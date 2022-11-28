ضمن فعاليات اليوم الوطني الإماراتي تحت شعار "روح الاتحاد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفالاً باليوم الوطني الـواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفت مجموعة اينوك بتراث الدولة العريق وروادها، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتراثية بما يتماشى مع قيم الوحدة الوطنية التي تجمع الشعب والدولة وتجسد شعار "روح الاتحاد".

شاركت مجموعة اينوك هذا العام في الاحتفالات التي عمّت الدولة من خلال جمع موظفيها لتأخذهم في رحلة للتفكير والتمعن في الإنجازات الماضية خلال مسيرة الاتحاد، والاحتفاء بقيادتها الرشيدة وروادها الذين يرسمون معالم مستقبل الدولة المزدهر خلال الخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى عام 2071.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "خلال احتفالنا باليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة في مختلف الميادين على مر السنين ونحتفي بتراثها الغني العريق. وفي ظل رؤية والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادتنا الرشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار في البلاد. نحن فخورون للغاية بإنجازات الدولة، وسنواصل البناء على النجاحات والمكتسبات الوطنية التي تسهم في تقدمها وازدهارها ورِفعتها."

يُحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر من كل عام. وكان حكام الإمارات قد وقّعوا في 2 ديسمبر 1971 اتفاقية لتوحيدها وإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحويل الإمارات المنفصلة إلى دولةٍ واحدة متحدة ومزدهرة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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