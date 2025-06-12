تستعد دبي لاستضافة النسخة الأولى من "كأس الإمارات لكرة الشبكة (نتبول) 2025، التي تُقام خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو المقبل في صالة نادي النصر الرياضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة الشبكة، وشركة فالكون، وبرعاية دبي القابضة لإدارة المجمعات.

ويُعد هذا الحدث الرياضي الدولي أول بطولة رسمية لكرة الشبكة للسيدات في الدولة، ويشارك فيه 6 من أفضل منتخبات في العالم التي تمثل ثلاث قارات، وهي: الإمارات (المصنف 23)، الولايات المتحدة الأمريكية (المصنف 30)، سنغافورة (المصنف 19)، جمهورية أيرلندا (المصنف 18)، كينيا (المصنف 25)، وناميبيا (المصنفة 20).

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تقام ثلاث مباريات يوميًا خلال أيام: 15 و16 و17 و19 و20 يونيو، على أن تُختتم المنافسات بيوم نهائي حاسم يوم السبت 21 يونيو.

وفي حديثها عن البطولة، قالت سوزان سكيلدينغ، رئيسة اللجنة المنظمة ومؤسِّسَة "أكتيف نت بول" بمؤسسة نخيل التابعة لدبي القابضة وأحد أبرز رواد تطوير هذه الرياضة في المنطقة: "نفخر للغاية باستضافة دبي لأول حدث لها على الإطلاق معترف به من قبل الاتحاد العالمي للنت بول. ستكون المنافسة شرسة، حيث يفصل بين كل فريق بضعة مراكز تصنيفية. بالنسبة للمنتخب الوطني "صقور الإمارات"، ستكون لحظة رائعة أن يلعب على أرضه ضد منافسين عالميين، وبالنسبة للجماهير، إنها فرصة لمشاهدة كرة نت بول عالمية المستوى عن قرب".

صقور الإمارات.. عيون على المنصة ودعوة للجماهير

يشارك منتخب الإمارات "الصقور" في هذه النسخة التاريخية وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الدولي. ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبات المخضرمات إلى جانب عناصر شابة تم تصعيدها من منتخبي تحت 17 و21 عامًا، في خطوة تعكس تطور برامج الإعداد والتنمية داخل الدولة.

ويحتل فريق "الصقور" المرتبة 23 عالميًا ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الشبكة، ويسعى الفريق إلى تقديم أداءً مشرّفًا يعكس الروح القتالية والانسجام بين عناصر الفريق خاصة وأنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره. ويضم الفريق عددًا من نجمات اللعبة الصاعدات تحت 17 و21 عامًا، ووجهت اللاعبات دعوة مفتوحة للجماهير الإماراتية للحضور والمساندة، من أجل تحويل المباراة النهائية إلى يوم وطني بامتياز.

وتمنح هذه البطولة فريق "صقور الإمارات" فرصة كبيرة للارتقاء بتصنيفه الدولي، كما أنها تمثل أيضًا علامة فارقة في نمو رياضة كرة الشبكة في الدولة. وباعتبارها حدثًا رسميًا معتمدًا من قبل الاتحاد العالمي لكرة الشبكة، فإنها تعكس القدرة التنافسية المتزايدة لهذه الرياضة وتوسع نطاقها في الشرق الأوسط.

وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات في دبي القابضة: "في مدينة دبي الطبية، نؤمن بأن الرياضة عامل توحيد قوي. فهي تبني الروابط، وتعزز الرفاهية، وتخلق لحظات لا تُنسى في ذاكرة المجتمعات. إن دعمنا لكأس الإمارات للنت بول ليس مجرد رعاية؛ إنه تعبير عن قيمنا. نفخر بدعم منصة تدعم المرأة وتجمع المجتمعات من خلال الرياضة".

وتحظى البطولة باعتراف رسمي من الاتحاد الدولي للنتبول (World Netball)، ما يعزز من مكانة الإمارات على خارطة الاستضافات الرياضية العالمية، ويؤكد التزام الدولة بدعم البطولات النسائية عالية المستوى.

ويعد كأس الإمارات لكرة الشبكة إضافة مميزة وجديدة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي سنويًا.

وإلى جانب انضمام دبي القابضة لإدارة المجمعات راعيًا رسميًا للبطولة، تم تأكيد انضمام كل من: سوق دبي الحرة، و"إنترتينر"، و"مدارس كوغنيتا، و"فنادق روف"، و"ميدي كلينك ميدل إيست" شركاء رسميين للنسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة الشبكة.

نبذة عن اتحاد الإمارات لكرة الشبكة

تمارس كرة الشبكة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا، وشهدت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا. ففي عام 2010، أُطلقت مبادرة 'آكتيف نتبول' لتقديم بطولات منظمة وبرامج تدريب خارج الأطر المدرسية، ما أسهم في بناء منظومة قوية للأندية ومسارات تطوير اللاعبين.

وفي عام 2017، تأسس اتحاد الإمارات لكرة الشبكة كجهة إدارية وطنية لتعزيز تقدم هذه الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية. ومنذ 2018، انضم الاتحاد رسميًا إلى كل من الاتحاد الأوروبي لكرة الشبكة والاتحاد الدولي، ما منح الدولة حق التمثيل الدولي على مستوى الفئات العمرية تحت 17 عامًا والكبار.

واليوم، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز 23 في التصنيف العالمي لكرة الشبكة وتواصل مسيرتها في النمو والتطور. ويُعد الاتحاد منظمة تطوعية تعمل بالشراكة مع 'آكتيف نتبول'، بهدف الترويج للعبة بمختلف فئاتها العمرية ومستوياتها، مع التركيز على توسيع المشاركة الدولية للفرق الوطنية واستضافة بطولات عالمية المستوى في المنطقة.

نبذة عن دبي القابضة لإدارة المجمعات

تُعد دبي القابضة لإدارة المجمعات جهة رائدة في إدارة المجمعات، وتتمحور رؤيتها حول تلبية احتياجات السكان وبناء مجمعات تُعد من بين الأرقى والأكثر جاذبية في المنطقة.

ترتكز دبي القابضة لإدارة المجمعات في عملها إلى ثلاثة محاور استراتيجية: التركيز على العملاء، تعزيز الروح المجمعية، وتبني الحلول التقنية. ومن خلال هذه الركائز، تسعى إلى تطوير مجتمعات مترابطة، نابضة بالحياة، ومستدامة في مختلف أنحاء دبي.

وتولي دبي القابضة لإدارة المجمعات أهمية كبيرة لرفاهية السكان، والتفاعل المجتمعي، والتميز في تقديم الخدمات، حيث تدعم باقة واسعة من المبادرات التي تسهم في بناء مجمعات شاملة ومزدهرة. وبالاعتماد على الابتكار والتعاون والالتزام بجودة الحياة، تواصل دبي القابضة لإدارة المجتمعات رسم ملامح مستقبل الحياة المجتمعية في دبي.

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