولي للتمور في نسخته التاسعة يتابع مسيرة النجاح ودوره المحوري في تسليط الضوء على أهمية التمور في الاقتصاد الوطني للدول المنتجة بالإضافة الى كونه حجر زاوية في معادلة الأمن الغذائي، كما يعزز مكانة ابوظبي كعاصمة للتمور ومنصة لتنمية وتطوير هذا القطاع، من خلال توفير الدعم والتسهيلات لكبار مزارعي ومنتجي ومستوردي التمور. كما يشكّل المعرض فرصةً مثاليةً للتواصل واللقاء بين الموردين ومزوّدي التمور من جميع أنحاء العالم، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة".

المشاركين بالمعرض:

وأضاف أمين عام الجائزة يُعْتَبَرْ معرض ابوظبي الدولي للتمور هو الأبرز من نوعه في مجال زراعة النخيل وانتاج التمور، كما يمثل أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض منتجاتها وتبادل الخبرات وتعزيز حضورها في السوق العالمي. كما أن الدورة التاسعة للمعرض تعتبر هي الأكبر على مستوى الدورات السابقة، حيث شكلت المشاركة الوطنية والعربية والدولية في معرض ابوظبي التاسع للتمور علامة فارقة لهذه الدورة من حيث العدد والنوعية، حيث وصل عدد المشاركين بالمعرض إلى 79 علامة تجارية و65 منتجاً ومصنعاً ومصدراً للتمور يمثلون 20 دولة، تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمكسيك، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وجمهورية السودان، وموريتانيا، واستراليا، وإيطاليا، وفلسطين، وتونس، وتايلاند، وباكستان، وسوريا، والهند، والجزائر، واندونيسيا، والعراق.

بدوره قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:" حريصون في مجموعة أدنيك على المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية للنهوض بواقع ومستقبل مختلف القطاعات والصناعات الواعدة، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، ويأتي تنظيم المعرضين تماشياً مع استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم قطاعات الصناعات الغذائية والطعام والضيافة في إمارة أبوظبي، والذي يعد أحد أبرز القطاعات الحيوية التي تقوم عليها رؤية قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، حيث سيوفر المعرض منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات وعقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع المحوري والمهم."

حاضنة لصهر الخبرات:

وأشاد المشاركون في المعرض بالأهمية التي يمثلها لهم معرض ابوظبي الدولي للتمور، من الناحية الاقتصادية والتقنية، حيث أكد السيد المهندس طلال الفايز ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مكتب الأردن بأن هذا المعرض يعتبر فرصة ذهبية لتبادل الخبرات العلمية والفنية ذات العلاقة بإنتاج وتصنيع وتسويق التمور على المستوى الإقليمي والدولي، وقالت المهندسة نانسي عمار من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، بأن هذا المعرض أتاح لنا الوقوف على واقع هذا القطاع الحيوي نظراً للأهمية الاقتصادية والغذائية التي تمثلها التمور بالعالم، واستشراف مستقبل زراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد من ابتكارات سواء في زراعة أو إنتاج أو تصنيع أو تسويق التمور، ويقول المهندس محمد رفعت عضو لوفد المصري المشارك في المعرض بأننا سعداء بهذه المشاركة لما يمثل معرض ابوظبي الدولي للتمور لمنتجي التمور من أهمية وفرصة ذهبية ننتظرها في كل عام من أجل بناء شراكات قوية مع عدد من الدول المستوردة للتمور المصرية. في حين يقول الدكتور نور الدين شلقامي أمين عام جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، بأننا مزارعي ومنتجي التمور السودانية حريصون كما في كل عام على المشاركة في هذا المعرض المتميز لتبادل الخبرات وتسويق التمور السودانية التي تتميز بكون أغلب أصنافها جافة وهذه الميزة تعطيها فرصة تجارية وصناعية عن باقي التمور العربية. ويقول المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية بأن التمور الأردنية وخصوصاً تمر المجهول يتبوأ موقع متميز في معرض ابوظبي الدولي للتمور، ونحن فخورون بهذه المشاركة وبالعلاقة المتميزة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وأضاف بان معرض ابوظبي الدولي للتمور يعطي منتجي التمور فرصة لبناء شراكات دولية وتوسيع النطاق الجغرافي لتصدير التمور العربية الى العالم، ويقول الدكتور ريكاردو سالمون، رئيس الوفد المكسيكي المشارك في المعر بأننا منتجي التمور في المكسيك قد شاركوا للعام الثاني على التوالي بمعرض ابوظبي للتمور وحققوا فوائد كبيرة من خلال بناء العلاقات والشراكات لتسويق التمور المكسيكية في المنطقة العربية، ووجه السيد رائد حوشية من فلسطين الشكر لدولة الإمارات ممثلة بجائزة خليفة الدويلة لنخيل التمر والابتكار الزراعي على إتاحة الفرصة لمشاركة التمور الفلسطينية في هذا المعرض وأضاف بأن التمور الفلسطينية وخصوصاً تمر المجهول له ميزة تنافسية على تمور المنطقة في التصدير وارتفاع الطلب عليه.

وأشار أمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد بأن النجاح الذي حققه المعرض حتى الآن قد ساهم في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كلاعب أساسي في قطاع التمور على مستوى الشرق الأوسط والعالم، خاصةً بعد نجاحه في استقطاب أعداد هائلة من كبار المشترين المهتمين باستيراد التمور. بما يحقق انسيابية التواصل بين منتجي ومصنعي التمور في المنطقة العربية مع كبار التجار والمستثمرين حول العالم ضمن ما يعرف بتأمين سلسلة القيمة وإمدادات توريد الأغذية. وأكد دكتور زايد حرص الأمانة العامة للجائزة على تلبية رؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز الاكتفاء الذاتي من التمور لما تتميز به من خاصية التخزين الاستراتيجي وهي من أساسيات الأمن الغذائي وعامل استقرار اقتصادي واجتماعي.

كما أعرب الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة عن تقديره وشكره لجميع العارضين المشاركين وثمن جهود جميع منتجي التمور على الأعمال المتميزة التي قدموها خلال الدورة التاسعة للمعرض 2023 حيث شهد معرض ابوظبي الدولي للتمور منافسة حادة بين منتجي ومصنعي ومصدري التمور المشاركين في المعرض لتقديم الأفضل والأجود من التمور التي تميز كل دولة من حيث الأصناف المبكرة او الجافة والنصف جافة او التعبئة والتغليف وإدخال الشوكولا والمكسرات وغيرها من الأشياء التي ترفع من قيمة التمور وتزيد الاقبال عليها من طرف الفئات المستهدفة بحسب كل دولة أو منطقة في العالم، فالتمور لم تعد عنصر غذائي تقليدي فقط، بل هي مادة خام لها قيمة مضافة واسعة النطاق، ولها مستقبل واعد في قطاع الصناعات الغذائية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

#بياناتحكومية

-انتهى-