طائرات الدرونز تحاكي تاريخ وحاضر ومستقبل الإمارات المستدام

العروض النارية الكبرى تضيئ سماء الوثبة للاحتفال بعيد الاتحاد

المشاهد التمثيلية بالقرية التراثية تجذب أنظار الزوار للتعرف على تراث الإمارات

أكثر من 15 ألف بالون طائر يرسم علم الإمارات ويعكس فرحة الزوار

عروض موسيقية وأهازيج شعبية محلية وعالمية استقبلت الزوار

"أبراج الأضواء" تمنح الزوار تجارب جديدة ومميزة خلال الاحتفال بعيد الاتحاد

أبوظبي: وسط حضور جماهيري كبير فاق التوقعات من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، احتفال مهرجان الشيخ زايد المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ببرنامج خاصة يضم العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض أقيمت في كافة أقسام وساحات المهرجان، عكست فرحة الوطن وشعب الإمارات وفخره بإنجازات الدولة واعتزازه بعلم الاتحاد وبالقيادة الحكيمة

واستقبلت أقسام وأجنحة وساحات المهرجان الزوار من مختلف الفئات العمرية بمجموعة كبيرة وغنية بالفعاليات الثقافية التراثية والترفيهية المتنوعة التي بدأت عند الساعة الرابعة عصراً واستمرت حتى الواحدة صباحاً، وشملت الألعاب النارية الكبرى والبالونات الطائرة، وعروض الدرونز المميزة، وعروض نافورة الإمارات، ومسيرة الحضارات، بالإضافة إلى العروض المتجولة والموسيقى والأهازيج والعروض الشعبية للتعبيرعن الثقافة الإماراتية وتقاليدها في ظل الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

التراث الإماراتي:

وشهد جناح "القرية التراثية" بالمهرجان إقبال كثيف من الزوار حيث جذبت المشاهد التمثيلية للبيئات الإماراتية الأربعة "الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية" الأنظار للتعرف على التراث الإماراتي الأصيل ومشاهدة أوجه التراث الشعبي المختلف من خلال المشاهد المتنوعة لسقي المزرعة ودلال السمك، وجمع الحطب من النساء، والحكاية الشعبية لـ "الخراريف"، والأعراس وغيرها، بالإضافة إلى التعرف على الصناعات اليدوية والحرف والفنون التقليدية القديمة التي كان يمتهنها الآباء والأجداد بكل ما تمثله من إبداع إنساني وتراث عريق لأبناء الوطن.

نافورة الإمارات:

والتف آلاف الزوار حول نافورة الإمارات أكبر وأضخم نافورة مائية من نوعها في المنطقة، للاستمتاع بالفعاليات والعروض الاحتفالية المتنوعة والخاصة بعيد الاتحاد والتي قدمتها عروض الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي والشرطة الوترية، والأوركسترا، وفرقة البنات التراثية، وفرقة الرزفة "الحربية"، وفرقة العيالة، حيث قدمت إيقاعات ومعزوفات موسيقية عسكرية تراثية مميزة عكست الموروث الشعبي لدولة الإمارات، ومشاعر الفرح والسعادة بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال العقود الماضية، وسط العروض المائية والضوئية والليزر.

ونظمت أجنحة الدول المشاركة في المهرجان العديد من الفعاليات والعروض الفنية التراثية والترفيهية التي قدمها الفرق الشعبية المختلفة لمشاركة دولة شعب دولة الإمارات في الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، بالإضافة إلى مسيرة الحضارات العالمية والفرق الفلكلورية العالمية التي جابت كافة أرجاء المهرجان في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية.

الألعاب النارية:

وتفاعل زوار المهرجان وخاصة الأطفال مع عروض إطلاق البلونات الطائرة التي انطلقت في سماء المهرجان لترسم ملامح البهجة والسعادة على أوجه الزائرين من خلال أكثر من 15 ألف بالون طائرة بألوان متعددة ومميزة، كما زينت الألعاب النارية الكبرى بأشكالها وأضوائها المبهرة وأصواتها الحماثية سماء منطقة الوثبة للاحتفال بعيد الإتحاد، وسط تفاعل كبير من زوار المهرجان من مختلف الجنسيات للتعبير عن الفرحة والسعادة بالاحتفال بعيد الإتحاد الـ 52 لدولة الإمارات.

عروض الدرونز:

وأبهرت طائرات "الدرونز" زوار المهرجان من خلال العرض المميز الذي حاكَى العناصر المرتبطة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ليعكس تشكيل اتحاد الإمارات بعنوان (أفق الاتحاد – نهضة الإمارات)، وفق رؤية المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حيث استعرضت طائرات الدرونز خلال العرض تصاميم دائرية تعبر كل واحدة منها عن إمارة من الإمارات السبع على حدة، والتي اتحدت بمجموعها لترسم خارطة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلألأت سماء الوثبة بلوحات فنية بتقنية الدرونز أضاءت على حاضر دولة الإمارات من خلال شجرة تنمو من قطرات المياه لتكشف عن "عام الاستدامة"، كما قدمت طائرات الدرونز تمثيل ثلاثي الأبعاد للتراث المعماري والتكنولوجي وسيارات الأجرة الطائرة، ومطار زايد الدولي الجديد، وسط تفاعل كبير من الزوار للإنجازات التي حققتها الإمارات على مدار العقود الماضية.

واكتظت المدينة الترفيهية بآلاف الزوار للاستمتاع والمشاركة بالأجواء الاحتفالية المختلفة وتجربة الألعاب المتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى العروض الفنية والمسابقات التراثية التي قدمت على مسرح الأطفال والتي عززت من الانتماء والولاء للوطن، خلال الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، كما شهدت مدينة الأطفال إقبال العديد من الأطفال بصحبة أسرهم للمشاركة في ورش العمل المتنوعة والمختلفة والمسابقات والعروض الحية التي منحتهم فرصة للفوز بجوائز قيمة، في أجواء حماسية من خلال التنافس بالألعاب الجديدة والعروض المسرحية وفقرات المواهب وغيرها الكثير بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد.

وقدم جناح مجالس أبوظبي في المهرجان العديد من الفعاليات الخاصة بالاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات تضمنت ورش تعليمية متنوعة للأطفال مثل التلي والسنع ورسم وتشكيل الفخار والفنان الصغير وفن الخط، بالإضافة إلى جلسة توعوية خاصة بعنوان (العمل التطوعي مسؤولية وطنية)، كما قدم الجناح جوائز قيمة للزوار من خلال مسابقة الأسئلة والأجوبة حول التراث والعادات الإماراتية الأصيلة.

وحظى زوار المهرجان بالخصومات والعروض التي طرحتها أجنحة وأقسام المهرجان بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد، كما استمتع الزوار بتجارب طعام جديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي لبت تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية ثقافية ترفيهية تجمع كافة أفراد العائلة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى تاريخ 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

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