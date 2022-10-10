سيضيئ الممثلون وطاقم العمل من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا والولايات المُتحدة السجاد الأحمر والعروض الأولى، حيث تستضيف دبي أول مهرجان سينمائي بعد خمسة أعوام

دبي، الإمارات، إطلاق مهرجان ميتا السينمائي، وهو مهرجان دولي جديد تم إطلاقه من منصة ميتا السينمائية، وهو مؤتمر سينمائي رائد في مجال السينما في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسوف يعرض أكثر من 70 فيلم من 25 دولة بتاريخ 27 إلى 29 أكتوبر في سينمات فوكس- مول النخيل في بالم جميرا، دبي.

يتألف العرض الحائز على جوائز للجمهور الإماراتي من 9 عروض عالمية، و43 عرضًا في الشرق الأوسط و12 عرضًا في أول الإمارات، مع العديد من المميزات والرسوم المُتحركة والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة التي عُرضت بعد أن تلقت العديد من الترشيحات والجوائز من جهات أخرى ومن المهرجانات السينمائية الدولية.

حصل فيلم District Terminal " محطة المنطقة، وهو فيلم إيراني، على ثلاثة ترشيحات في مهرجان برلين السينمائي الدولي وترشيح لأفضل فيلم في مهرجان السينما الجديدة بالإضافة إلى مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي. وحصل فيلم الجريمة الإيراني هولي سبايدر الذي تبلغ مدته 15 دقيقة ترحيبًا حارًا في مهرجان كن السينمائي لهذا العام، وتم ترشيحه لجائزة Palme d'Or الدولية والعديد من الجوائز. وتم ترشيح فيلم إيميلي، وهو فيلم يصور حياة كاتبة إنجليزية تُدعى إيملي برونت، أيضَا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ومهرجان سيتجس الدولي- مهرجان سينمائي دولي كتالوني. وقد حصل فيلم "هارد شيل وسوفت شيل (فراجيل) أربعة ترشيحات، بما في ذلك "جائزة أفضل فيلم روائي طويل" في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة وأفضل فيلم روائي سينمائي في مهرجان باز السينمائي الدولي.

"يُعد مهرجان ميتا السينمائي الدولي منصة لعرض الأفلام المحلية والإقليمية والدولية المميزة، فضلًا عن كونه حافزًا لصناعة أفلام أكبر في موطننا الأساسي دبي" هذا ما ذكرته ليلى ماسيناي، مُدير وشريك إداري في جريت مايندس لإدارة الحدث.

لقد أعلنت جريت مايندس لإدارة الفعاليات، مُنظمي مهرجان ميتا السينمائي وسينمات فوكس، شركائهم في تنظيم الحدث، أن المهرجان العالمي الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام والذي يضم مجموعة من الأحداث على العروض الأولى الدولية وأفلام روائية إقليمية وفعاليات السجادة الحمراء مع نجوم ومواهب من العالم العربي وهوليود وبوليود ونوليود واجتماع المشاهير والتحيات وإطلاق صندوق الأفلام وحفل توزيع الجوائز والحفلات اللاحقة وأسواق المحتوى والمزيد.

تم إطلاق مهرجان ميتا السينمائي لأول مرة في مايو من هذا العام، حيث رحّب المهرجان بالمُشاركات من صانعي الأفلام من الإمارات والشرق الأوسط والعالم بأسره. ومن المتوقع أن يلعب دورًا تمكينيًا في تجديد صناعة السينما ووضعها في خريطة الترفيه العالمية باعتبارها منصة حيوية يتم فيها تقديم محتوى متنوع لسوق يضم مُستهلكين متنوعين- وهي نقطة مميزة للمهرجان المنعقد في دبي.

اختارت لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء صناعة الأفلام والنُقاد أفضل الأفلام من جميع أنحاء العالم. بعد ذلك، سيتم التحكيم بين ال 56 فيلمًا المُختصرين من قبل لجنة تحكيم مكونة من ٧ حكام لتلقي واحدة من عشرة جوائز قيمة في حفل توزيع الجوائز المُنعقد في تاريخ 29 أكتوبر 2022.

ويترأس لجنة التحكيم نجوم الغانم، وهي مخرجة وشاعرة وفنانة إماراتية حائزة على جوائز. ويدعمها المُنتج الأسباني الحائز على جوائز، أندري فينتر جوميز والمُنتج الإيراني الحائز على جوائز كافي فارمام مع أفلام رابحة في العديد من المهرجانات الدولية بما في ذلك مهرجان برلين. ويتألف الحكام الآخرون من الفنانة الإيرانية والمُخرجة بيجا أنجاراني، وفنانة تركية حائزة على جوائز وهي نيسليهان يلدان ومارتا سيكوفا لامبيروفا وإيلون دي جونسون. وسيتم عرض تذاكر مهرجان ميتا السينمائي للبيع في 7 أكتوبر على voxcinemas.com.

نقاط بارزة في مهرجان ميتا السينمائي

· جائزة أفضل فيلم عربي قصير

· جائزة أفضل فيلم دولي قصير

· جائزة أفضل فيلم وثائقي روائي

· جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير

· جائزة أفضل فيلم روائي عربي

· جائزة أفضل فيلم روائي دولي

· جائزة أفضل مُحكم لفيلم روائي دولي

· جائزة فيلم قصير لأول مرة

· جائرة أفضل فيلم روائي قصير

· صندوق الفيلم العربي

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- انتهى -

عن مهرجان ميتا السينمائي الدولي

يُعد مهرجان ميتا السينمائي الدولي هو صاحب مصلحة في قطاع صناعة الأفلام الأول من نوعه في القطاع الخاص والذي تولى قيادة المهرجان السينمائي في دبي في الخمسة أعوام الماضية. سوف يُحقق أفضل قطاعات صناعة الأفلام في هوليود وبوليود والأفلام الأوروبية والأسيوية والإفريقية تحت سقف واحد.

تم تنظيمه من جريت مايندس لإدارة الحدث بالمُشاركة مع سينمات فوكس، ويُعد مهرجان ميتا السينمائي الدولي الأول من نوعه في مهرجان الأفلام الذي سوف تُساعد انتشر نمو صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وأفريقيا- من خلال جذب المواهب العالمية في دبي.