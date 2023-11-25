الشارقة- من ميناء الشارقة الذي تبلغ سفنه أقصى أرجاء المعمورة، ترددت همسات حب الوطن فيسمعها بقلوبهم قبل آذانهم المشاركون بفعاليات عيد الاتحاد الـ 52 المقامة في قرية الحمرية التراثية، على ضفاف منطقة الحمرية، وذلك من الساعة الخامسة وحتى العاشرة من مساء يوم الخميس 23 نوفمبر.

وكما كل عام بدأت الفعاليات في المسرح الرئيسي، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الحفل الافتتاحية من المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، ومن ثم مجموعة من العروض الثقافية والتراثية التي تؤكد وعلى روح الولاء والانتماء للوطن، وشهد المشاركون فيديو عن "عيد الاتحاد الـ 52" من إعداد اللجنة المنظمة، تبعه مسابقة وطنية شارك فيها أبناء الوطن من جميع الأجيال.

وضمت فعاليات الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 52 في الحمرية تنظيم مجموعة من الورش التفاعلية من تنظيم بلدية الحمرية والجهات الحكومية.

وعلى المسرح أقامت بلدية الحمرية فقرة ثقافية، تلاها برنامج رياضي أشرف عليه نادي الحمرية.

وقدمت منطقة مدارس الحمرية عروضاً وطنية منوعة، وخصص ركن للأكلات الشعبية والحرف والمنتجات التراثية.

وقال ...، رئيس المجلس البلدي في منطقة الحمرية: " لا يسعنا إلا أن نشيد بإقبال أهالي الحمرية وتفانيهم في حب الوطن والتعبير عن ذلك بفعالياتهم المميزة، وبالمشاركة الواسعة من الشيب والشباب والولدان، والرجال والنساء، في مشهد يثير الفخر والإعجاب، ندعو الله عز وجل أن يمد في أعمارنا لنشهده عاما بعد عام، وليستمر أولادنا من بعدنا في إحياء هذا الإرث".

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-انتهى-