تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان وبدعم من هيئة البيئة - أبوظبي

أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المعلا، وسفارة الهند، ستنظم دار الفنون Artscrafts فعالية بعنوان "احتفال الإمارات"، خلال يومي 3 و 4 ديسمبر في المسرح الوطني بأبوظبي للاحتفال باليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الجمع بين أكبر عدد من الجنسيات وفنونهم تحت سقف واحد. سيشارك بالفعالية نخبة من الفنانين من الجنسية الهندية، للاحتفال بمرور 51 عامًا من الصداقة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ستدعم هيئة البيئة - أبوظبي الفعالية التي ستركز على موضوع الاستدامة وتحمل شعار "علاقات مستدامة، عالم مستدام"، حيث سيتم نشر رسائل توعوية حول البيئة، وأهمية الحفاظ على مواردها الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ستضم هذه مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة التي تجمع نخبة من الفنانين المحليين والدوليين للمشاركة بعرض تجارب فنية حية، يرافقها عدد من الفعاليات الثقافية، وجلسات نقاشية. وسيتم خلال هذه الفعالية التي ستستمر على مدى يومين، التقدم بطلب للحصول على شهادة غينيس للأرقام القياسية من خلال رسم لوحة فنية سيكون طولها 51 متراً وارتفاعها 51 بوصة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات، والهدف من ذلك هو نشر الوعي بطرق الحياة المستدامة.

قال أحمد باهارون المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بالهيئة: “الفن لغة يمكن أن تحركنا عاطفياً بطرق لا توصف. إنها أداة قوية تسمح للناس من جميع الأعمار بالتعبير عن أنفسهم بطريقة ملهمة. وأصبح الفن المستدام شكلاً شائعًا من أشكال التعبير، وفي أبوظبي أقيمت معارض لعرض الأعمال الفنية التي تم إعدادها من مواد معاد تدويرها. كما يمكن العثور على مجسمات مصنوعة من البلاستيك أو روبوتات مكونة من معادن معاد تدويرها. هذه القطع الفنية مبهجة من الناحية الجمالية وتحافظ على البيئة في نفس الوقت. هذا الموضوع هو ما نحتفل به هنا اليوم ".

وقال أنيل كيجريوال مؤسس دار الفنون "من خلال هذه الفعالية نسعى إلى نشر رسائل عن الوحدة والتضامن والاستدامة من خلال الفن، فالعالم بحاجة لتعزيز جهوده لإقامة علاقات جيدة وتحقيق الأهداف المستدامة التي هي مطلب أساسي لبقائنا".

وقالت الفنانة ريسة مريم راجان، مديرة الفعاليات ومبتكرة اللوحة التي يبلغ طولها 51 متراً: "لأني فنانة مستدامة، أؤمن بقوة الفن ودوره في إنقاذ الطبيعة. فلا يقتصر الأمر على الموضوع الذي يتم اختياره للعمل الفني فحسب، بل أيضًا من خلال المواد

التي نختارها لإنجازه. إن محاولة الانضمام إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية هي في الأساس محاولة لخلق الوعي بشأن الاستدامة".

سيتم افتتاح الفعالية يوم الخميس 3 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحًا، بحضور العديد من الشخصيات البارزة، وسيلقي كلمة الافتتاح سعادة سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيفتتح سعادته المعرض الفني الذي يعرض الأعمال الفنية الأصلية لـ 51 فنانًا مشهورًا من جنسيات مختلفة. وسيتم تنفيذ سلسلة من البرامج الثقافية، كما ستركز على أشكال الفن التقليدي والمعاصر متعددة الثقافات. كما سيقام عرض موسيقي لحاملة الأرقام القياسية في موسوعة غينيس، سوشيتا ساتيش - التي تستطيع الغناء بـ 132 لغة.

وسيتم يوم الجمعة 4 ديسمبر، تنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي سيشارك فيها خبراء من مختلف الجهات الحكومية، ويمكن للزوار أيضًا مشاهدة الفن الحي الذي تم إعداده بواسطة فنانين مشهورين. كما سيتم تكريم المشاركين في الحفل الختامي الذي سيقام الساعة 3 مساءً بحضور كبار الشخصيات.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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