دبي، الإمارات العربية المتحدة: جذب منتدى بريكس الدولي للابتكار "مدينة السحاب" في موسكو أكثر من 5000 مشارك ممثلين أكثر من 30 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والصين والهند والبرازيل والإمارات وإندونيسيا وجنوب إفريقيا. وأُقيمت الفعالية من 27 إلى 29 أغسطس كجزء من منتدى موسكو الحضري في قاعة حفلات زاريادي، حيث ناقش الخبراء وقادة المدن من روسيا ودول بريكس وآسيا والشرق الأوسط كيف تسهم التكنولوجيا الحديثة في تغيير حياة الناس في المدن الكبرى، وتطرقوا إلى أفضل الحلول التكنولوجية لقطاع الحكومة والأعمال، وشاركوا تجاربهم في دعم المبتكرين في بلدانهم.

وحول المنتدى، قالت ناتاليا سيرجونينا، نائب عمدة مدينة موسكو ورئيسة مكتب العمدة التنفيذي وحكومة موسكو:"جمع منتدى بريكس الدولي للابتكار في دورته بين أشخاص متشابهين في الرأي من عدة دول. حيث شارك في المنتدى قرابة 300 خبير روسي وأجنبي في 50 جلسة لمناقشة مواضيع مختلفة. كما شهد المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك إعلان موسكو للتنمية الابتكارية. ويمكنني القول أن هذه الأيام الثلاثة ساعدتنا في رسم خطوات إضافية للتعاون في المجال التكنولوجي".

وخصص المنتدى كل يوم من أيامه لمناقشة موضوع محدد، ليغطي مواضيع عن الناس والاقتصاد والمدينة. وكان من بين المتحدثين الفائزين بجائزة نوبل للسلام محمد يونس، أستاذ الاقتصاد؛ وراي كونغ تشونغ، إلى جانب عائشة بنت بشر، رئيسة مجلس دبي للمستقبل للشؤون الرقمية؛ وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

ووقعت مجموعة موسكو للابتكار بالتعاون مع ممثلين لجهات حكومية وبعض شركات القطاع من 10 دول اتفاق "إعلان موسكو للتنمية الابتكارية". ويهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم جهود التعاون في العديد من المجالات، بدءً من تحسين البيئات الرقمية وتوفير أحدث التقنيات إلى مشاركة التجارب وإقامة شراكات تجارية.

ونجحت الشركات الروسية خلال المنتدى في عقد عدة اتفاقات دولية بقيمة إجمالية 347 مليون دولار أمريكي. على سبيل المثال، قامت شركة أوتونوميكا التي يقع مقرها الرئيسي في موسكو بجذب استثمارات تزيد عن 320 مليون دولار أمريكي، من ضمنها 270 مليون دولار أمريكي كجزء من اتفاق لتوطين إنتاج روبوت "بيكسل" لقطاع الخدمات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و50 مليون دولار أمريكي إضافية لتطوير تكنولوجيا الروبوت "بيكسل" للتنظيف الذاتي كاستثمار من "ستارشوت فينتشرز"، صندوق رأس المال الاستثماري الهندي الرائد في مجال الآلات المتحكمة ذاتياً، وتقنيات الطائرات بدون طيار ومكافحة الطائرات بدون طيار.

حصلت حكومة موسكو خلال المنتدى على جائزة الابتكار العالمية لتطوير التكنولوجيا والبيئة الرقمية للمدينة. وقد منحت هذه الجائزة لنتاليا سيرجونينا، حيث احتلت المرتبة الأولى في إحدى الفئات الرئيسية - "الابتكار والصناعات والبنية التحتية". تهدف الجائزة إلى التعرف على الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتُمنح في سبع فئات.

واستمتع ضيوف المنتدى بجولة في معرض شامل يضم أحدث الابتكارات من شركات التكنولوجيا الرائدة في روسيا مما أتاح لهم مشاهدة الحلول المستقبلية المتطورة. وشكّل منتدى منتدى بريكس الدولي للابتكار "مدينة السحاب" مثالاً للتعاون العالمي في السعي إلى تحقيق التقدم التكنولوجي.

#بياناتشركات

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نجوى جابيري

najwa@matrixdubai.com