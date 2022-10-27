هواوي تطلق حل "رورال لينك" لتعزيز أداء واستدامة محطات الشبكات ودعم مبادرات توفير الاتصالات للمناطق النائية

الجيل الخامس والنصف 5.5G يوفر تجربة 10 جيجابت في الثانية ويخدم مئات المليارات من نقاط الاتصال ويسهم في تعزيز الاعتماد على التقنيات الذكية

450 مليون شخص في العالم لا يتوفر لهم الاتصال بشبكات الهاتف المحمول

بانكوك، تايلاند: في كلمة ألقاها خلال المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة 2022 الذي تنظمه هواوي في بانكوك على مدار الأسبوع الحالي ويعتبر الأبرز من نوعه على مستوى العالم، سلط ديفيد وانغ، المدير التنفيذي الأول لمجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات الضوء على آفاق القدرات الجديدة التي ستوفرها تقنية "الجيل الخامس والنصف 5.5G والفرص التي يضعها أمام مستقبل العالم الرقمي. وأشار وانغ للجهود المشتركة التي ساهمت في دفع عجلة التطور التقني من خلال ميزات الجيل الخامس، وآفاق تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال الاستفادة من القدرات المتقدمة للجيل الخامس والنصف 5.5G في دفع عجلة التحول الرقمي وتطوير أعمال وخدمات مشغلي الاتصالات والقطاعات والصناعات الأخرى.

وأشار وانغ أنه في ظل تزايد الاعتماد على التقنيات الذكية، ستفرض التغيرات المتسارعة المزيد من متطلبات البنية التحتية الرقمية. لذا ينبغي مواصلة العمل على الاستفادة من القدرات والميزات المتطورة للجيل الخامس والنصف 5.5G الذي يوفر تجربة 10 جيجابت في الثانية ويخدم مئات المليارات من نقاط الاتصال ويسهم في تعزيز الاعتماد على التقنيات الذكية على طريق بناء عالم رقمي أكثر ذكاء. وسيتم التركيز في المستقبل على خمس مجالات هي المعايير والطيف الترددي، والمنتجات، والأنظمة الإيكولوجية، والتطبيقات. ومن خلال تضافر جهود مختلف أطراف النظام الإيكولوجي لقطاع الاتصالات، يمكن الاستفادة من الميزات الفائقة للجيل الخامس والنصف ضمن سيناريوهات أعمال كثيرة.

وعقدت هواوي على هامش المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة 2022 قمة "تطور أعمال الجيل الخامس" حيث قدم بينغ سونغ، رئيس استراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات والتسويق لدى هواوي عرضاً عن "ازدهار أعمال الجيل الخامس" في تعزيز الأعمال وبناء شبكات مستدامة توفر تجربة "جيجافيرس" والتشغيل الآلي الفائق والصيانة السهلة وخدمات الحوسبة، وكيف ساعدت الأبحاث التي تواصلت على مدار ثلاثة أعوام شركات الاتصالات على استكشاف حالات أعمال جديدة ورفع هامش الأرباح من خلال شبكات الجيل الخامس، خصوصاً فيما يتعلق بالحلول المقدمة لقطاع المشاريع والمؤسسات.

وذكر سونغ بأن اتصال الهاتف المحمول بات من المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية، ولكن ما زال هناك 450 مليون شخص في العالم لا يتوفر لهم الاتصال بشبكات الهاتف المحمول، حيث يعيش معظمهم في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها مصادر الطاقة الثابتة ووسائل النقل التي تتمتع بالكفاءة. وعلى ضوء ذلك، أطلقت هواوي في المنتدى حل "رورال لينك" RuralLink الذي يعتبر ابتكاراً غير مسبوق في مجال المحطات الارضية للشبكات، حيث يوفر الحل المحطات النظيفة المستدامة ويسهم في تعزيز أدائها السلس وسبل تطويرها، مما يتيح للمشغلين فرصاً غنية لبناء شبكات الهاتف المحمول التي توفر الاتصال للمناطق الريفية. ويعتمد الحل على تقنيات مبتكرة تم تصميمها للتغلب على التحديات التي تعيق الاتصالات في المناطق النائية.

وتحدث آرون جيانغ، رئيس خط منتجات الشبكات الراديوية اللاسلكية لدى هواوي عن حل "رورال لينك قائلاً: "يزداد الطلب على اتصالات الهاتف المحمول في المناطق الريفية والنائية. وتلتزم هواوي بتوفير الحلول الرائدة لهذه المناطق بفضل المحطات النظيفة ذات الأداء السلس والتطوير السهل، حيث تسهم هذه الحلول في وضع الاتصال الرقمي في متناول الجميع".

تستمر فعاليات منتدى هواوي العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة 2022 الذي نظمته الشركة بالتعاون مع الجمعية الدولية للهاتف المحمول (جي اس ام ايه) وشركة إدارة الاتصالات العالمية (جي تي آي) على مدار الأسبوع الحالي. ويشارك به مشغلو شبكات الهاتف المحمول والقادة التقنيين من القطاعات المتخصصة والصناعات وشركاء النظام الإيكولوجي من جميع أنحاء العالم. ويناقش المنتدى سبل تحقيق الازدهار الرقمي بدعم أعمال الجيل الخامس التجارية بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة مثل التنمية النظيفة والتقنيات الذكية والانتقال للجيل الخامس والنصف.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022.

#بياناتشركات

- انتهى -