• الساعي: رعاية الفعاليات المجتمعية تتماشى مع قيمنا الأساسية في التفاعل مع الجيل الجديد ودعم رحلاتهم المميزة نحو المستقبل

مدينة الكويت: أعلنت شركة جاهز الدولية ("جاهز-الكويت")، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال الطلبات عبر الإنترنت، أنها قد رعت أكثر من 60 حفل تخرج في المدارس الثانوية في الكويت. تُعد رعاية حفلات التخرج هذا العام أول خطوة لجاهز-الكويت في دعم المراحل التعليمية، بهدف الاحتفال بإنجازات الطلاب الخريجين والتفاعل مع عائلاتهم من خلال أنشطة مختلفة.

كجزء من الرعايات، قامت جاهز-الكويت بإنشاء أكشاك تفاعلية في كل حفل تخرج للترحيب بالطلاب الخريجين وعائلاتهم. تضمنت الأكشاك مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة، مما أتاح للحضور فرصة الفوز ببعض الجوائز المثيرة التي قدمتها جاهز-الكويت. من خلال مشاركتها الفعالة، أكدت جاهز-الكويت على أهمية تنفيذ المبادرات الاجتماعية المسؤولة التي تهدف إلى دعم المجتمع، وفي هذه الحالة رفع معنويات الطلاب الخريجين حديثاً وهم يخطون الخطوة التالية في رحلاتهم التعليمية.

تلقت جاهز-الكويت ردود فعل إيجابية من الطلاب وأولياء الأمور وإداريي المدارس على وجودها في حفلات التخرج والمبادرات المختلفة التي نفذتها الشركة. هذا التشجيع الإيجابي دفع الشركة إلى النظر بقوة في رعاية مبادرات إضافية ضمن نفس النطاق في المستقبل.

قال فيصل الساعي، مدير التسويق في جاهز-الكويت: "جاهز-الكويت هي منصة توصيل تهتم بالعائلة، ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذه اللحظة الهامة في حياة هؤلاء الشباب الخريجين." "كان هدفنا من خلال هذه الرعايات هو ليس فقط التواجد في هذه الحفلات، ولكن أيضاً التفاعل مع الخريجين وعائلاتهم أثناء احتفالهم بلحظة هامة في حياتهم التي سيتذكرونها لسنوات قادمة. نقدم تهانينا القلبية لجميع الطلاب الخريجين وعائلاتهم، ونتمنى لهم الأفضل في مستقبلهم."

إن التزام جاهز-الكويت بالتفاعل المجتمعي ودعم المراحل التعليمية يبرز تفاني الشركة في تحسين تجربة العملاء الشاملة وتقديم قيمة مضافة تتجاوز خدماتها الأساسية. سواء كانت تلبي احتياجات الشباب أو أفراد آخرين في المجتمع، تتبنى جاهز-الكويت نهجاً تقدمياً في تحسين تجربة التطبيق عند تقديم الطلبات. أطلقت الشركة أيضاً العديد من المبادرات لرد الجميل لعملائها المخلصين، مثل حملة الاسترداد النقدي الأخيرة التي ستقام طوال شهر يوليو.

وأضاف الساعي: "في جاهز-الكويت، يتم تصميم التزامنا بتحسين تجارب المستخدمين لتنمية قاعدة عملاء وفية تستمتع باستخدام تطبيق جاهز، وأيضاً التفاعل مع عملائنا بطرق متنوعة. تتماشى رعاية الفعاليات المجتمعية، مثل حفلات التخرج، مع قيمنا الأساسية في التفاعل مع الجيل الجديد ودعم رحلتهم وهم يؤسسون مساراتهم المهنية. نعتقد أنه من الضروري أن تستثمر الشركات في القطاع الخاص في مستقبل مجتمعنا. وفي هذا الصدد، تتطلع جاهز-الكويت إلى رعاية مبادرات مماثلة في المستقبل التي تعترف بالشباب وتمنحهم القوة."

جدير بالذكر أن جاهز-الكويت دخلت صناعة توصيل الطعام التنافسية بنهج مبتكر يركز على العميل. من خلال السماح للعملاء بتحديد موقع التوصيل دون الحاجة إلى إدخال عنوان، تقدم جاهز-الكويت تجربة سلسة وبديهية تأخذ الراحة إلى مستوى جديد. المنصة تمكّن مستخدميها بمرونة خيارات الدفع، مما يتيح لهم الدفع في أي وقت، سواء قبل أو بعد التوصيل، مما يضع التحكم بالكامل في أيدي العملاء. بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع شركاء مختارين، تقدم جاهز خصومات تصل إلى 50% في بعض المطاعم، مما يوفر قيمة لا مثيل لها ويجعلها خياراً جذاباً لتوصيل الطعام في الكويت.

عن جاهز

جاهز-الكويت هي شركة تابعة لشركة جاهز الدولية في المملكة العربية السعودية، واحدة من أكبر شركات توصيل الطعام في المملكة. تأسست جاهز في عام 2016، وسرعان ما اكتسبت شهرة في صناعة توصيل الطعام في السعودية، وبرزت كلاعب بارز مع أكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط وأكثر من 34,000 شريك توصيل عبر المملكة العربية السعودية اعتباراً من 31 مارس 2021. في عام 2022، دخلت جاهز السوق الكويتية وفي الوقت نفسه أطلقت عملياتها في البحرين خلال نفس العام.

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