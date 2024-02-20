الرياض: خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية، كشف الأستاذ ريتشارد كورماك، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة لدى غولدمان ساكس، عن توقعات الشركة بأن يصل وزن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نسبة 10% على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، حيث تمثّل المملكة العربية السعودية 70% من هذه النسبة، وذلك وفقاً لدراسة بحثية نشرتها "غولدمان ساكس" اليوم.

وأكد كورماك أن هذه التوقعات تعني تدفق استثمارات نشطة وغير نشطة بقيمة 50 مليار دولار تقريباً إلى المملكة، بما يسهم في تعزيز مكانتها كقوة مالية رائدة توازي الكتلة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، والتي تعتبر أكبر كتلة خارج آسيا.

كما شدّد كورماك على أن المملكة تواصل تسجيل أداء قوي يتماشى مع أداء الأسواق المالية المتقدمة، مشيراً إلى أن معامل الربحية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية قد وصل إلى 21 مرة تقريباً، وهي نفس النسبة المسجّلة للأسهم المتداولة في السوق الأمريكية.

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نبذة عن ملتقى السوق المالية السعودية

يجمع ملتقى السوق المالية السعودية نخبة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي، بهدف تعزيز الحوار والابتكار في المشهد المالي العالمي وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الأسواق المالية الناشئة والأنظمة المالية المتطوّرة. ويركّز الملتقى على عدّة محاور رئيسية، بما في ذلك تطور السوق المالية، والاستراتيجيات الاستثمارية، وأهم المستجدّات التنظيمية، ليعكس بذلك التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز دورها الاستراتيجي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. ويسعى الملتقى من خلال جدول أعماله المتنوع إلى توفير منصة لإجراء الحوارات المثمرة، وإبرام الشراكات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لمجموعة تداول السعودية في تعزيز مسيرة النمو والتحول في القطاع المالي.