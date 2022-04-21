يُقام المنتدى الذي يستمر لمدة يومين من 8 إلى 9 يونيو 2022 في أبو ظبي، وسيجمع بين الإمارات العربية المتحدة وصناع القرار وخبراء الصناعة والتكنولوجيا والأشخاص المؤثرة من جميع أنحاء المنطقة. وسيتبادل المشاركون في المؤتمر الأفكار وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاجية، مع تلبية أفضل معايير الصناعة لسلامة الأصول والعمليات من خلال دراسات الوضع، بالإضافة إلى العروض التقديمية الفنية وحلقات النقاش الجذابة.

1. وفقًا لأبحاث السوق التي أجرتها إيبس وورلد، فقد بلغت إجمالي الإيرادات لقطاع التنقيب عن النفط والغاز حوالي 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 على مستوى العالم.

2. وفقًا لمشاريع شركة ميد، هناك مخططات لإقامة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات بقيمة 652 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

3. وفقًا لرؤى ميد وماركت ريسرش دوت كوم، تخطط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإضافة 2 مليون برميل في اليوم من طاقة التكرير بحلول نهاية عام 2022.

4. وفقًا لمجلة أويل ريفيو الشرق الأوسط، من المتوقع استثمار أكثر من 200 مليار دولار في مشاريع التكرير والبتروكيماويات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025.

5. وفقًا لإيبس وورلد، يبلغ حجم السوق العالمي المُقاس بالإيرادات في مجال التنقيب وانتاج النفط والغاز العالمي حوالي 5 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 27.5٪ مع نهاية عام 2022.

وسوف يضم المؤتمر الثاني القادم لسلامة الأصول والعمليات للنفط والغاز أكثر من 250 مندوربًا، بما في ذلك صناع القرار في سلامة الأصول وخبراء الصناعة، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع النفط والغاز، والذي سيعقد في الفترة من 8 إلى 9 يونيو 2022، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. سيناقش البرنامج أفضل الممارسات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وزيادة مكاسب الإنتاجية مع تلبية معايير السلامة والبيئة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يستمر لمدة يومين في الوقت الذي خططت فيه الحكومات لإطلاق مشاريع نفط وغاز وبتروكيماويات بقيمة 652 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لمشاريع ميد، وهي أداة لتتبع تقدم المشاريع الإقليمية. إذ يوفر هذا فرصًا مستقبلية وفيرة للمتعاقدين والاستشاريين والموردين العاملين في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة.

نظرًا لكثافة رأس المال العالية الخاصة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، فإن الحفاظ على مستويات الأداء الأمثل أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية. تكمن أهمية سلامة الأصول والعمليات وارتباطها ارتباطًا وثيقًا في أنها تلعب دورًا رئيسيًا في توقع الأحداث ومنعها مقدمًا، والتوصية بخطط العمل المناسبة لتحقيق الأداء الأمثل. ومن المهم دائمًا القيام بعمليات آمنة وسلسة لمنشآت ومرافق النفط والغاز من حقول النفط والمنصات البحرية إلى خطوط الأنابيب والمصافي.

تخطط البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإضافة 2 مليون برميل في اليوم من طاقة التكرير بحلول نهاية عام 2022. ومن المتوقع استثمار أكثر من 200 مليار دولار أمريكي في مشاريع التكرير والبتروكيماويات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025.

صرحت ليلى ماسيناي، الشريكة الإدارية لجريت مايندس لتنظيم الحدث والمنظمة للمؤتمر الثاني لسلامة أصول وعمليات النفط والغاز: "سوف يحظى العالم وخاصةً منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاريعًا ضخمة جارية في مجال النفط والغاز خلال السنوات القادمة. سيشكل الحفاظ على معايير السلامة والمعايير البيئية تحديًا كبيرًا للجهات المعنية في مجال الصناعة حيث تم التخطيط لإقامة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات بقيمة 652 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء المنطقة. إذ يُعقَد المؤتمر الثاني لسلامة أصول وعمليات النفط والغاز في الوقت المناسب تمامًا، حيث تحتاج كل جهة معنية بالصناعة إلى الإجتماع معًا ودعم بعضهم البعض؛ لتحقيق نتيجة أفضل ومواجهة جميع التحديات القادمة معًا."

وفقًا لأبحاث السوق التي أُجريت بواسطة إيبس وورلد، وهي شركة رائدة في مجال استخبارات الأعمال، فقد بلغت إجمالي إيرادات قطاع التنقيب عن النفط والغاز حوالي 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 في جميع أنحاء العالم. يتكون هذا القطاع من الشركات التي تنقب عن حقول النفط والغاز وتطورها وتشغلها.

الهدف من إقامة المؤتمر هو تطوير خطط إدارة سلامة الأصول والعمليات التي تستخدم أفضل الأساليب والحلول بتواتر مُحسَّن مع تقليل التكاليف والحفاظ على الأصول في أفضل حالاتها الممكنة. ومع ذلك لا تزال الصناعة تكافح من أجل تحقيق التميز في سلامة الأصول والعمليات بسبب التحديات الحرجة التي تواجهها؛ كالتغير في بارامترات التشغيل مقابل مرحلة التصميم وتدهور المواد الخام، وتآكلها وإهمالها، بالإضافة إلى الانحراف عن المباديء الأساسية لدراسة المخاطر وقابلية التشغيل.

