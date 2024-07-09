دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسرّ شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي، الرائدة في مجال التسويق الرياضي في الشرق الأوسط، أن تعلن عن إبرام شراكة جديدة مع "بلس 500 إيه إي"، الشركة التابعة لمجموعة "بلس 500" العالمية والخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، بشأن تنظيم النسخة السادسة المقبلة من نصف ماراثون مدينة دبي. ومن المقرر أن يقام هذا الحدث الحماسي في 27 أكتوبر 2024 في مدينة دبي النابضة بالحياة.

هذا وأصبح نصف ماراثون مدينة دبي، الذي تنظمه شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي، حدثاً بارزاً في جدول أنشطة الجري في المنطقة، يستقطب آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم. وتفتح نسخة هذا العام من الماراثون، وهي النسخة السادسة في سلسلة السباقات، الباب أمام آفاق واعدة بإضفاء المزيد من أجواء الحماس، لا سيما مع إضافة شركة "بلس 500" بصفة الراعي التقديمي لهذه الفعالية.

تعد "بلس 500" مجموعة عالمية شهيرة في مجال التكنولوجيا المالية، وهي مدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: PLUS)، وتشكّل واحدة من الشركات المكوّنة لمؤشر فوتسي 250. وبعدما قامت مؤخرًا بتأسيس شركة تابعة لها خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تؤكد شركة بلس 500 التزامها بالابتكار والتميز في التداول عبر الإنترنت بالإمارات العربية المتحدة. تُعد "بلس 500" شريكًا مثاليًا لنصف ماراثون المدينة في دبي، والذي يجسد روح المنافسة والعزم والإنجاز.

وفي هذا السياق، قال ستيفن ماثيز، مدير شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي: "يسعدنا أن نرحب بشركة ’بلس 500‘ كراعٍ رئيسي للنسخة السادسة من نصف ماراثون مدينة دبي". وأضاف: "مما لا شك فيه أن هذه الشراكة سترتقي بالحدث إلى آفاق جديدة، ونتطلع إلى العمل مع ’بلس 500‘ لتزويد المشاركين بتجربة نأمل أن تبقى محفورة في وجدانهم إلى الأبد".

يقدم نصف ماراثون المدينة للعدّائين فرصة فريدة لتحدي أنفسهم والاستمتاع بذلك في إطار خلّاب يزّينه جمال مدينة دبي وصخبها النابض بالحياة. ويضم هذا الحدث ثلاث فئات من السباقات: سباق 5 كيلومترات و10 كيلومترات والتحدي المطلق لمسافة 21 كيلومتراً، ما يساهم في تلبية احتياجات العدّائين على اختلاف فئاتهم وقدراتهم.

وقد فُتح باب التسجيل في نصف ماراثون بلس دبي 2024، ونشجع المشاركين على التسجيل مبكراً لضمان المشاركة في هذا الحدث المرتقب. للمزيد من المعلومات حول التسجيل، يُرجى زيارة موقعنا الرسمي على www.promosevensports.com.

لمحة عن "بروموسفن" للتسويق الرياضي:

تعد شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي رائدة في مجال التسويق الرياضي في الشرق الأوسط، وهي متخصصة في الرياضة كوسيلة تسويقية للدول والشركات والمنتجات في الشرق الأوسط. وتتمتع الشركة بسجل حافل في تنظيم الفعاليات الرياضية الناجحة وإدارتها، من بينها سباق نصف ماراثون مدينة دبي وسباق "بلومبرج سكوير مايل ريلاي".

لمحة عن "بلس 500":

تعدّ "بلس 500" مجموعة عالمية متعددة الأصول في مجال التكنولوجيا المالية، تقدم أحدث خدمات التداول عبر الإنترنت لأكثر من 26 مليون عميل حول العالم. وقد قامت المجموعة مؤخرًا بتأسيس شركة محلية تابعة لها في مركز دبي المالي العالمي، خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، لتؤكد التزامها بتزويد المتداولين في الإمارات العربية المتحدة بتجربة تداول موثوقة وسلسة. وتتمتع "بلس 500" بسجل حافل في رعاية أندية كرة القدم الكبرى، وهي حاليًا الشريك العالمي الرسمي لفريق شيكاغو بولز الأسطوري في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

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