يبلغ حجم السوق العالمي المُقاس بالإيرادات للتنقيب عن النفط والغاز العالمي وصناعة الإنتاج 5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 27.5 في المائة بحلول نهاية عام 2022. وقد نما حجم السوق لهذه الصناعة بنسبة 12,3% سنويًا في المتوسط بين عامي 2017 و 2022 أسرع من الاقتصاد بشكل عام.

وأضافت ليلى ماسيناي: "تشير التقديرات إلى أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك سابع أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز الطبيعي على مستوى العالم. لذا فإن عقد هذا المؤتمر في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة هو أفضل مكان يمكننا اختياره لاستضافة هذا التجمع الصناعي."

تنتج الدولة يوميًا بمعدل 3 ملايين برميل من النفط والسوائل، كما أنها تمتلك احتياطي نفط يبلغ 100 مليار برميل.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير إنتاج النفط والغاز غير التقليدي. إذ أنه في عام 2020 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اكتشاف أكثر من 80 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز في جبل علي. لذا فإن الدولة تسعى أيضًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إمدادات الغاز بحلول عام 2030.

وفي إطار ذلك، سوف يجمع المؤتمر الثاني لسلامة الأصول والعمليات في مجال النفط والغاز بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصناع القرار وخبراء الصناعة والتكنولوجيا والأشخاص المؤثرين والذي سيُعقد في الفترة من 8 إلى 9 يونيو 2022، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتبادل أفضل الرؤى والأفكار حول كيفية إدارة الأصول بشكل فعال للحصول على قيمة عالية وعرض أحدث التطورات التكنولوجية والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق مكاسب الإنتاجية مع تلبية معايير السلامة والبيئة.

سوف يضم المنتدى أكثر من 25 متحدثًا و250 من القادة في مجال الصناعة، وأكثر من 10 دول، والذي سوف يستمر لمدة يومين. يتمثل المشاركون في صانعي القرار والمديرين والرؤساء والمتخصصين في سلامة الأصول والعمليات وسلامة خطوط الأنابيب والصيانة والتآكل وتخطيط استمرارية الأعمال وسلامة العمليات والتصميم والهندسة والتحول الرقمي وإدارة المصنع والأتمتة وتكنولوجيا المعلومات وتحليلات البيانات وعلوم البيانات والعديد من الأقسام الأخرى في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

سوف يتطور موضوع المنتدى حول الموثوقية والسلامة والفعالية من حيث التكلفة، وإضافة قيمة حاسمة لمنع المخاطر وإدارة المخاطر، وأحدث التقنيات في سلامة الأصول وسلامة العمليات لقطاع النفط والغاز، باستخدام تقييم شامل للمخاطر لضمان السلامة التشغيلية لاتخاذ القرارات الحاسمة والحل الرقمي لإدارة ومتابعة حالة الأصول وتطوير برنامج موثوق ومثبت للتنفيذ الناجح، مع استخدام تحليل دراسة المخاطر وقابلية التشغيل؛ لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة، واستكشاف تقنيات تحليل مخاطر العملية المستخدمة في تحليل مخاطر النظام وقضايا قابلية التشغيل من خلال استكشاف تأثيرات الانحراف، وتقليل معدل التآكل من خلال تحسين اختيار المواد، وفهم العناصر الرئيسية للعمل في إطار السلامة التامة للعمليات، إلخ.

يتم دعم المؤتمر الثاني لسلامة أصول وعمليات النفط والغاز من قبل شركة كوغنايت وإس آر جي تيكنولوجيز من عدة بين قادة رائدين آخرين.

#بياناتحكومية

- انتهى -

حول المؤتمر الثاني لسلامة أصول وعمليات النفط والغاز:

نظرًا لكثافة رأس المال العالية الخاصة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، فإن الحفاظ على مستويات الأداء الأمثل أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية. تكمن أهمية سلامة الأصول والعمليات وارتباطها ارتباطًا وثيقًا في أنها تلعب دورًا رئيسيًا في توقع الأحداث ومنعها مقدمًا، والتوصية بخطط العمل المناسبة لتحقيق الأداء الأمثل. ومن المهم دائمًا القيام بعمليات آمنة وسلسة لمنشآت ومرافق النفط والغاز من حقول النفط والمنصات البحرية إلى خطوط الأنابيب والمصافي.

سوف يجمع المؤتمر الثاني لسلامة الأصول والعمليات في مجال النفط والغاز بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصناع القرار وخبراء الصناعة والتكنولوجيا والأشخاص المؤثرين والذي سيُعقد في الفترة من 8 إلى 9 يونيو 2022، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتبادل أفضل الرؤى والأفكار حول كيفية إدارة الأصول بشكل فعال للحصول على قيمة عالية وعرض أحدث التطورات التكنولوجية والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق مكاسب الإنتاجية مع تلبية معايير السلامة والبيئة.